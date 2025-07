Lamborghini - Auto Lamborghini Temerario

Lamborghini Temerario supercar

15/07/2025

Scopri la Lamborghini Temerario: Scheda Tecnica supercar La nuovasegna un'importante evoluzione nel panorama delle supercar, rappresentando un perfetto connubio tra innovazione, prestazioni e design inconfondibili. Questa auto sportiva elettrica fa parte della gamma HPEV (), consolidando l'impegno di Lamborghini nella transizione verso una mobilità più sostenibile senza compromettere la potenza.Dotata di unabbinato a tre motori elettrici, la Lamborghini Temerario offre una potenza complessiva impressionante di 920 CV. Questa combinazione non solo garantisce prestazioni straordinarie, ma permette anche di ottenere una reattività e un'accelerazione che fanno battere il cuore degli appassionati. Con la Lamborghini Temerario, il marchio continua a spingere i confini dell'ingegneria automobilistica, dimostrando che l'può andare di pari passo con il lusso e le emozioni tipiche delle supercar.La Lamborghini Temerario rappresenta un passo audace verso il futuro delle, fondendo perfettamente tecnologia all’avanguardia con ildi Lamborghini. Il suo telaio in alluminio completamente nuovo offre una fusione impareggiabile di agilità e precisione, permettendo ai conducenti di vivere un’esperienza di guida senza precedenti.Grazie a unaltamente performante, la Temerario raggiunge i 100 km/h in un tempo mozzafiato, dimostrando che la potenza e le prestazioni possono coesistere con una nuova dimensione di versatilità. Inoltre, questo modello è progettato con l'idea dellain mente, segnando così un importante traguardo per Lamborghini nel mondo delle. L'innovazione continua a essere al centro del marchio, promettendo emozioni forti senza compromettere l'ambiente.Il potente motore V8 Bi-Turbo da 4 litri – Hot V raggiunge una velocità massima di 343 km/h accelera da 0 a 100 km/h in soli 2.7 secondi, dotato di un ottimo sistema di frenata passando da 100 a 0 km/h in soli 32 m. Vi lasciamo con ildella Lamborghini Temerario by Automania.it.