Notizie

Per Ferragosto, caldo tropicale o temporali?

Alta Pressione africana inizia a diminuire. Arrivano anche i temporali. Bolettino del traffico nel weekend di Ferragosto

Meteo Ferragosto: caldo estremo o temporali improvvisi?

Situazione attuale

Bolettino per il traffico

Previsioni del tempo giorno per giorno

VenerdÃ¬ 15 agosto â€“ Ferragosto

Sabato 16 agosto 2025

Domenica 17 agosto

LunedÃ¬ 18 e martedÃ¬ 19 agosto

14/08/2025di[ Italia ] - L', che ha dominato il meteo estivo, inizia finalmente a cedere. Gli esperti del meteo diprevedono perun fine settimana ricco di contrasti meteorologici. Da un lato, continuerÃ a splendere il sole con temperature che in alcune zone potrebbero raggiungere, rendendo le giornate calde e afose. Dall'altro lato, si preannunciano temporali che porteranno unsono previsti soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, offrendo una pausa dal. Mentre molti potranno approfittare del sole durante la giornata per trascorrere momenti all'aperto, Ã¨ importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per essere pronti all'arrivo delle piogge. Questooffre non solo sollievo dalle alte temperature dallâ€™altro lâ€™instabilitÃ atmosferica pronta a esplodere con temporali improvvisi, talvolta violenti e capaci di sorprendere anche di notte.Lâ€™alta pressione africana, pur dominando la scena, mostra infatti una crepa in quota proprio sopra lâ€™Italia, permettendo alla variabilitÃ di insinuarsi tra giornate datipici di un clima piÃ¹ tropicale che mediterraneo. Nei prossimi giorni, questa situazione darÃ vita a uno scenario dinamico e imprevedibile, conche si alterneranno alIl lungosarÃ dominato da un mix di sole intenso, temperature elevate e temporali improvvisi, anche in orari insoliti come la notte. Nonostante la presenza dellâ€™alta pressione africana, lâ€™Italia si trova in una fase di forte instabilitÃ atmosferica: la bolla di aria calda che avvolge il Mediterraneo presenta infatti una breccia in quota, un cedimento della pressione che permette la formazione di rovesci temporaleschi anche intensi, talvolta accompagnati da raffiche di vento e grandine.Curiosamente, nelle ultime 24 ore, il Nord Italia Ã¨ stato meno colpito dai temporali rispetto a Sardegna, Centro Italia e alcune zone del Sud, dove le perturbazioni temporalesche si sono attivate anche di notte. Al momento sono segnalatisulla costa pugliese, nel basso Ionio, nellâ€™entroterra pugliese e sullâ€™Appennino abruzzese.Nel frattempo, le perturbazioni che hanno provocato temporali di eccezionale violenza in Francia spingeranno verso il Nord Italia lâ€™aria calda che ha colpito i francesi negli ultimi giorni, determinando un temporaneo rialzo termico tra oggi 14 agosto e sabato 16 agosto. Dal 17 agosto, invece, lâ€™instabilitÃ francese si estenderÃ anche alle regioni settentrionali italiane, portando numerosi temporali.Leper i prossimi giorni indicano un aumento significativo dei veicoli sulle, specialmente in vista del. Tuttavia, secondo il bollettino traffico disi prospetta come una giornata da. Questo significa che ci si aspetta un flusso regolare, sia in direzione delle localitÃ turistiche sia per i viaggiatori che ritorneranno a casa. Ãˆ importante rimanere aggiornati sulle notizie relative al traffico e consultare frequentemente il sito ufficiale di Autostrade per averee pianificare al meglio gli spostamenti.LasubirÃ un cambiamento significativo, secondo le ultime previsioni del Bollettino Traffico Autostrade per l'Italia. Ãˆ atteso un giorno contrassegnato da, il che implica che ci sarÃ un aumento notevole della circolazione veicolare. Tuttavia, le stime indicano che la congestione non raggiungerÃ i livelli critici registrati sabato 9 agosto, quando si Ã¨ avuto un bollino nero e una massima concentrazione di veicoli sulle strade.Glisono consigliati di pianificare i propri spostamenti con attenzione e di considerare eventuali alternative per evitare il. Ãˆ fondamentale rimanere aggiornati sulle condizioni delle autostrade attraverso il Bollettino del Traffico, in modo da affrontare al meglio la giornata e garantire viaggi piÃ¹ sicuri e confortevoli. Per quanto riguarda il rientro, anchesarÃ una giornata da: mattinata con cieli sereni, poi annuvolamenti e temporali su Alpi, Prealpi e aree limitrofe di Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Possibili temporali improvvisi anche in Val Padana durante la notte, localmente violenti con grandine. Temperature fino a 38Â°C, punte di 40Â°C in alcune zone di pianura.Â» Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso, ma nel pomeriggio possibili temporali isolati su Appennino e aree interne della Sardegna, talvolta intensi con raffiche di vento e grandine.: tempo in prevalenza soleggiato, con temporali pomeridiani sui rilievi, talvolta accompagnati da nubifragi e grandine. Valori termici molto alti su Puglia, Basilicata orientale, Campania e Sicilia.Al Nord Ã¨ previsto un tempo stabile, con qualche nuvola improvvisa e possibili temporali pomeridiani. Clima afoso e caldo intenso. Nel resto del Paese, prevalenza di sole, ma nelle zone interne saranno possibili, anche forti, con grandine e piogge abbondanti.Inizia una fase di cambiamento: lieve abbassamento delle temperature al Nord, pur mantenendosi su valori alti. Possibili temporali isolati nel pomeriggio sulle regioni settentrionali e variabilitÃ nelle zone interne di penisola, Sicilia e Sardegna, talvolta con fenomeni violenti anche in notturna.: possibile calo dellâ€™anticiclone africano sotto la spinta di perturbazioni in arrivo dalla Francia, con conseguente aumento dellâ€™instabilitÃ . Giornate in prevalenza soleggiate, ma con nubi sparse pomeridiane e temporali isolati al Nord e nelle aree interne. I contrasti termici potranno rendere i fenomeni localmente intensi.