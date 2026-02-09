â˜°
Automania.it
Alpine - Auto Alpine A290 GTS
Scopri la Alpine A290 GTS: Scheda Tecnica Utilitaria Sportiva
Alpine A290 GTS
       1   2   3   4   5   

Alpine A290 GTS Utilitaria Sportiva

09/02/2026
Alpine Lâ€™Alpine A290 GTS segna il debutto del marchio francese nel segmento delle Hot Hatch elettriche, declinando la piattaforma della nuova Renault 5 E-Tech Electric secondo la filosofia sportiva di Dieppe. Il design Ã¨ compatto ed aggressivo, con carreggiate allargate, paraurti specifici, firma luminosa ad X ispirata ai Rally e dettagli aerodinamici dedicati.

Lâ€™Alpine A290 GTS adotta un motore elettrico anteriore disponibile in due livelli di potenza, fino a 220 CV e 300 Nm di coppia nella declinazione GTS, abbinato ad un lavoro approfondito su telaio e controllo elettronico. Il sistema Alpine Torque Technology interviene poi sulla gestione della coppia e sulla frenata delle singole ruote per migliorare motricitÃ , agilitÃ  e precisione in curva, supportato da uno sterzo diretto e sospensioni dedicate.

Completano il pacchetto lâ€™impianto frenante maggiorato con pinze Brembo, cerchi specifici con pneumatici sportivi, assetto ribassato ed interni caratterizzati da sedili sportivi e comandi ispirati al Motorsport.


Case automobilistiche

Clicca sul brand della casa automobilistica per consultare schede auto e news:

Volkswagen Peugeot BMW Nissan Alfa Romeo Mercedes-Benz

© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010