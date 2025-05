GPS per auto e moto: protezione e localizzazione a portata di mano

Notizie

Antifurto e monitoraggio attività : quali localizzatori GPS scegliere?

22/05/2025Con l’arrivo delle belle stagioni, i viaggi e glisono sempre più frequenti. Iconsentono di proteggere il proprio veicolo e intervenire in maniera rapida in caso di tentativo di furto, manomissioni, o movimenti sospetti. Specialmente quando ci si trova in luoghi poco conosciuti, o ci si muove all’estero, questi piccoli dispositivi sono in grado di garantire massima sicurezza negli spostamenti (grazie alla geolocalizzazione in tempo reale e alla funzione memoria percorsi) e segnalare, tramite appositi allarmi, circostanze che richiedono il nostro intervento.Come accennato, munirsi di un localizzatore GPS può fare la differenza quando si tratta di orientarsi in contesti estranei, odei nostri mezzi. Sul mercato vi è una vasta gamma di dispositivi che variano per prezzo e funzionalità . Pertanto, prima di acquistarne uno, è necessario analizzare in dettaglio caratteristiche, servizi accessori, precisione, etc.Ecco qui una serie di peculiarità che non possono mancare in un localizzatore GPS per auto e/o moto di qualità :

● Localizzazione in tempo reale precisa e costantemente aggiornata: quando si acquista un localizzatore GPS è importante valutare dettagli tecnici. I dispositivi all’avanguardia nel settore sono in grado di fornire la posizione dei nostri veicoli con un raggio di precisione di circa 5 metri, e di aggiornarla ogni 60-120 secondi massimo. Frequenti aggiornamenti consentono di intervenire in maniera rapida ed efficace quando si tratta di recuperare un veicolo rubato o spostato altrove.

● Funzione geofence o recinto virtuale: questa funzione consente di settare un’area di sicurezza su mappa e ricevere allarmi sul nostro smartphone quando il nostro veicolo supera la suddetta area. Utile per accorgersi di movimenti non autorizzati, o semplicemente per evitare di entrare in zone in cui la circolazione non è consentita (ZTL) o richiede il pagamento di pedaggi.

● Memoria percorsi per salvare tragitti, punti di sosta, luoghi panoramici, o il punto preciso in cui abbiamo parcheggiato il nostro veicolo e condividerlo con i nostri contatti stretti, o accedervi quando ne abbiamo bisogno.

● Durata batteria: per chi decide di optare per un GPS ricaricabile (vi sono anche GPS alimentabili con la batteria dell’auto e che non necessitano ricarica), si considera un buon dispositivo quello la cui durata della batteria oscilla tra le 2 e le 4 settimane (sotto costante utilizzo).

● Allarmi di movimento e velocità : in generale, i dispositivi GPS sono in grado di inviare notifiche, sotto forma di allarmi, agli smartphone o dispositivi (pc, tablet, etc.) ad essi collegati. Un localizzatore affidabile e di qualità è sempre dotato di: allarme di movimento che segnala manomissioni, spostamenti o rimozioni del GPS; e allarme velocità che segnala il superamento di limiti di velocità precedentemente settati nell’app.

● Pulsante SOS che consente di inviare una notifica ai contatti più stretti, segnalando la propria posizione e la situazione emergenziale. Fondamentale per contattare in maniera immediata i propri cari in caso di malori alla guida, incidenti, etc.

Costi, assistenza e facilità di utilizzo: a quali GPS affidarsi?

per auto e moto sono variabili, possono oscillare tra le poche decine di euro (in genere tra i 40€ e gli 80€ dipendendo dal tipo di batteria) e qualche centinaio di euro, a seconda delle tecnologie offerte. In generale, i GPS con tecnologia 4G e con SIM inclusa risultano essere più economici e consentono un monitoraggio globale, ovunque ci si trovi nel mondo. Questa opzione può essere molto valida per chi viaggia frequentemente all’estero e, per comportando il costo di un abbonamento (relativo all’utilizzo della SIM), risulta comunque la più abbordabile dal momento che la sottoscrizione può essere sempre sospesa o rinnovata. Inoltre, lacome mappe, assistenza prioritaria, garanzia a vita del dispositivo, etc., pur non richiedendo sottoscrizione mensile o annuale per l’utilizzo, hanno dei(possono superare anche i 300€) e unache raramente supera i confini nazionali.Aldilà del tipo di GPS che si sceglie, è sempre opportuno fare affidamento su brand che siano in grado di fornire(fondamentale per malfunzionamento o supporto nell’installazione), e la cui app per la gestione del dispositivo abbia une semplice da utilizzare.