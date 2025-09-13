Aito 9 Suv Elettrico

Aito - Auto Aito 9

Scopri la Aito 9: Scheda Tecnica Suv Elettrico Uno dei principali marchi cinesi nel settore dei(EV), supportato da, ha annunciato il proprio ingresso nei mercati internazionali. Il processo di espansione globale inizierÃ con il lancio di alcuni modelli selezionati, tra cui lâ€™ammiraglia AITO 9, unad autonomia prolungata (EREV), che sarÃ affiancata da varianti entry-level e mid-range, anchâ€™esse dotate di funzionalitÃ avanzate come ampi display centrali di dimensioni paragonabili a un laptop e un sistema batteria di nuova generazioneAITO Ã¨ un brand nato dalla collaborazione tra, casa automobilistica statale cinese, e Huawei, in qualitÃ dispecializzato in soluzioni di. La nuova generazione delsi basa sullâ€™architettura Â«Saiyi (C2E) Range-ExtenderÂ» e sullâ€™avanzata tecnologia di, che offrono tre vantaggi chiave:edLâ€™adotta un concetto di progettazione integrata, caratterizzato da unâ€™elevata integrazione tra motore, sistemi di controllo e alloggiamento. Questa soluzione consente una struttura estremamente compatta, ottimizzando al contempo la gestione dei costi. La tecnologia di controllo intelligente RoboREX rappresenta unâ€™evoluzione significativa, passando da un approccio di controllo passivo a un sistema di gestione energetica attiva e intelligente, migliorando lâ€™efficienza operativa del range-extender.Dal punto di vista prestazionale:

● Il consumo di carburante complessivo Ã¨ stato ridotto del 15%;

● La percezione del rumore Ã¨ diminuita fino al 90%;

● Lâ€™efficienza energetica effettiva raggiunge i 3,65 kWh/L, equivalente alla generazione di oltre 3,65 kWh di elettricitÃ per litro di carburante;

● Lâ€™efficienza termica massima tocca il 44,8%, il valore piÃ¹ alto attualmente registrato tra i range-extender prodotti in serie.

Motore elettrico Aito 9

Tecnologia Led Avanzata

Interni

La tecnologia didistribuita sviluppata da SERES migliora sensibilmente lâ€™esperienza di guida, garantendo prestazioni elevate in totale sicurezza. Lâ€™azienda sostiene fermamente che Â«la sicurezza Ã¨ il vero lussoÂ». In questâ€™ottica,sta attivamente sviluppando soluzioni di propulsione distribuita, tra cui architetture a doppio, triplo e quadruplo motore, in grado di coprire lâ€™intero spettro di veicoli dalla Classe A alla Classe D.Ãˆ importante sottolineare che i veicoli a nuova energia dotati disono sempre piÃ¹ apprezzati dai consumatori del segmento premium, in quanto combinano autonomia estesa, comfort di guida e assenza di ansia da ricarica.Il modello AITO 9 utilizza una piattaforma di nuova generazione. Il veicolo Ã¨ destinato a mercati come Cina e Filippine, rappresenta la versione internazionale dellâ€™ammiraglia Aito M9 EREV. Il veicolo Ã¨ configurato con(AWD) e, con capacitÃ da 5 a 6 posti. Ãˆ alimentato da unada 52 kWh, abbinata a un motore a combustione interna da 1.5 litri, che funge da generatore per estendere lâ€™autonomia.Ãˆ inoltre disponibile una versione completamente) dotata di una batteria da 100 kWh e trazione integrale con doppio motore, in grado di erogare una potenza massima di 390 kW (circa 523 CV), superiore rispetto ai 365 kW (circa 489 CV) della controparte Aito M9 EREV con motore termico.Di particolare interesse Ã¨ il sistema di illuminazione anteriore e posteriore, basato su, in grado di proiettare messaggi personalizzati durante la marcia. Questa funzionalitÃ , tipica dei modelli di fascia alta di ultima generazione, rappresenta un ulteriore elemento distintivo in termini di design e interazione veicolo-ambiente.Gli interni al tatto sembrano rifiniti ad arte ed offrono ampi spazi, con una particolare attenzione al comfort dei passeggeri posteriori. Questi ultimi dispongono di una superficie di appoggio generosa, dotata di tappetini morbidi e ad alto spessore, progettati per attenuare la trasmissione del rumore esterno. Inoltre, il sedile anteriore lato passeggero puÃ² essere ripiegato completamente per aumentare ulteriormente il comfort e lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori.