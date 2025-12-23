Aito 5 suv

Aito - Auto Aito 5
Scopri la Aito 5: Scheda Tecnica suv
Con il marchio AITO (Adding Intelligence to Auto), nato nel 2021, il brand cinese fa il suo ingresso nel mondo dellâ€™automobile. AITO 5 (noto anche come Auto M5) rappresenta la prima vettura del marchio ed Ã¨ un SUV ibrido plug-in (EREV) o completamente elettrica (BEV) di Suv di lusso, realizzato in collaborazione con la casa automobilistica SERES Auto, che si Ã¨ occupata dello sviluppo e della produzione del veicolo, mentre Huawei ha curato lâ€™intero ecosistema software.
Powertrain e Prestazioni
Sviluppata sulla piattaforma Seres REEV (Range-Extended Electric Vehicle), AITO 5 Ã¨ dotata di un powertrain ibrido plug-in composto da un motore 1.5 turbo benzina a quattro cilindri, utilizzato esclusivamente come generatore per ricaricare la batteria da 200 kWh quando necessario. La vettura Ã¨ comunque ricaricabile anche tramite la rete elettrica esterna. Le prestazioni sono di alto livello grazie a una potenza complessiva di quasi 430 CV, distribuiti tra lâ€™asse anteriore (224 CV) e quello posteriore (203 CV), che consentono unâ€™accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,4 secondi. Secondo Huawei e Seres, lâ€™autonomia complessiva puÃ² superare i 1.000 km, ideale per lunghi tragitti senza preoccuparsi della ricarica.
Design e Comfort Interni
Lâ€™abitacolo Ã¨ progettato secondo un concetto open space, pensato per offrire il massimo comfort a tutti i passeggeri. Il SUV vanta un campo visivo del 97,7%, grazie allâ€™ampio tetto panoramico con rivestimento isolante termico e placcatura in argento, capace di bloccare fino al 99,99% dei raggi UV.
A rendere AITO 5 davvero unica Ã¨ il comparto multimediale, basato su HarmonyOS. Al centro della plancia trova posto un display touch da 15,6 pollici, che consente la connessione dei dispositivi mobili e lâ€™accesso a numerose applicazioni proprietarie, come Huawei Video e Huawei Music. Lâ€™esperienza sonora Ã¨ affidata al sistema Huawei Sound, con audio surround 7.1. Il guidatore puÃ² inoltre contare su un poggiatesta con altoparlanti integrati, dedicati alla riproduzione delle indicazioni del navigatore o delle chiamate, mentre i passeggeri possono continuare a godere della musica senza interruzioni.
Tecnologie e ConnettivitÃ
Non manca un sistema di assistente vocale denominato Celia, insieme al navigatore satellitare connesso Petal Maps, sul quale Huawei sta investendo fortemente. Grazie alla presenza di numerosi sensori, tra cui radar e ultrasuoni, AITO 5 Ã¨ conforme al livello 2 di guida autonoma.
Lâ€™integrazione con lo smartphone permette di sbloccare la vettura semplicemente avvicinandosi alla portiera, eliminando la necessitÃ delle chiavi tradizionali. Attraverso i dispositivi mobili Ã¨ inoltre possibile controllare lâ€™auto da remoto, effettuare diagnosi, avviare in anticipo il climatizzatore e gestire diverse funzioni di bordo.
AITO 5 Ã¨ disponibile in due versioni, la 4x4 a trazione integrale o a due ruote motrici. Attualmente viene commercializzata in Cina, dove ha giÃ riscosso un notevole successo con oltre 6.000 ordini nei primi cinque giorni. Il modello sbarcherÃ a breve anche in Medio Oriente e, in prospettiva, potrebbe arrivare anche sul mercato europeo visto che la vettura era presente all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera in Germania, da dove arrivano le foto esclusive di Automania.
