EMC Auto 212 fuoristrada

Scopri la EMC Auto 212: Scheda Tecnica fuoristrada
L'EMC 212 Ã¨ un fuoristrada 4x4 made in Cina, progettato per offrire elevate prestazioni off-road e robustezza strutturale. Il veicolo adotta un telaio a longheroni in acciaio, abbinato a ponti rigidi anteriore e posteriore, garantendo elevata resistenza e durabilitÃ in situazioni di guida impegnative. La trazione integrale Ã¨ inseribile e dotata di riduttore per affrontare percorsi estremi, mentre i differenziali anteriori e posteriori sono bloccabili elettronicamente per massimizzare la motricitÃ su terreni scivolosi o accidentati. Le sospensioni prevedono barre antirollio disinseribili, ottimizzando il comfort di guida su strada e la capacitÃ di escursione in off-road.
Il propulsore Ã¨ un motore 2.0 turbo benzina con una potenza di 217 CV e una coppia massima di 410 Nm, gestito tramite un cambio automatico a 8 rapporti che assicura fluiditÃ e rapiditÃ di risposta. Ãˆ in programma anche una versione con motorizzazione diesel. Lâ€™abitacolo, concepito per un equilibrio tra funzionalitÃ e comfort, include un doppio display digitale da 12,3 e 10,25 pollici, sistemi avanzati di assistenza alla guida ADAS, un sistema multimediale allâ€™avanguardia e telecamere esterne a 360Â° per una visione completa dellâ€™ambiente circostante, dotato di ricarica wireless per dispositivi mobili, sedili riscaldabili e massaggianti, variabili a seconda dellâ€™allestimento scelto.
Le dimensioni dellâ€™EMC 212 sono studiate per rispondere alle esigenze off-road: Ã¨ lungo 4,7 metri, alto 1,9 metri, con un angolo di attacco di 40Â° e un angolo di uscita di 36Â°, valori che assicurano eccellenti capacitÃ di superamento ostacoli. Il design esterno, caratterizzato da linee squadrate e spigolose, si ispira ai modelli iconici del segmento, come la Jeep Wrangler e il Land Rover Defender, ma integra elementi moderni quali fari LED ad alta efficienza e una griglia frontale dal look aggressivo. Il veicolo Ã¨ disponibile in due versioni: Adventurer, con dotazioni essenziali, e Officer, che aggiunge dettagli premium e tecnologie avanzate, con garanzia di 5 anni.
EMC Auto 212 fuoristrada10/12/2025
