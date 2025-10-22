Xpeng - Auto Xpeng Next P7

Xpeng Next P7 berlina

22/10/2025

Xpeng Next P7: motore e prestazioni

Misure e design

Capienza bagagliaio

Scopri la Xpeng Next P7: Scheda Tecnica berlinarivoluziona la mobilità intelligente con un ecosistema tecnologico avanzato fondato su un'architettura proprietaria di. Al centro della strategia aziendale si trova un, progettato per supportare ogni aspetto della nuova mobilità: dalle auto autonome ai veicoli volanti fino ai. L’architettura AI integra in modo sinergico cloud, veicolo, capacità computazionale e hardware, basandosi su un sistema di elaborazione centralizzata con controllo di zona. Questa struttura consente un’integrazione software-hardware estremamente efficiente, garantendo reattività, aggiornabilità over-the-air e capacità predittive.L’offerta prodotto riflette la visione di un ecosistema AI completo. Tra i modelli più avanzati spicca la, unadotata di, potenza massima di 593 CV, accelerazione 0-100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 230 km/h. Il modello ha stabilito un record mondiale percorrendo 3.961 km in 24 ore, dimostrando l’affidabilità e l’efficienza del powertrain elettrico sviluppato da XPENG. Utilizzo un nuovo pianale per le auto elettriche denominatoarchiterrura incassato nel teleio della vettura.LaXpeng Next P7 si presenta con un profilo filante e sportivo: misura circa 5,01 m di lunghezza, 1,97 m di larghezza e solo 1,43 m in altezza, con un passo di 3 m, con un aspetto da Supercar.Il frontale è caratterizzato da luci LED verticali collegate da una barra luminosa orizzontale che attraversa la larghezza della vettura, conferendo un aspetto futuristico e distintivo.Lacon tetto che scende dolcemente verso il posteriore, dotata di quattro portiere con maniglie a filo carrozzeria, specchietti laterali ridisegnati e talvolta spoiler posteriore attivo, sottolineano l’impegno sull’aerodinamica e sul design performante. Dettagli premium come cerchi in lega da 21”, calotte degli specchietti e inserti in fibra di carbonio, insieme a un coefficiente aerodinamico tra i migliori della categoria di circa 0,21 ricercano il perfetto mix tra estetica e funzionalità.La vettura ha uncon sedili posteriori in posizione normale di circa 575 litri, che si può estendere con sedili posteriori ribaltati a circa 1.929 litri, mentre nel cofano c'è spazio per il bagagliaio anteriore denominato “” di circa 56 litri.