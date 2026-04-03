â˜°
Automania.it
Automobili Mignatta - Auto Automobili Mignatta Rina
Scopri la Automobili Mignatta Rina: Scheda Tecnica roadster
Automobili Mignatta Rina
       1   2   3   4   5   

Automobili Mignatta Rina roadster

03/04/2026
Automobili Mignatta La Automobili Mignatta Rina nasce attorno a un'architettura meccanica nobile e rigorosa, con un stile retrÃ² ma moderno. Il propulsore, un imponente 8 cilindri a V aspirato da 5.0 litri, Ã¨ installato in posizione longitudinale sull'anteriore in posizione centrale. Questa scelta tecnica non Ã¨ casuale: arretrando il motore verso l'abitacolo, si ottiene un bilanciamento delle masse ideale, che garantisce una stabilitÃ  impeccabile. Il corpo motore Ã¨ dotata di doppio albero a camme in testa e 32 valvole, supportati da un sistema di doppia fasatura variabile indipendente che assicura una progressione lineare e una reattivitÃ  immediata a ogni pressione dell'acceleratore.

Una trasmissione pura per un controllo assoluto
Per trasmettere la potenza alle ruote posteriori, la Mignatta Rina si affida a una configurazione dedicata ai puristi della guida. Il cambio manuale a sei rapporti, caratterizzato dal classico selettore ad H, permette al pilota unâ€™interazione diretta e fisica con la vettura. La precisione degli innesti si sposa con lâ€™efficacia del differenziale autobloccante, un elemento fondamentale per gestire la coppia in uscita di curva e garantire che ogni cavallo vapore venga scaricato a terra con la massima trazione possibile.

Ingegneria dei materiali e rigidezza strutturale
La struttura portante della vettura rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia moderna applicata alle competizioni. Il cuore del veicolo Ã¨ una cellula monoscocca in fibra di carbonio, progettata per offrire la massima protezione e una rigiditÃ  torsionale senza compromessi. A questa struttura centrale si ancorano i telai ausiliari anteriore e posteriore, realizzati in acciaio al cromo-molibdeno. Questo connubio tra leghe metalliche ad alta resistenza e materiali compositi permette di ottenere un telaio leggero ma estremamente robusto, capace di assorbire le sollecitazioni piÃ¹ estreme.

L'estetica funzionale in fibra di carbonio e Kevlar
Lâ€™abito della Mignatta Rina Ã¨ una scultura tecnologica interamente modellata in fibra di carbonio. La carrozzeria non Ã¨ stata pensata solo per lâ€™estetica e lâ€™aerodinamica, ma Ã¨ stata ulteriormente rinforzata con fibre aramidiche in Kevlar per aumentare la resistenza strutturale e la protezione dagli impatti. Questa attenzione maniacale per i materiali si traduce in un peso piuma di circa 1000 kg, permettendo alla vettura di raggiungere l'ambizioso obiettivo del rapporto peso-potenza di 1:2. Con una potenza che tocca i 500 cavalli, la Mignatta Rina trasforma ogni input del pilota in una risposta istantanea, definendo un nuovo standard di agilitÃ  nel panorama delle supercar contemporanee.


Case automobilistiche

Clicca sul brand della casa automobilistica per consultare schede auto e news:

Volkswagen Peugeot BMW Nissan Alfa Romeo Mercedes-Benz

© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010