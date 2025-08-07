Notizie

Ponte sullo Stretto di Messina, Codacons: pedaggio troppo caro

Secondo lâ€™associazione dei consumatori la tariffa di 10 euro sarebbe la piÃ¹ cara al mondo. Eppure con traghetto il costo Ã¨ di oltre 40 euro

07/08/2025di[ Messina, Sicilia, Italia ] - Secondo illa tariffa daper attraversare ilrappresenterÃ , con ogni probabilitÃ , ilIl, nel corso dell'annuncio dell'approvazione del progetto del Ponte aveva infatti anticipato quanto, piÃ¹ o meno, sarebbe costato agli automobilisti il percorso tra la Sicilia e la Calabria:Il Codacons, stando ai dati disponibili ad oggi, ha calcolato che. Oggi sulla rete autostradale italiana ila chilometro, che diventa a 0,089 euro sulle autostrade di montagna. Ad esempio per attraversare i 603 km che separano il casello di Roma Sud da quello di Milano Nord, si paga oggi un pedaggio di 45,5 euro. Se si guarda all'estero, il pedaggio per l'Eurotunnel che collega la Francia al Regno Unito costa 72 euro per percorrere 50,45 km, con una spesa media di 1,42 euro a chilometro.Questo, sempre secondo il Codacons, significa che ilpagato dai cittadini per attraversare il Ponte sullo Strettoautostradali praticate oggi sul territorio italiano.Eppure, sostengono, 10 euro sono pochi in confronto all'attualecon punte di oltre 70. Inoltre, ricordano che attraversare i vari(Monte Bianco e FrÃ©jus) costa tra i 50 e i 60 euro con una. Per siciliani e calabresi sarÃ previsto anche uno sconto, non si sa ancora in quale misura.Intanto c'Ã¨ chi plaude in maniera incondizionata. Â«Lâ€™approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess rappresenta una svolta storica verso la realizzazione di unâ€™opera strategica, attesa da decenni e capace di rivoluzionare il futuro della Sicilia e del MezzogiornoÂ». Lo ha detto il. Â«Non posso non ricordare con orgoglio che il Ponte - ha aggiunto - Ã¨ statoe una battaglia storica di Forza Italia, che oggi vede finalmente compiersi un passaggio decisivo grazie allâ€™impegno del governo e, in particolare, del ministro Matteo Salvini. La Sicilia non puÃ² piÃ¹ permettersi lâ€™isolamento infrastrutturale. Il Ponte rappresenta unacon il resto dâ€™Italia ed Europa. La Regione Siciliana - ha concluso Schifani - farÃ la sua parte con responsabilitÃ e visione, affinchÃ© questo grande progetto proceda nel rispetto del territorio, delle comunitÃ locali e delle regole. Il Ponte sullo Stretto non Ã¨ piÃ¹ solo una visione: oggi Ã¨ un obiettivo concretoÂ».Il plauso giunge anche da: Â«Lâ€™approvazione definitiva del progetto del ponte sullo Stretto da parte del CIPESS segna unper il sistema economico del Mezzogiorno. Ãˆ una scelta che imprime una, destinata a incidere profondamente sul tessuto produttivo siciliano. Il Ponte rappresenta una, che potranno finalmente contare su una connessione stabile e moderna con il resto del Paese e dellâ€™Europa. Unâ€™infrastruttura in grado di attivare filiere industriali, attrarre investimenti e generare nuova occupazione qualificata. Ma non si tratta solo di un collegamento fisico tra Sicilia e Calabria: il Ponte Ã¨ anche une fiducia nel futuro del Paese. La Sicilia, rafforzando il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo, potrÃ migliorare lâ€™accessibilitÃ e la competitivitÃ del suo sistema produttivo. SarÃ ora essenziale accompagnare lâ€™opera con il potenziamento delle infrastrutture logistiche e di trasporto collegate, per amplificare lâ€™effetto moltiplicatore sullâ€™economia reale. Per Confindustria Catania si apre una nuova fase, che vedrÃ il sistema delle imprese protagonista e pienamente coinvolto in questo percorso di rilancioÂ».