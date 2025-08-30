Notizie
Lâ€™Aston Martin Vantage S, si trasforma nella safety car ufficiale di Formula 1
30/08/2025
di Giulia Morelli
Atteso il debutto della vettura sul circuito Olandese di Zandvoort
Tanti sono i clienti ed appassionati Aston Martin, che come spiega anche il Direttore Marketing Globale di Aston Martin, Alex Long con lâ€™arrivo della Vantage S saranno proiettati nel riscoprirla, nellâ€™assaporare realmente il modello cuore battente del marchio ed orgoglio globale. Lâ€™Aston Martin Vantage S racchiude tutto ciÃ² concerne il mondo Formula 1, oltre lâ€™intensitÃ della guida puÃ² vantare di una estetica adatta ad una vettura capace di adattarsi alle piste, come annuncia lo stesso pilota ufficiale della safety car Bern MaylÃ¤nder.
MaylÃ¤nder dichiara quanto sia importante ed un bel passo in avanti lâ€™esordio della Vantage S come safety car in Formula 1, e nellâ€™intera famiglia Aston Martin, consentendo di ottenere in modo piÃ¹ efficace e sicuro lâ€™intervento durante un gran premio. In termini di prestazioni la Vantage S vanta di un motore V8 Twin-Turbo da 4,0 litri interamente costruito a mano, 680 CV e 800 Nm di coppia.
Una vettura dalle velocitÃ esemplari, da 0 a 100 km/h in solamente 3,4 secondi, ed una velocitÃ massima di 325 km/h, capacitÃ che la porta a pari livello fra le auto da corsa piÃ¹ veloci del mondo in termini di safety car. NovitÃ sono anche le lamelle sul cofano montate centralmente per avere maggior estrazione di aria calda dal motore V8 con configurazione Hot-V e un aggiornamento aerodinamico, uno spoiler posteriore sul cofano che inoltre miri ad un equilibrio della deportanza sbilanciato sullâ€™anteriore.
Elementi di supporto progettati per una piÃ¹ elevata stabilitÃ e visibilitÃ sono appunto sia lo spoiler che la barra luminosa FIA, i quali assieme allâ€™intera estetica del modello hanno maggiormente entusiasmato lo stesso MaylÃ¤nder nella guida della Aston Martin Vantage S, verniciata nello stesso Podium Green delle auto dellâ€™Aston Martin Aramco Formula One Team, e perciÃ² ancora di piÃ¹ destinata a divenire il fulcro aggiuntivo in Formula 1 assieme all'Aston Martin DBX707, ovvero la Medical Car ufficiale FIA.
