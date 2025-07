Ferrari - Auto Ferrari F80

Ferrari F80 supercar

17/07/2025

Motore e Sistema Ibrido

Telaio e Architettura

Sospensioni, Freni e Controllo Dinamico

Prestazioni ed Efficienza

Scopri la Ferrari F80: Scheda Tecnica supercar Larappresenta un salto evolutivo per la casa del Cavallino Rampante anche in termini di aerodinamica. Dotata di, l’intero corpo vettura è stato sviluppato per garantire il massimo carico verticale (fino a 1050 kg) senza sacrificare la velocità o la stabilità. Elementi come l’centrale e l’ala a triplano, ispirati alla, gestiscono i flussi d’aria in modo raffinato, ottimizzando la deportanza e il raffreddamento. Il Design esterno si ispirano al mondo aerospaziale, con un’architettura a diedro, superfici scolpite e dettagli che richiamano la leggendaria Ferrari F40 . Il design è funzionale, ma mantiene l’eleganza tipica del. Ogni elemento ha una funzione aerodinamica precisa, frutto di un’integrazione perfetta tra forma e funzione, garantendo equilibrio in curva, efficienza nei rettilinei e una forte identità stilistica.La Ferrari F80 monta undi 120° da 3.0 litri, identificato come, capace di erogare fino a 900 CV. A questo si affianca un sistema ibrido ad alte prestazioni composto da une un assale anteriore elettrico, per una potenza aggiuntiva di 300 CV, portando il totale fino a. Questorappresenta un’evoluzione diretta del motore utilizzato sulla Ferrari 499P vincitrice della. Il, progettato e realizzato interamente a Maranello, adotta tecnologie derivate dallacome lo statore a bobina di dente e il rotore Halbach array. Il sistema assicura una spinta istantanea, grande efficienza e un’autonomia in modalità elettrica utile nei contesti urbani. Il risultato è una risposta di accelerazione immediata e un'efficienza complessiva senza precedenti per una vettura stradale Ferrari.Ildella Ferrari F80 è completamente nuovo e concepito secondo un approccio multimateriale. La cellula abitacolo e il tetto sono realizzati in fibra di carbonio e materiali compositi, garantendo rigidità e leggerezza. Ianteriore e posteriore in alluminio sono fissati alla cellula mediante viti in titanio, mentre una struttura supplementare posteriore ospita il pacco batterie del sistema ibrido. Questa configurazione consente di distribuire in modo ottimale i pesi e abbassare il baricentro, a beneficio della dinamica. Il design strutturale, ispirato al, assicura prestazioni elevate anche sotto sforzo prolungato, mantenendo al contempo alti livelli di sicurezza e comfort. Ogni componente è stato sviluppato per lavorare in sinergia con sospensioni, aerodinamica e sistema di propulsione, rendendo la F80 una piattaforma tecnologica all’avanguardia.La Ferrari F80 adotta un evoluto sistema di, sviluppato partendo da zero per adattarsi all’indole estrema della vettura. Garantisce un controllo millimetrico dell’assetto in ogni condizione, migliorando aderenza e comfort. L’, sviluppato con Brembo, è una novità assoluta per una vettura stradale: dischi in fibra lunga di carbonio rivestiti in carburo di silicio assicurano +100% di resistenza e +300% di conducibilità termica rispetto agli impianti tradizionali. La dinamica del veicolo è gestita dal nuovo, integrato con lo(Ferrari Integrated Vehicle Estimator), che simula in tempo reale il comportamento dell’auto grazie a un modello matematico avanzato, migliorando trazione, stabilità e performance in curva. Una sinergia di sistemi che porta la gestione dinamica a un livello superiore.La F80 è lapiù potente mai realizzata, con prestazioni che sfidano i limiti della fisica: lo scatto da 0 a 200 km/h avviene in soli 5,75 secondi, grazie ai 1200 CV complessivi e a un’efficace. Con una potenza specifica di 300 CV/l, questarappresenta il punto di contatto tra Formula 1 e mobilità stradale. Nonostante le performance, i consumi rimangono sotto controllo: 13,5 l/100 km nel ciclo WLTP combinato e 307 g/km di CO₂, numeri ottenuti anche grazie alla rigenerazione energetica e alla precisione del sistema ibrido. La Ferrari F80 non è solo potenza, ma anche efficienza, tecnologia e visione futuristica, progettata per offrire un’esperienza di guida totale senza rinunciare alla sostenibilità. Una vettura nata per dominare l’asfalto, ma pronta a riscrivere il concetto stesso di