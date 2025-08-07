Notizie
Ponte sullo Stretto di Messina, Codacons: pedaggio troppo caro
07/08/2025
di Giovanni Iozzia
Secondo lâ€™associazione dei consumatori la tariffa di 10 euro sarebbe la piÃ¹ cara al mondo. Eppure con traghetto il costo Ã¨ di oltre 40 euro
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso dell'annuncio dell'approvazione del progetto del Ponte aveva infatti anticipato quanto, piÃ¹ o meno, sarebbe costato agli automobilisti il percorso tra la Sicilia e la Calabria: tra i 9 e i 10 euro.
Il Codacons, stando ai dati disponibili ad oggi, ha calcolato che per attraversare i 3,66 chilometri del ponte la spesa sarÃ di 2,73 euro a chilometro. Oggi sulla rete autostradale italiana il costo medio del pedaggio ammonta a 0,075 euro a chilometro, che diventa a 0,089 euro sulle autostrade di montagna. Ad esempio per attraversare i 603 km che separano il casello di Roma Sud da quello di Milano Nord, si paga oggi un pedaggio di 45,5 euro. Se si guarda all'estero, il pedaggio per l'Eurotunnel che collega la Francia al Regno Unito costa 72 euro per percorrere 50,45 km, con una spesa media di 1,42 euro a chilometro.
Questo, sempre secondo il Codacons, significa che il pedaggio pagato dai cittadini per attraversare il Ponte sullo Stretto costerebbe il 3.540 per cento in piÃ¹ rispetto le normali tariffe autostradali praticate oggi sul territorio italiano.
Eppure, sostengono fonti vicine al Governo, 10 euro sono pochi in confronto all'attuale prezzo del traghetto che si aggira intorno ai 45 euro con punte di oltre 70. Inoltre, ricordano che attraversare i vari trafori alpini (Monte Bianco e FrÃ©jus) costa tra i 50 e i 60 euro con una cifra superiore ai 4 euro per chilometro. Per siciliani e calabresi sarÃ previsto anche uno sconto, non si sa ancora in quale misura.
Presidente della Regione Sicilia
Intanto c'Ã¨ chi plaude in maniera incondizionata. Â«Lâ€™approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del Cipess rappresenta una svolta storica verso la realizzazione di unâ€™opera strategica, attesa da decenni e capace di rivoluzionare il futuro della Sicilia e del MezzogiornoÂ». Lo ha detto il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Â«Non posso non ricordare con orgoglio che il Ponte - ha aggiunto - Ã¨ stato un sogno di Silvio Berlusconi e una battaglia storica di Forza Italia, che oggi vede finalmente compiersi un passaggio decisivo grazie allâ€™impegno del governo e, in particolare, del ministro Matteo Salvini. La Sicilia non puÃ² piÃ¹ permettersi lâ€™isolamento infrastrutturale. Il Ponte rappresenta una grande opportunitÃ di crescita, sviluppo e connessione con il resto dâ€™Italia ed Europa. La Regione Siciliana - ha concluso Schifani - farÃ la sua parte con responsabilitÃ e visione, affinchÃ© questo grande progetto proceda nel rispetto del territorio, delle comunitÃ locali e delle regole. Il Ponte sullo Stretto non Ã¨ piÃ¹ solo una visione: oggi Ã¨ un obiettivo concretoÂ».
Confindustria Catania: progetto sul ponte sullo Stretto di Messina
Il plauso giunge anche da Cristina Busi Ferruzzi presidente di Confindustria Catania: Â«Lâ€™approvazione definitiva del progetto del ponte sullo Stretto da parte del CIPESS segna un momento di rilevanza strategica per il sistema economico del Mezzogiorno. Ãˆ una scelta che imprime una svolta concreta e attesa da anni, destinata a incidere profondamente sul tessuto produttivo siciliano. Il Ponte rappresenta una leva di sviluppo per le imprese, che potranno finalmente contare su una connessione stabile e moderna con il resto del Paese e dellâ€™Europa. Unâ€™infrastruttura in grado di attivare filiere industriali, attrarre investimenti e generare nuova occupazione qualificata. Ma non si tratta solo di un collegamento fisico tra Sicilia e Calabria: il Ponte Ã¨ anche un simbolo di integrazione, modernizzazione e fiducia nel futuro del Paese. La Sicilia, rafforzando il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo, potrÃ migliorare lâ€™accessibilitÃ e la competitivitÃ del suo sistema produttivo. SarÃ ora essenziale accompagnare lâ€™opera con il potenziamento delle infrastrutture logistiche e di trasporto collegate, per amplificare lâ€™effetto moltiplicatore sullâ€™economia reale. Per Confindustria Catania si apre una nuova fase, che vedrÃ il sistema delle imprese protagonista e pienamente coinvolto in questo percorso di rilancioÂ».
