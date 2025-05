Alfa Romeo - Auto Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior suv

14/05/2025

Motorizzazioni e Prestazioni: Cuore sportivo, anima sostenibile

Ricarica e Tecnologia: Efficienza e Intelligenza

Dinamica di Guida e Sicurezza: il tocco Alfa

Gamma e Commercializzazione

Scopri la Alfa Romeo Junior: Scheda Tecnica suv Con la nuova, il marchio delprosegue la propria evoluzione verso la mobilità sostenibile, portando sul mercato unche unisce design sportivo, tecnologie di ultima generazione e una gamma di motorizzazioni elettrificate, pensate per conquistare un pubblico giovane, urbano e attento all’ambiente.Disponibile inizialmente nelle versioni, laal 100% e la nuova, la nuova Alfa Romeo Junior è sviluppata sullacondivisa all'interno del Gruppo Stellantis, ma rivisitata in chiave Alfa Romeo per garantire una dinamica di guida sportiva e coinvolgente.La gamma dell'Alfa Romeo Junior si apre con la versione:), equipaggiata con un motore 1.2 turbo benzina a tre cilindri da 136 CV, abbinato a un sistema ibrido a 48V con motore elettrico integrato nel cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. L’obiettivo è chiaro: offrire prestazioni brillanti con consumi ridotti, ideali per la guida quotidiana.Ma il vero salto generazionale arriva con la, disponibile in due livelli di potenza:(versione standard) con motore anteriore da 156 CV e batteria da 54 kWh, per un’autonomia fino a 410 km nel ciclo WLTP. Lo scatto passa da 0 a 100 km/h in circa 9,0 secondi, rendendola perfetta per un uso urbano e extraurbano equilibrato., il top di gamma, con trazione anteriore e un propulsore potenziato da 240 CV: l’accelerazione 0-100 km/h avviene in 6,0 secondi, mentre la coppia istantanea garantisce una risposta pronta in ogni situazione. Dotata di assetto sportivo, differenziale autobloccante Torsen e impianto frenante maggiorato, la Veloce è pensata per chi cerca emozioni alla guida, anche in formato elettrico., ultima nata del Biscione, dotata di, pensata per chi cerca maggiore sicurezza su ogni fondo stradale senza rinunciare all'efficienza.Sotto il cofano, la Ibrida Q4 adotta lo stesso 1.2 turbo a 3 cilindri Mild Hybrid da 136 CV della versione a trazione anteriore, ma abbinato a unsupplementare. Il sistema genera una trazione integrale intelligente e automatica, capace di intervenire istantaneamente in caso di perdita di aderenza, migliorando stabilità e controllo.Iloffre prestazioni brillanti, con uno 0-100 km/h coperto in circa 8,5 secondi, senza incidere negativamente su consumi ed emissioni. Il tutto con la praticità di un sistema ibrido leggero, che non richiede ricarica alla spina.In questa configurazione, l'Alfa Romeo Junior Q4 si distingue per una migliore tenuta su fondi bagnati o innevati, risultando ideale per chi vive in zone collinari o montane, o per chi cerca unversatile in ogni stagione.La batteria da 54 kWh supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW, che consente di passare dal 10% all’80% della carica in circa 30 minuti. In corrente alternata, il caricatore di bordo supporta fino a 11 kW trifase.Undi gestione dell’energia consente di ottimizzare l’autonomia in base al percorso e allo stile di guida, mentre le modalità di guida selezionabili (Dynamic, Natural, Advanced Efficiency) permettono di adattare le prestazioni alle esigenze del momento. Design e Interni: DNA Alfa in formato urbanoLo stile della Junior è inconfondibilmente Alfa Romeo: scudetto anteriore “”, gruppi ottici Matrix LED, fiancate muscolose e cerchi fino a 20 pollici. Le dimensioni compatte (4,17 m di lunghezza) la rendono ideale per la città, senza rinunciare a una presenza su strada decisa.All’interno spicca la plancia orientata verso il guidatore, conda 10,25 pollici per la strumentazione digitale e touchscreen centrale da 10,25” per l’, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Il volante sportivo a tre razze, con selettore del Drive Mode integrato, richiama il mondo racing Alfa Romeo.Per garantire un comportamento dinamico da vera Alfa, la versione Veloce adotta tarature specifiche di sterzo, sospensioni e freni, oltre a un assetto ribassato e pneumatici sportivi. Il sistema di frenata rigenerativa lavora in simbiosi con il motore elettrico per ottimizzare consumi e controllo in frenata.Sul fronte sicurezza, la Junior offre una dotazione completa didi livello 2, tra cui cruise control adattivo, mantenimento corsia attivo, frenata automatica d’emergenza, e monitoraggio dell’angolo cieco.Il lancio commerciale dell’Alfa Romeo Junior è avvenuto nella primavera 2025 per le versioni Junior Mild Hybrid ed Elettrica da 156 CV. La variante Junior Veloce da 240 CV sarà disponibile nell’estate 2025, dotata di propulsione elettrica ad alte prestazioni, in linea con la tradizione sportiva del brand. Per la nuova nata Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 arriverà alla concessionaria a partire da ottobre 2025.