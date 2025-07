Notizie

Renault 5 Turbo 3E: gli anni 80 non sono mai stati così elettrici

Sai che ti farà male, il cuore ti batte forte nel petto ma c’è qualcosa in quella silhouette ed in quei dettagli che ti attrae con forza, è dolce veleno tossico che ti fa dire voglio guidarti anche se so che non mi farai dormire la notte

Il risultato?

Motori elettrici On-Wheels

DNA della Renault 5 Turbo in collaborazione con Alpine

21/07/2025diLarga, squadrata ed ignorante quanto bastava. Forse sarebbero state sufficienti 3 parole per descrivere quel modello iconico che nelle camerette dei ragazzi degli anni ’80 faceva la sua bella figura fra un poster di Cindy Crawford e quello dei Ghostbusters: stiamo parlando dellaEd oggi quel brivido potrebbe tornare a percorrervi la schiena, lasciarvi con la pelle d’oca ed il sorriso da imbecille in faccia. Come mai? La risposta è la nuova. Nata per raccogliere il leggendario passato delle storiche, la nuova petite française punta al cuore dei più nostalgici, incarnando in chiave moderna la bomba sportiva che rappresentava ed il design indistinguibile che la contraddistingueva. Ebbene sì, chiave moderna si traduce però anche ine quindi diretePrima di storcere il naso è interessante capire la strategia studiata dalla Casa d’Oltralpe per rispondere a questa domanda: i francesi hanno ben pensato infatti di richiamare in qualche modo quella sensazione tipica della Garrett T3 che montava l’antenata mangia baguette a propulsore termico – ma senza il lag tipico degli anni’80 – calettando 2 motori elettrici direttamente nelle 2 ruote posteriori, preferendo questa configurazione all’adozione di un “semplice” propulsore elettrico centrale.Riduzione dei rimandi meccanici aumentando così la reattività nell’erogazione della coppia rispetto ad un propulsore elettrico posto centralmente e sensazione paragonabile a quella che caratterizza i moderni motori sovralimentati, rispetto ad un semplice aspirato.In realtà c’è da dire che questa configurazione cone trazione totalmente posteriore porterebbe l’auto ad essere più difficile da controllare nel vostro quotidiano percorso casa-ufficio, ma più che mai questo lo vedrei “un omaggio” all’atteggiamento della vecchia Renault 5 Turbo, affettuosamente all’epoca rinominata anche bara su ruote, a causa del suo comportamento e la sua natura… diciamo un po’Con la batteria dasotto al pianale ed i propulsori nelle ruote in grado di erogare complessivamente, la Renault 5 Turbo 3E ferma l’ago della bilancia poco sopra una(mk7), permettendo prestazioni molto stimolanti, passando da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e garantendo un'autonomia superiore ai 400 km su strada. La ricarica completa della batteria in corrente alternata si può effettuare con il caricabatterie di bordo da 11 kW in circa 8 ore.Per ritrovare in qualche modo il, gli ingegneri Renault si sono affidati anche ai cugini di, specializzati nel mondo delle supersportive compatte – ancora sogno la notte la loro– concependo così un’architettura che consentisse facilmente l’adozione della trazione posteriore, unendo i criteri stilistici tipici dell’antenata, come i. Devo dire che esteticamente il risultato raggiunto fa la sua gran bella figura, con quel diffusore posteriore gigantesco che ha il sapore di virilità e testosterone a palla e quella sensazione magnetica di paura seducente, percepibile da qualsiasi angolazione la si guardi: sai che ti farà male, il cuore ti batte forte nel petto, ma c’è qualcosa in quella silhouette ed in quei dettagli che ti attrae con forza, è dolce veleno tossico che ti fa dire voglio guidarti anche se so che non mi farai dormire la notte.Linea di congiunzione anche all'interno, dove si respira un'atmosfera, con sedili avvolgenti con cinture a 6 punti, componenti prevalentemente in carbonio per ridurre il peso e materiali come l'Alcantara per rivestire sedili e plancia. Ilin stile rally però resta il protagonista assoluto.La nostalgia è un’emozione tanto familiare quanto enigmatica e che accompagna molte fasi della nostra vita; la psicologia ci dice questo e laha provato a rispondere condi Renault 5 Turbo 3E, tutti pronti a mitigare qualsiasi malinconia anni 80.