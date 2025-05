BMW - Auto BMW SpeedTop Concept

BMW SpeedTop Concept prototipo

30/05/2025

Proporzioni da coupé, praticità da GT

Interni su misura, tra pelle e luce

Cuore del motore V8, anima da collezione

BMW Speedtop: a chi fa concorrenza?

Scopri la BMW SpeedTop Concept: Scheda Tecnica prototipo Dopo il successo dalla BMW SkyTop Concept , entrata successivamente in produzione in serie limitata, la BMW torna a stupire con la nuova, che si ispira al Touring sportivo con le proporzioni raffinate di una. Il risultato? Un’auto da collezione che non rinuncia né al piacere della guida né al gusto del dettaglio.La BMW Concept SpeedTop non è una semplice show car: è un'anteprima concreta di una piccola serie limitata, realizzata in soli. Ilè una dichiarazione d’intenti: cofano lungo, muso basso con griglia a doppio rene retroilluminata, luci anteriori affilate e una linea del tetto che si estende in continuità fino allo spoiler posteriore.Il profilo scolpito e la verniciatura sfumata daaccentuano le forme muscolose, mentre le ruote a 14 razze bicolore aggiungono grinta senza rinunciare all’eleganza.L’abitacolo della Speedtop è pensato per due persone e punta tutto sull’atmosfera:in stile artigianale, dettagli ispirati alla tradizione brogue e un rivestimento del tetto con illuminazione indiretta che riprende visivamente la cresta centrale esterna. Ogni scelta cromatica e materica è studiata per creare coerenza tra l’esterno e l’interno.Il, anch’esso rivestito in pelle traforata, è sorprendentemente capiente e perfetto per i weekend lunghi. E grazie alla collaborazione con, marchio italiano simbolo della pelletteria di lusso nel mondo dell’automotive, la BMW SpeedTop Concept è dotata di una collezione di valige su misura: due borse dietro i sedili e una borsa da viaggio coordinata nel vano posteriore.Sotto il cofano, batte unpiù potente del portafoglio BMW, anche se i dati tecnici completi non sono stati ancora divulgati. È però chiaro che le prestazioni saranno all’altezza dell’immagine, con una spinta poderosa e un sound inconfondibile, pensato per esaltare ogni chilometro su strada aperta.La produzione, affidata al repartodi Dingolfing, garantirà standard elevatissimi e cura maniacale per ogni dettaglio. Ogni unità sarà personalizzabile, mantenendo il DNA di una, raffinata e fuori dagli schemi.Sebbene si tratti di un progetto unico, la BMW Concept Speedtop si colloca in una nicchia ben definita: quella dellead alte prestazioni, con design emozionale e produzione limitata. I principali competitor includono:

● Ferrari GTC4Lusso supercar fuori produzione ma ancora molto attuale come concetto di shooting brake sportiva V12

● Aston Martin DBS Superleggera Volante auto sportiva, ma simile per lusso e appeal da collezione

● Bentley Continental GT Speed una Gran Turismo più tradizionale ma affine per comfort, prestazioni e pubblico di riferimento

Con la Concept SpeedTop, BMW conferma ancora una volta la sua capacità di innovare nei segmenti più esclusivi delle. Un’auto pensata per chi non cerca solo velocità, ma anche bellezza, artigianato e unicità. Una vera opera d’arte meccanica, da guidare ma soprattutto da possedere.