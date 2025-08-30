Notizie

Lâ€™Aston Martin Vantage S, si trasforma nella safety car ufficiale di Formula 1

Atteso il debutto della vettura sul circuito Olandese di Zandvoort

30/08/2025di[ Zandvoort, Olanda ] - Aston Martin marca oramaiquesta volta Ã¨ in prima linea nelsotto lain, il suo debutto in Olanda sul circuito di Zandvoort, sostituendo a tutti gli effetti la precedente vettura, la. La nuova vettura nominata, non manca di simboleggiare sempre, connubio principale per lâ€™idea di progetto e di stile, da associare alla moltitudine di modelli ad alte prestazioni.Tanti sono i, che come spiega anche il Direttore Marketing Globale di Aston Martin,con lâ€™arrivo della Vantage S, nellâ€™assaporare realmente il modello cuore battente del marchio ed orgoglio globale. Lâ€™Aston Martin Vantage S racchiude tutto ciÃ², oltre lâ€™intensitÃ della guida puÃ² vantare di una estetica adatta ad una vettura capace di adattarsi alle piste, come annuncia lo stesso pilota ufficiale dellaMaylÃ¤nder dichiara quanto sia importante ed undella Vantage S come safety car in Formula 1, e nellâ€™intera famiglia Aston Martin, consentendo di ottenere in modo piÃ¹ efficace e sicuro lâ€™. In termini di prestazioni la Vantage S vanta di unda 4,0 litri interamente costruito a mano, 680 CV e 800 Nm di coppia.Una, da 0 a 100 km/h in solamente 3,4 secondi, ed una velocitÃ massima di 325 km/h, capacitÃ che la porta apiÃ¹ veloci del mondo in termini di safety car. NovitÃ sono anche lecentralmente per averedal motore V8 con configurazionee un aggiornamento aerodinamico, unoche inoltre miri ad un equilibrio della deportanza sbilanciato sullâ€™anteriore.per una piÃ¹ elevata stabilitÃ e visibilitÃ sono appunto sia lo spoiler che la barra luminosa FIA, i quali assieme allâ€™intera estetica del modello hanno maggiormente entusiasmato lo stesso MaylÃ¤nder nella guida della Aston Martin Vantage S,delle auto dellâ€™Aston Martin Aramco Formula One Team, e perciÃ² ancora di piÃ¹ destinata a divenire ilassieme all'Aston Martin DBX707, ovvero laufficiale