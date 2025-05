Le auto di Papa Francesco: semplici compagne di viaggio

Notizie

15/05/2025diCheamasse le auto non si può proprio dire ma di fatto sembra che negli anni ne abbia collezionato alcune, naturalmente non per fini personali ma esclusivamente istituzionali. Una delle prime è la(2016),bianca targata “SCV 1”, utilizzata da Papa Francesco, durante la sua visita in Messico. La Dodge RAM 1500 del 2016 è unversatile e robusto dotato di un motore potente, che permette di affrontare anche itinerari impegnativi e per il suo spazio interno confortevole.La vettura è stata spesso utilizzata per trasportare il Papa durante eventi ufficiali e cerimonie. Papa Francesco all'anagrafe argentina, noto per il suo stile di vita semplice e la sua attenzione ai temi sociali, ha sempre scelto auto modeste e funzionali che rispecchiano i suoi valori: umiltà e rispetto per l’ambiente. Infatti il pontefice ha sempre sostenuto l’utilizzo di mezzi di trasporto più ecologici per salvaguardare l’ambiente. Dunque egli si è contraddistinto dai suoi predecessori proprio per aver scelto di vivere una vita sobria e senza sfarzi rinunciando a quelle auto di lusso che invece hanno accompagnato i precedenti pontefici tra cui una, la, lae una. Nel novero delle auto regalate a Papa Francesco troviamo anche unacon striscia dorata, ispirata ai colori vaticani donata da Lamborghini nel 2017. Il, dotato di un motore V10 da 5.2 litri e trazione posteriore, venne autografato dallo stesso pontefice e messo all’asta ricavando ben 715.000 euro utilizzati per realizzare opere benefiche.Papa Francesco ha spesso utilizzato unacome auto ufficiale, un veicolo compatto, pratico e poco appariscente proprio per mantenere quella sobrietà e semplicità che lo ha tanto contraddistinto durante tutto il suo pontificato. Laè una delle vetture più utilizzate dal pontefice come ad esempio durante il suo viaggio negli Stati Uniti. Poi c’è lacon oltre 300.000 chilometri percorsi, donata a Papa Francesco da. Quest’ultimo veicolo ha avuto un valore sentimentale per il Papa in quanto, secondo quanto dichiarato, ne possedeva un modello simile quando viveva in Argentina.Più volte Papa Francesco ha scelto di spostarsi a piedi o inaperta, in modo da poter interagire direttamente con i fedeli, piuttosto che usare. Un esempio importante è il suo utilizzo di, in linea con il suo messaggio di rispetto per la creazione e di attenzione all’ambiente. Questa scelta si inserisce nel quadro più ampio delle sue encicliche e discorsi, nei quali invita a prendersi cura del pianeta e a vivere con sobrietà. La sua preferenza per veicoli semplici e rispettosi dell’ambiente ci invita a riflettere sui nostri valori e sul nostro modo di muoverci nel mondo. Nel 2015, il Papa ha scritto l’enciclica “”, in cui ha affrontato i problemi del nostro pianeta, come l’inquinamento. Questo documento ha anche suggerito alcune azioni per proteggere la Terra, e le sue scelte di auto riflettono questa attenzione.Nel 2017, Papa Francesco ha ricevuto una, un’nota per essere efficiente e con basse emissioni La Nissan LEAF è equipaggiata con le migliori tecnologie di, come e-Pedal e ProPILOT Assist, che rendono la guida emozionante grazie alla sua energia e dinamismo. All’interno, questa Nissan a zero emissioni è piacevole e moderna: l’abitacolo è luminoso e molto simile a quello di veicoli tradizionali, quindi non sorprende chi si siede a bordo di un’elettrica per la prima volta La plancia è spaziosa, ricca di inserti e comandi, con unoper il sistema multimediale, che include navigatore e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto per connettere gli Smartphone.Nel 2021, ha ricevuto un’altra vettura elettrica, la. La BMW i3 sicuramente non passa inosservata, è alla moda, sia dentro che fuori. Le ruote da 19 pollici, che danno un aspetto robusto, il design da concept car, le porte che si aprono a libro e le prese d’aria tipiche della BMW la rendono unica e facilmente riconoscibile, ma allo stesso tempo molto anticonvenzionale. Per quanto riguarda il comfort, la BMW i3 ha molto da offrire. È molto silenziosa e piacevole da guidare, grazie a un assetto abbastanza rigido. Tra le dotazioni extra ci sono, il sistema di navigazione con la mappa delle stazioni di ricarica, il freno d’emergenza e il riscaldamento o climatizzatore stazionario, che si rivelano utili.In conclusione, lesono un simbolo della sua filosofia di vita: un esempio di come anche un mezzo di trasporto possa rappresentare umiltà, rispetto e attenzione per il mondo che ci circondaCosì ha esordito un giorno Papa Francesco nello spiegare le motivazioni delle sue scelte di mobilità: “, preferisco muovermi con mezzi semplici e vicini alle persone, perché così posso essere più vicino a chi soffre e condividere i loro sentimenti”. Questa frase esprime bene il suo atteggiamento di umiltà e attenzione verso gli altri, mostrando come le sue scelte di mobilità siano in linea con i suoi valori di semplicità e solidarietà.