Caterham - Auto Caterham Project V

Caterham Project V supercar

29/09/2025

Unione di eccellenze: Caterham e Italdesign

Prestazioni elettriche di alto livello

Leggerezza e dinamica di guida

Scopri la Caterham Project V: Scheda Tecnica supercarnata dalla creativitÃ di, Chief Designer di Caterham, con un Design innovativo rappresenta una svolta stilistica per il marchio britannico. Con un approccio completamente nuovo rispetto alla tradizionale filosofia del brand, questaintroduce linee eleganti e proporzioni scolpite, mantenendo viva lâ€™anima sportiva tipica di Caterham. Il progetto segna un passo audace verso il futuro, anticipando il linguaggio stilistico delle prossime generazioni diLa realizzazione della Project V Ã¨ frutto della collaborazione tra, unendo ilin ambito sportivo con l'nel design automobilistico. Il risultato Ã¨ unache riesce a fondere prestazioni, estetica e innovazione in un unico prodotto. La produzione si svolge negli stabilimenti allâ€™avanguardia di Italdesign, sinonimo di qualitÃ costruttiva e cura per i dettagli.Sotto il cofano della Caterham Project V si trova unda 200 kW in grado di sprigionare circa 272 CV montato sullâ€™asse posteriore, alimentato da una batteria agli Ioni di Litio da 55 kWh. Questa configurazione permette alla vettura di raggiungere i 100 km/h in meno di 4,5 secondi e toccare una velocitÃ massima di 230 km/h. Lâ€™autonomia dichiarata secondo il ciclo WLTP supera i 400 km, mentre la ricarica rapida consente di passare dal 20% allâ€™80% in soli 15 minuti.Uno dei punti di forza della Caterham Project V Ã¨ la sua struttura leggera, realizzata con un, per un peso a vuoto contenuto in soli 1.190 kg. Questa leggerezza, unita alla trazione posteriore e al baricentro basso, garantisce una dinamica di guida agile e coinvolgente, in perfetto stile Caterham. Una supercar pensata per chi cerca emozioni pure, senza rinunciare allâ€™Lâ€™della Project V unisce semplicitÃ e raffinatezza, con un layoutispirato alle corse. I materiali di alta qualitÃ , come pelle e fibra di carbonio, si combinano con unâ€™interfaccia digitale intuitiva al centro della plancia, offrendo un equilibrio perfetto tra comfort moderno e spirito sportivo essenziale.