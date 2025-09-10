Notizie

XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sÃ¬, sul serio)

Il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED

10/09/2025di[ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

, Monaco di Baviera. Tra SUV che sembrano frigoriferi con le ruote e concept car destinate a rimanere render 3D,ha deciso di rubare la scena con un arsenale da film di fantascienza. E non parliamo solo di auto elettriche: il marchio cinese ha tirato fuori. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED.Probabilmente, in questo momento, vi starete chiedendo chi sia XPENG:, questa Casa automobilistica cinese nasce con lâ€™idea dicon veicoli elettrici intelligenti ed autonomi. Ma chi câ€™Ã¨ dietro XPENG? Tra i principali investitori figurano nomi come Alibaba, Xiaomi, Foxconn e Volkswagen per citarne alcuni.Ã¨ una, 0-100 in 3,7 secondi ed autonomia da record (3.961 km in 24 ore: sÃ¬, hanno fatto pure il Guinness), XPENG ha presentato inla, punta di diamante della formazione cinese; ma non Ã¨ solo questione di numeri: XPENG ci tiene a ribadire che questa Ã¨ la. Tradotto? Non solo cavalli e batterie, ma unrealtÃ entro il 2026.Ma XPENG non vuole limitarsi alle sole quattro ruote. Ad ottobre, infatti, a Dubai farÃ, la suacon giÃ 5000 preordini e produzione in serie prevista nel 2026 â€“ giusto in tempo per rovinare i piani di chi pensava che il drone fosse il massimo della modernitÃ . E se lâ€™idea di un SUV che vola non bastasse,potrebbe lasciarvi senza parole: unche entrerÃ anchâ€™esso in produzione nel 2026.Câ€™Ã¨ da dire che la Casa dagli occhi a mandorla sa che per dare maggior peso alla sua credibilitÃ deve mettere radici qui da noi; ed infatti, per collaborare con partner locali ed adattare al meglio le sue soluzioni hi-tech agli automobilisti del Vecchio Continente. Per chi invece non ha voglia di aspettare il 2026 per volare o farsi servire il caffÃ¨ da IRON, XPENG porta giÃ da noi: il, pronte a competere con Tesla e compagnia elettrica.Le cose negli ultimi tempi sono cambiate, ed il mondo automobilistico ci sta insegnando che paesi come Cina e Giappone sono sempre piÃ¹ competitivi in questo mercato occupando un ruolo di primo piano, come dimostraed azienda pronta a mettere AI, ruote ed ali nello stesso pacchetto. Se manterranno le promesse, entro pochi anni potremo parcheggiare un SUV che vola mentre un robot personale IRON scarica la spesa: ed il piacere di guida dove finirÃ perÃ²?