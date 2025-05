BMW - Auto BMW Panoramic iDrive Concept

BMW Panoramic iDrive Concept prototipo

29/04/2025

Scopri la BMW Panoramic iDrive Concept: Scheda Tecnica prototipo, segna l’inizio di una nuova era di vettura per la Casa di Monaco. Pensato per i futuri modelli della, ilcon motorizzazione elettrica ridefinisce il rapporto tra uomo e macchina, puntando su tecnologia di bordo eIl protagonista assoluto è il BMW Panoramic Vision, un innovativoche proietta le informazioni essenziali su tutta la larghezza del parabrezza. Un salto in avanti rispetto ai sistemi tradizionali, che consente al conducente di mantenere lo sguardo sempre fisso sulla strada, migliorando sicurezza e concentrazione.La gestione dei sistemi digitali è affidata al, sviluppato appositamente per il mercato cinese, con circa il 70% del codice creato localmente in collaborazione con partner tecnologici. Tra le novità, il rinnovato, ora supportato da unrealizzato con Alibaba, capace di offrire risposte più naturali e una gestione vocale ancora più intelligente. A partire da quest'anno, il sistema sarà ulteriormente arricchito dalla tecnologia «», che permetterà una connessione ancora più fluida tra veicolo e ambiente esterno.Il BMW Panoramic iDrive Concept si distingue anche per la tecnologia di guida. Al centro dell’architettura elettronica debutta il nuovo, progettato per gestire tutte le dinamiche del veicolo con una capacità di calcolo dieci volte superiore ai sistemi attuali. Il risultato è un’esperienza die coinvolgente, perfettamente in linea con il DNA sportivo di BMW.A livello estetico, il prototipocattura l’attenzione grazie a una carrozzeria dale una esclusiva, capace di cambiare aspetto a seconda della luce.Ilufficiale del BMW Panoramic iDrive Concept Car è previsto per il 2026, con una prima introduzione destinata al mercato cinese. Un chiaro segnale di quanto BMW stia investendo nell’innovazione e nella digitalizzazione, in risposta a un pubblico sempre più esigente e connesso