Morgan Supersport 2025 roadster

Morgan - Auto Morgan Supersport 2025
Scopri la Morgan Supersport 2025: Scheda Tecnica roadster
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La Morgan Supersport Model Year 2025 non Ã¨ semplicemente unâ€™automobile; Ã¨ una dichiarazione dâ€™intenti che sfida lo scorrere del tempo. Presentata come lâ€™erede naturale della Morgan Plus Six, questa nuova ammiraglia britannica riesce nell'impresa di preservare il fascino romantico delle Roadster dâ€™altri tempi, nascondendo sotto le sue iconiche curve un cuore tecnologico di ultima generazione.
Il design esterno, pur restando fedele alla tradizione della casa di Malvern, Ã¨ stato affinato per ottimizzare lâ€™efficienza aerodinamica, garantendo una stabilitÃ superiore alle alte velocitÃ senza intaccare quell'estetica senza tempo che ha reso il marchio leggendario. La vera rivoluzione risiede perÃ² nella nuova piattaforma in alluminio CXV, che offre una rigiditÃ strutturale senza precedenti e un peso ridottissimo, fermando l'ago della bilancia a soli 1.170 kg.
Corpo Motore da 6 cilindri
Sotto il lungo cofano batte un potente propulsore 3.0 litri a sei cilindri in linea turbo, capace di sprigionare 340 CV. Grazie al cambio automatico ZF a otto rapporti e a una coppia generosa di 500 Nm, la Morgan Supersport scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, offrendo unâ€™esperienza di guida viscerale e analogica, ma supportata da una precisione moderna.
Interni della Morgan Supersport
Lâ€™abitacolo Ã¨ un trionfo di artigianalitÃ : pelle pregiata, legni selezionati e alluminio spazzolato convivono con discreti tocchi digitali, creando un ambiente lussuoso e sartoriale, dove prevale uno stile retrÃ². Per chi non accetta compromessi, il nuovo hard top in fibra di carbonio trasforma la vettura in una coupÃ© grintosa, migliorando ulteriormente il comfort acustico e la reattivitÃ del telaio.
La Morgan Supersport 2025 Ã¨, in definitiva, la scelta di chi non vuole passare inosservato, dedicata a chi cerca una vettura capace di emozionare tanto ferma in un concorso dâ€™eleganza quanto lanciata tra le curve di un passo alpino.
Scopri la Morgan Supersport 2025: Scheda Tecnica roadster
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Morgan Supersport 2025 roadster27/03/2026
La Morgan Supersport Model Year 2025 non Ã¨ semplicemente unâ€™automobile; Ã¨ una dichiarazione dâ€™intenti che sfida lo scorrere del tempo. Presentata come lâ€™erede naturale della Morgan Plus Six, questa nuova ammiraglia britannica riesce nell'impresa di preservare il fascino romantico delle Roadster dâ€™altri tempi, nascondendo sotto le sue iconiche curve un cuore tecnologico di ultima generazione.
Il design esterno, pur restando fedele alla tradizione della casa di Malvern, Ã¨ stato affinato per ottimizzare lâ€™efficienza aerodinamica, garantendo una stabilitÃ superiore alle alte velocitÃ senza intaccare quell'estetica senza tempo che ha reso il marchio leggendario. La vera rivoluzione risiede perÃ² nella nuova piattaforma in alluminio CXV, che offre una rigiditÃ strutturale senza precedenti e un peso ridottissimo, fermando l'ago della bilancia a soli 1.170 kg.
Corpo Motore da 6 cilindri
Sotto il lungo cofano batte un potente propulsore 3.0 litri a sei cilindri in linea turbo, capace di sprigionare 340 CV. Grazie al cambio automatico ZF a otto rapporti e a una coppia generosa di 500 Nm, la Morgan Supersport scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, offrendo unâ€™esperienza di guida viscerale e analogica, ma supportata da una precisione moderna.
Interni della Morgan Supersport
Lâ€™abitacolo Ã¨ un trionfo di artigianalitÃ : pelle pregiata, legni selezionati e alluminio spazzolato convivono con discreti tocchi digitali, creando un ambiente lussuoso e sartoriale, dove prevale uno stile retrÃ². Per chi non accetta compromessi, il nuovo hard top in fibra di carbonio trasforma la vettura in una coupÃ© grintosa, migliorando ulteriormente il comfort acustico e la reattivitÃ del telaio.
La Morgan Supersport 2025 Ã¨, in definitiva, la scelta di chi non vuole passare inosservato, dedicata a chi cerca una vettura capace di emozionare tanto ferma in un concorso dâ€™eleganza quanto lanciata tra le curve di un passo alpino.