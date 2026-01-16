Volvo ES90 berlina

Volvo - Auto Volvo ES90
Scopri la Volvo ES90: Scheda Tecnica berlina
La Volvo ES90 con lieanementi di un SUV e stile di una CoupÃ¨ adotta una architettura elettronica ad alta tensione a 800 V, progettata per aumentare la densitÃ di potenza, lâ€™efficienza energetica e la capacitÃ di ricarica rispetto ai sistemi precedenti Volvo di 400 V. Lâ€™intero PowerTrain elettrico Ã¨ stato interamente riprogettato per operare in regime di alta tensione, includendo celle della batteria, moduli di potenza, motori elettrici, sistemi di ricarica AC/DC, inverter, climatizzazione e gestione termica.
Lâ€™incremento della tensione consente, a paritÃ di corrente, una maggiore potenza erogabile, riducendo le perdite resistive e la generazione di calore nei conduttori. CiÃ² permette di sostenere potenze di ricarica elevate fino a 350 kW, migliorando lâ€™affidabilitÃ del sistema e riducendo le sollecitazioni termiche sui componenti elettrici ed elettronici.
Motorizzazioni Volvo ES90
La Volvo ES90 Ã¨ proposta con tre configurazioni di propulsione elettrica che condividono lâ€™architettura a 800 V e la trazione elettrica 100% EV, differenziandosi per trazione, potenza e prestazioni dinamiche. La variante Single Motor Extended Range utilizza un motore elettrico singolo montato sullâ€™asse posteriore, con una potenza massima di 245 kW (~333 CV) e una coppia di circa 480 Nm, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 6,6 s con unâ€™autonomia WLTP fino a 650 km. Questo allestimento Ã¨ orientato allâ€™efficienza energetica e alla percorrenza estesa su lunga distanza con ricariche rapide fino a 300 kW.
Le versioni Twin Motor e Twin Motor Performance adottano due motori elettrici (uno su ciascun asse) per una trazione integrale (AWD) e potenze significativamente superiori. La configurazione Twin Motor standard eroga circa 335 kW (~456 CV) con una coppia massima di 670 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 5,4 s e raggiungendo una autonomia WLTP fino a 700 km con capacitÃ di ricarica fino a 350 kW. La variante Twin Motor Performance spinge la potenza totale fino a 500 kW (~680 CV) e una coppia di 870 Nm, riducendo ulteriormente il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h a circa 4,0 s mantenendo una fascia di autonomia simile alle altre versioni.
In tutte le versioni la velocitÃ massima Ã¨ autolimitata a 180 km/h, la batteria nominale varia tra 92 kWh (Single Motor) e 106 kWh (Twin Motor/Twin Performance), e le prestazioni di ricarica rapida DC restano tra 300â€“350 kW, consentendo tempi di carica ridotti.
Sistema di accumulo, gestione termica e prestazioni di ricarica
Il sistema di accumulo della Volvo ES90 Ã¨ supportato da un Battery Management System (BMS) di nuova generazione, sviluppato internamente, che ottimizza i profili di carica e scarica in funzione dello stato termico, dello stato di carica (SoC) e dello stato di salute (SoH) della batteria.
La vettura Ã¨ in grado di percorrere circa 300 km in autonomia con 10 minuti di ricarica rapida in corrente continua e raggiunge con le batterie cariche unâ€™autonomia massima complessiva fino a 700 km (su percorso WLTP). Il tempo di ricarica dal 10 allâ€™80% Ã¨ ridotto a circa 22 minutisu stazioni compatibili, con un miglioramento del 30% rispetto alle precedenti piattaforme elettriche Volvo.
Tali prestazioni sono ottenute anche grazie allâ€™integrazione del software proprietari di ricarica adattiva di Breathe Battery Technologies, che regola dinamicamente i parametri di carica per massimizzare lâ€™efficienza elettrochimica e minimizzare il degrado delle celle nel lungo periodo.
Piattaforma di calcolo e sistemi elettronici centralizzati
La Volvo ES90 Ã¨ il primo modello del marchio a implementare una doppia configurazione NVIDIA DRIVE AGX Orin, configurazione che costituisce il nucleo computazionale centrale del veicolo. Il sistema fornisce una capacitÃ di elaborazione complessiva di circa 508 TOPS (Tera Operations per Second), consentendo lâ€™elaborazione in tempo reale dei dati provenienti dai sensori, dai sistemi di sicurezza attiva e dai modelli di intelligenza artificiale.
Rispetto alla piattaforma NVIDIA DRIVE AGX Xavier, la potenza di calcolo dedicata allâ€™IA risulta incrementata di un fattore 8, permettendo lâ€™evoluzione progressiva delle reti neurali e dei modelli di deep learning, che passeranno da 40 a 200 milioni di parametri. Lâ€™architettura elettronica centralizzata consente una gestione piÃ¹ efficiente delle funzioni critiche del veicolo, inclusa la sicurezza funzionale e la gestione energetica.
Architettura software-defined, sostenibilitÃ e ciclo di vita del veicolo
La Volvo ES90 Ã¨ sviluppata sulla piattaforma SPA2 e integra lo stack tecnologico Superset, unâ€™architettura modulare hardware-software comune a tutti i futuri modelli elettrici Volvo. Questo approccio consente lâ€™aggiornamento continuo delle funzionalitÃ del veicolo tramite aggiornamenti over-the-air (OTA), includendo miglioramenti di sicurezza, efficienza energetica e prestazioni.
Dal punto di vista della sostenibilitÃ industriale, la Volvo ES90 utilizza 29% di alluminio riciclato, 18% di acciaio riciclato e 16% di polimeri riciclati o bio-based, riducendo lâ€™impatto ambientale della fase produttiva. Il veicolo Ã¨ inoltre dotato di un passaporto digitale della batteria basato su tecnologia blockchain, che consente la tracciabilitÃ delle materie prime critiche e la verifica dellâ€™impronta di CO₂ del pacco batterie lungo lâ€™intero ciclo di vita.
Sofisticati gli interni della Volvo ES90
Gli interni della vettura sono molto sofisticati. Dotato di un grande display centrale Head-up da 13,2 pollici in grado di proiettare informazioni essenziali come velocitÃ , limiti di velocitÃ e indicazioni di navigazione direttamente sul parabrezza.
Il display del conducente piÃ¹ piccolo Ã¨ di 9 pollici comandato da un pulsante sul volante che consente tre scelte: Calm indica la velocitÃ e le istruzioni di navigazione di base, Navi mostra una mappa dettagliata. Surround mostra le vicinanze dei mezzi come auto, motociclette e camion. Lâ€™abitacolo Ã¨ spazioso. Lâ€™illuminazione Ã¨ regolabile, i sedili confortevoli, la capienza del bagagliaio Ã¨ di 424 litri ma si estendono con i sedili posteriori abbassati arriva fino a 1427 litri.
