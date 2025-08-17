Notizie
Scomparso lÂ´imprenditore Dr Stefano Dolcetta
17/08/2025
di Domenico Scalera
Abbiamo avuto modo di intervistarlo al Salone dellÂ´Auto di Parigi, edizione 2010
In occasione del Salone di Parigi 2010, FIAMM esponeva con un proprio stand e abbiamo avuto modo di incontrare e fare unâ€™intervista esclusiva all'allora presidente della Astron FIAMM, Stefano Dolcetta, e al responsabile Marketing, Bruno Dusset-Vidalet, fondatori della Astron FIAMM. Stefano espose con entusiasmo la Car.Bones, una struttura di vettura dotata di tecnologia OLED e le soluzioni di accumulo innovativo con le batterie al sale.
In qualitÃ di Presidente della Astron FIAMM, Stefano ha avuto un impatto significativo non solo sull'azienda ma anche sull'intero settore. La sua leadership ha portato innovazioni straordinarie e una crescita sostenibile che hanno posizionato il gruppo tra i leader del mercato. Il suo approccio orientato alle persone ha ispirato colleghi e dipendenti a dare il meglio di sÃ© in ogni progetto.
La sua ereditÃ rimarrÃ viva nei valori che ha instillato nel Gruppo Horien: integritÃ , innovazione e un impegno costante verso l'eccellenza. Mentre ci uniamo nel dolore per la sua perdita, ricordiamo con gratitudine i suoi contributi inestimabili e il suo spirito indomito che continueranno a guidarci nel futuro.
Leadership e radici: un profilo legato al territorio
La Leadership del Dott. Stefano Dolcetta, Presidente della Astron FIAMM, ha segnato profondamente il panorama economico-industriale locale. Sotto la sua direzione, l'azienda ha intrapreso un percorso di innovazione tecnologica che ha non solo migliorato i processi produttivi, ma ha anche aperto nuovi orizzonti nel mercato globale. La visione strategica del Dr Stefano Dolcetta ha infatti permesso un ampliamento significativo dei mercati di riferimento, rendendo Astro FIAMM un attore competitivo e rispettato.
Ma l'impatto del Dott. Dolcetta non si limita all'innovazione e alla crescita economica; egli Ã¨ sempre rimasto fedele ai valori di responsabilitÃ sociale. La sua dedizione alla comunitÃ locale si riflette in iniziative che promuovono lo sviluppo sostenibile e il benessere collettivo. Attraverso progetti sociali e collaborazioni con enti locali, il Dott. Dolcetta ha voluto dimostrare che il progresso industriale puÃ² andare di pari passo con il rispetto per la propria terra e per le persone che vi abitano.
Nato a Vicenza il 16 Febbraio 1949, il Dott. Stefano Dolcetta ha conseguito una laurea in Economia e Commercio e un Master al CUOA, nominato Cavaliere del Lavoro nel 2015, ha dedicato la sua carriera al settore automotive.
Dopo aver iniziato con responsabilitÃ commerciali nella FIAMM, anche nelle sedi estere, ha scalato i vertici fino a guidare lâ€™azienda come Amministratore Delegato e Presidente. Sotto la sua Leadership, lâ€™azienda ha diversificato il proprio portfolio, introducendo innovazioni nei prodotti per lâ€™energia, il suono e la connettivitÃ automotive, fino alla cessione del business delle batterie al piombo al Gruppo Hitachi.
Oltre allâ€™attivitÃ imprenditoriale, si Ã¨ sempre impegnato anche a livello collettivo, diventando anche vicepresidente di Confindustria. In sintesi, la visione del Dott. Stefano Dolcetta rappresenta un modello esemplare di come leadership responsabile e innovativa possa plasmare positivamente sia l'industria che la comunitÃ locale.
Un patrimonio di imprenditorialitÃ e umanitÃ
Come sottolinea il Vice Presidente di HORIEN Alessandro Dolcetta: Â«Perdiamo un uomo che ha saputo allargare i confini della nostra azienda, guidandola con orgoglio verso nuovi orizzonti riaffermandola anche in periodi di crisi, unâ€™azienda che oggi ha oltre 85 anni di storia nel settore automotive e dellâ€™accumulo energetico. Grazie anche alla sua visione, abbiamo sviluppato prodotti innovativi sia nel campo dellâ€™energia che del suono e della connettivitÃ automotive. Quella del cugino Stefano Ã¨ una perdita umana e manageriale: una figura di soliditÃ e di passione aziendale che resterÃ per sempre per tutti noi un punto di riferimentoÂ».
Tutto lo staff di Automania.it si stringe con affetto alla famiglia Dolcetta e tutto il Gruppo Horien, condividendo il dolore per la sua scomparsa.
