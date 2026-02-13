Renault R5 E-Tech Electric city car

Automania.it
Renault La Renault R5 E-Tech Electric segna il ritorno di un'icona dell'automobilismo francese, reinterpretata in chiave contemporanea come city-car 100% elettrica. Basata sulla piattaforma nativa AmpR Small (ex CMF-B EV), la vettura fonde un design nostalgico con tecnologie all'avanguardia.

Design e Dimensioni
Il design riprende gli stilemi della R5 degli anni '70 e '80, come i fari a LED dallo sguardo “antropomorfo” e le luci posteriori verticali. le dimensioni: larghezza: 1,77 m, lunghezza 3,92 m, ideale per l'agilità urbana, mentre il bagagliaio da 326 litri, con un vano dedicato per i cavi di ricarica. Le ruote sono dotate di cerchi da 18 pollici di serie su quasi tutti gli allestimenti per ottimizzare l'aerodinamica.

Motorizzazioni e Batteria
La gamma della Renault 5 E-Tech Electric è strutturata su due tagli di batteria agli Ioni di Litio con tecnologia NMC (Nichel-Manganese-Cobalto):

Urban Range (40 kWh): Offre un'autonomia di circa 300-312 km WLTP. È disponibile con motori da 95 CV (senza ricarica rapida DC) o 120 CV.

Comfort Range(52 kWh): Garantisce fino a 410 km WLTP, abbinata esclusivamente al motore da 150 CV (110 kW) e 245 Nm di coppia. Quest'ultima scatta da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiunge una velocità massima di 150 km/h.

● Disponibile anche la Serie Speciale Renault 5 E-Tech Electric Roland-Garros in versione Comfort Range, con batteria da 52 kWh (per un'autonomia fino a 410 km WLTP), è dotata di personalizzazioni specifiche, tra cui l'esclusiva tinta carrozzeria Grigio Scisto Satinato.


Ricarica e Tecnologia Bidirezionale
L'auto introduce innovazioni significative nella gestione dell'energia: garantiche una ricarica Rapida (DC): fino a 100 kW per la batteria grande, permettendo di passare dal 15% all'80% in 30 minuti. Ricarica Bidirezionale: Supporta il sistema V2L (per alimentare dispositivi esterni come un aspirapolvere o un bollitore) e il sistema V2G (per restituire energia alla rete elettrica domestica).

Interni e Connettività
L'abitacolo mescola materiali sostenibili, come il denim riciclato, con un'interfaccia digitale moderna:

● Display: Doppio schermo OpenR da 10 pollici ciascuno (uno per il cruscotto, uno per l'infotainment).

● Software: Sistema basato su Google Automotive, che include Google Maps integrato e l'assistente vocale «Reno».

● Telaio: Unica nel segmento B per la presenza di sospensioni posteriori Multilink, che assicurano una precisione di guida superiore, ispirato al DNA sportivo della storica Renault R5.



