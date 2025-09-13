Aito 9 Suv Elettrico

Aito - Auto Aito 9
Scopri la Aito 9: Scheda Tecnica Suv Elettrico
Uno dei principali marchi cinesi nel settore dei veicoli elettrici (EV), supportato da Huawei, ha annunciato il proprio ingresso nei mercati internazionali. Il processo di espansione globale inizierÃ con il lancio di alcuni modelli selezionati, tra cui lâ€™ammiraglia AITO 9, un Mega SUV ad autonomia prolungata (EREV), che sarÃ affiancata da varianti entry-level e mid-range, anchâ€™esse dotate di funzionalitÃ avanzate come ampi display centrali di dimensioni paragonabili a un laptop e un sistema batteria di nuova generazione
AITO Ã¨ un brand nato dalla collaborazione tra SERES Auto, casa automobilistica statale cinese, e Huawei, in qualitÃ di OEM specializzato in soluzioni di elettronica intelligente. La nuova generazione del sistema SERES Super Range-Extender si basa sullâ€™architettura Â«Saiyi (C2E) Range-ExtenderÂ» e sullâ€™avanzata tecnologia di controllo intelligente RoboREX, che offrono tre vantaggi chiave: bassa rumorositÃ , elevata integrazione ed alta efficienza.
Lâ€™architettura C2E adotta un concetto di progettazione integrata All-in-ONE, caratterizzato da unâ€™elevata integrazione tra motore, sistemi di controllo e alloggiamento. Questa soluzione consente una struttura estremamente compatta, ottimizzando al contempo la gestione dei costi. La tecnologia di controllo intelligente RoboREX rappresenta unâ€™evoluzione significativa, passando da un approccio di controllo passivo a un sistema di gestione energetica attiva e intelligente, migliorando lâ€™efficienza operativa del range-extender.
Dal punto di vista prestazionale:
La tecnologia di propulsione elettrica distribuita sviluppata da SERES migliora sensibilmente lâ€™esperienza di guida, garantendo prestazioni elevate in totale sicurezza. Lâ€™azienda sostiene fermamente che Â«la sicurezza Ã¨ il vero lussoÂ». In questâ€™ottica, SERES Power sta attivamente sviluppando soluzioni di propulsione distribuita, tra cui architetture a doppio, triplo e quadruplo motore, in grado di coprire lâ€™intero spettro di veicoli dalla Classe A alla Classe D.
Ãˆ importante sottolineare che i veicoli a nuova energia dotati di tecnologia Range-Extender sono sempre piÃ¹ apprezzati dai consumatori del segmento premium, in quanto combinano autonomia estesa, comfort di guida e assenza di ansia da ricarica.
Il modello AITO 9 utilizza una piattaforma di nuova generazione MF Platform. Il veicolo Ã¨ destinato a mercati come Cina e Filippine, rappresenta la versione internazionale dellâ€™ammiraglia Aito M9 EREV. Il veicolo Ã¨ configurato con trazione integrale (AWD) e doppio motore, con capacitÃ da 5 a 6 posti. Ãˆ alimentato da una batteria ternaria NMC da 52 kWh, abbinata a un motore a combustione interna da 1.5 litri, che funge da generatore per estendere lâ€™autonomia.
Ãˆ inoltre disponibile una versione completamente elettrica (BEV) dotata di una batteria da 100 kWh e trazione integrale con doppio motore, in grado di erogare una potenza massima di 390 kW (circa 523 CV), superiore rispetto ai 365 kW (circa 489 CV) della controparte Aito M9 EREV con motore termico.
Tecnologia Led Avanzata
Di particolare interesse Ã¨ il sistema di illuminazione anteriore e posteriore, basato su tecnologia LED avanzata, in grado di proiettare messaggi personalizzati durante la marcia. Questa funzionalitÃ , tipica dei modelli di fascia alta di ultima generazione, rappresenta un ulteriore elemento distintivo in termini di design e interazione veicolo-ambiente.
Interni
Gli interni al tatto sembrano rifiniti ad arte ed offrono ampi spazi, con una particolare attenzione al comfort dei passeggeri posteriori. Questi ultimi dispongono di una superficie di appoggio generosa, dotata di tappetini morbidi e ad alto spessore, progettati per attenuare la trasmissione del rumore esterno. Inoltre, il sedile anteriore lato passeggero puÃ² essere ripiegato completamente per aumentare ulteriormente il comfort e lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori.
