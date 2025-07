Notizie

Finale Red Bull Cliff Diving: vittoria di Iffland, spettacolo sulle scogliere

Scopri la II tappa del Red Bull Cliff Diving a Polignano: Carlos Gimeno e Rhiannan Iffland trionfano in un weekend di tuffi mozzafiato

Grande spettacolo anche per la gara femminile

Un’arena naturale gremita di spettatori

Iffland regina incontrastata del Cliff Diving

01/07/2025di[ Polignano a Mare ] - Al, la pittorescaha accolto la seconda tappa del Tour, regalando emozioni uniche tra le iconiche scogliere pugliesi. Nella competizione maschile, il Carlos Gimeno ha dominato la scena conquistando la sua seconda vittoria in carriera nella World Series, confermandosi tra i protagonisti di questa spettacolare disciplina, dietro di lui due stelle legendarie di questo sport, quest'ultimo forse al suo ultimo appuntamento.Non solo uomini: a Polignano a Mare è andato in scena anche l’entusiasmantecomposto da dieci atlete pronte a sfidare la vertigine con tuffi da 21 metri d’altezza. Questa tappa leggendaria, giunta alla sua dodicesima edizione dal 2009, ha regalato al pubblico un weekend di pura adrenalina in un anfiteatro naturale affacciato sullo scintillante mare Adriatico.Le scogliere, le spiagge, i balconi e load arco di Polignano a Mare su Lama Monachile hanno fatto da cornice a una folla di spettatori entusiasti, accorsi per ammirare i migliori tuffatori del mondo esibirsi in evoluzioni spettacolari. L’energia del pubblico ha reso l’evento ancora più memorabile, confermandolo come uno degli appuntamenti più attesi del Red Bull Cliff Diving World Series.A trionfare nella gara femminile è stata l’australiana, già dominatrice dello scorso anno con sei vittorie su otto tappe. Con un perfetto triplo ritornato raggruppato con barani, ha chiuso con 341,60 punti. A seguire sul podio, la canadeseha conquistato il secondo posto con un tuffo spettacolare nel finale, ottenendo una media dell’otto e un punteggio complessivo di 333,00 punti. Al terzo posto si è classificata laamericanacon 299,85 punti.Ottima anche la prestazione dell’atleta italiana, che si è piazzata al quarto posto, proprio come il connazionalenella gara maschile. Nell’ultimo tuffo, Elisa Cosetti è entrata in acqua un po’ abbondante, totalizzando comunque 289,85 punti. L’atleta si è detta soddisfatta della sua prova ed è stata calorosamente applaudita dal pubblico di Polignano a Mare.