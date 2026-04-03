Automobili Mignatta Rina roadster

Automobili Mignatta - Auto Automobili Mignatta Rina
Scopri la Automobili Mignatta Rina: Scheda Tecnica roadster
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La Automobili Mignatta Rina nasce attorno a un'architettura meccanica nobile e rigorosa, con un stile retrÃ² ma moderno. Il propulsore, un imponente 8 cilindri a V aspirato da 5.0 litri, Ã¨ installato in posizione longitudinale sull'anteriore in posizione centrale. Questa scelta tecnica non Ã¨ casuale: arretrando il motore verso l'abitacolo, si ottiene un bilanciamento delle masse ideale, che garantisce una stabilitÃ impeccabile. Il corpo motore Ã¨ dotata di doppio albero a camme in testa e 32 valvole, supportati da un sistema di doppia fasatura variabile indipendente che assicura una progressione lineare e una reattivitÃ immediata a ogni pressione dell'acceleratore.
Una trasmissione pura per un controllo assoluto
Per trasmettere la potenza alle ruote posteriori, la Mignatta Rina si affida a una configurazione dedicata ai puristi della guida. Il cambio manuale a sei rapporti, caratterizzato dal classico selettore ad H, permette al pilota unâ€™interazione diretta e fisica con la vettura. La precisione degli innesti si sposa con lâ€™efficacia del differenziale autobloccante, un elemento fondamentale per gestire la coppia in uscita di curva e garantire che ogni cavallo vapore venga scaricato a terra con la massima trazione possibile.
Ingegneria dei materiali e rigidezza strutturale
La struttura portante della vettura rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia moderna applicata alle competizioni. Il cuore del veicolo Ã¨ una cellula monoscocca in fibra di carbonio, progettata per offrire la massima protezione e una rigiditÃ torsionale senza compromessi. A questa struttura centrale si ancorano i telai ausiliari anteriore e posteriore, realizzati in acciaio al cromo-molibdeno. Questo connubio tra leghe metalliche ad alta resistenza e materiali compositi permette di ottenere un telaio leggero ma estremamente robusto, capace di assorbire le sollecitazioni piÃ¹ estreme.
L'estetica funzionale in fibra di carbonio e Kevlar
Lâ€™abito della Mignatta Rina Ã¨ una scultura tecnologica interamente modellata in fibra di carbonio. La carrozzeria non Ã¨ stata pensata solo per lâ€™estetica e lâ€™aerodinamica, ma Ã¨ stata ulteriormente rinforzata con fibre aramidiche in Kevlar per aumentare la resistenza strutturale e la protezione dagli impatti. Questa attenzione maniacale per i materiali si traduce in un peso piuma di circa 1000 kg, permettendo alla vettura di raggiungere l'ambizioso obiettivo del rapporto peso-potenza di 1:2. Con una potenza che tocca i 500 cavalli, la Mignatta Rina trasforma ogni input del pilota in una risposta istantanea, definendo un nuovo standard di agilitÃ nel panorama delle supercar contemporanee.
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Automobili Mignatta Rina roadster03/04/2026
La Automobili Mignatta Rina nasce attorno a un'architettura meccanica nobile e rigorosa, con un stile retrÃ² ma moderno. Il propulsore, un imponente 8 cilindri a V aspirato da 5.0 litri, Ã¨ installato in posizione longitudinale sull'anteriore in posizione centrale. Questa scelta tecnica non Ã¨ casuale: arretrando il motore verso l'abitacolo, si ottiene un bilanciamento delle masse ideale, che garantisce una stabilitÃ impeccabile. Il corpo motore Ã¨ dotata di doppio albero a camme in testa e 32 valvole, supportati da un sistema di doppia fasatura variabile indipendente che assicura una progressione lineare e una reattivitÃ immediata a ogni pressione dell'acceleratore.
Una trasmissione pura per un controllo assoluto
Per trasmettere la potenza alle ruote posteriori, la Mignatta Rina si affida a una configurazione dedicata ai puristi della guida. Il cambio manuale a sei rapporti, caratterizzato dal classico selettore ad H, permette al pilota unâ€™interazione diretta e fisica con la vettura. La precisione degli innesti si sposa con lâ€™efficacia del differenziale autobloccante, un elemento fondamentale per gestire la coppia in uscita di curva e garantire che ogni cavallo vapore venga scaricato a terra con la massima trazione possibile.
Ingegneria dei materiali e rigidezza strutturale
La struttura portante della vettura rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia moderna applicata alle competizioni. Il cuore del veicolo Ã¨ una cellula monoscocca in fibra di carbonio, progettata per offrire la massima protezione e una rigiditÃ torsionale senza compromessi. A questa struttura centrale si ancorano i telai ausiliari anteriore e posteriore, realizzati in acciaio al cromo-molibdeno. Questo connubio tra leghe metalliche ad alta resistenza e materiali compositi permette di ottenere un telaio leggero ma estremamente robusto, capace di assorbire le sollecitazioni piÃ¹ estreme.
L'estetica funzionale in fibra di carbonio e Kevlar
Lâ€™abito della Mignatta Rina Ã¨ una scultura tecnologica interamente modellata in fibra di carbonio. La carrozzeria non Ã¨ stata pensata solo per lâ€™estetica e lâ€™aerodinamica, ma Ã¨ stata ulteriormente rinforzata con fibre aramidiche in Kevlar per aumentare la resistenza strutturale e la protezione dagli impatti. Questa attenzione maniacale per i materiali si traduce in un peso piuma di circa 1000 kg, permettendo alla vettura di raggiungere l'ambizioso obiettivo del rapporto peso-potenza di 1:2. Con una potenza che tocca i 500 cavalli, la Mignatta Rina trasforma ogni input del pilota in una risposta istantanea, definendo un nuovo standard di agilitÃ nel panorama delle supercar contemporanee.