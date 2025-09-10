â˜°
Automania.it

Notizie

XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sÃ¬, sul serio)


10/09/2025
di Lorenzo Pollini

Il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED

XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sÃ¬, sul serio)
[ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

IAA Mobility 2025, Monaco di Baviera. Tra SUV che sembrano frigoriferi con le ruote e concept car destinate a rimanere render 3D, XPENG ha deciso di rubare la scena con un arsenale da film di fantascienza. E non parliamo solo di auto elettriche: il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED.

Probabilmente, in questo momento, vi starete chiedendo chi sia XPENG: nata nel 2014 a Guangzhou, questa Casa automobilistica cinese nasce con lâ€™idea di rivoluzionare la mobilitÃ  con veicoli elettrici intelligenti ed autonomi. Ma chi câ€™Ã¨ dietro XPENG? Tra i principali investitori figurano nomi come Alibaba, Xiaomi, Foxconn e Volkswagen per citarne alcuni.

XPENG Next P7 Ã¨ una berlina sportiva con 593 cavalli, 0-100 in 3,7 secondi ed autonomia da record (3.961 km in 24 ore: sÃ¬, hanno fatto pure il Guinness), XPENG ha presentato in anteprima europea la The Next P7, punta di diamante della formazione cinese; ma non Ã¨ solo questione di numeri: XPENG ci tiene a ribadire che questa Ã¨ la prima auto al mondo definita dallâ€™AI. Tradotto? Non solo cavalli e batterie, ma un cervello digitale che promette di rendere la guida autonoma di livello L4 realtÃ  entro il 2026.

Ma XPENG non vuole limitarsi alle sole quattro ruote. Ad ottobre, infatti, a Dubai farÃ  decollare la Land Aircraft Carrier, la sua flying car modulare con giÃ  5000 preordini e produzione in serie prevista nel 2026 â€“ giusto in tempo per rovinare i piani di chi pensava che il drone fosse il massimo della modernitÃ . E se lâ€™idea di un SUV che vola non bastasse, IRON potrebbe lasciarvi senza parole: un robot umanoide che entrerÃ  anchâ€™esso in produzione nel 2026.

Câ€™Ã¨ da dire che la Casa dagli occhi a mandorla sa che per dare maggior peso alla sua credibilitÃ  deve mettere radici qui da noi; ed infatti aprirÃ  a Monaco il suo primo centro R&D europeo, per collaborare con partner locali ed adattare al meglio le sue soluzioni hi-tech agli automobilisti del Vecchio Continente. Per chi invece non ha voglia di aspettare il 2026 per volare o farsi servire il caffÃ¨ da IRON, XPENG porta giÃ  da noi due modelli elettrici: il G6, SUV da 39.700 â‚¬, e il G9, da 55.790 â‚¬, pronte a competere con Tesla e compagnia elettrica.

Le cose negli ultimi tempi sono cambiate, ed il mondo automobilistico ci sta insegnando che paesi come Cina e Giappone sono sempre piÃ¹ competitivi in questo mercato occupando un ruolo di primo piano, come dimostra XPENG, oggi sesto produttore EV al mondo ed azienda pronta a mettere AI, ruote ed ali nello stesso pacchetto. Se manterranno le promesse, entro pochi anni potremo parcheggiare un SUV che vola mentre un robot personale IRON scarica la spesa: ed il piacere di guida dove finirÃ  perÃ²?

Fotogallery

XPENG Next P7 anterpima esposta allÂ´IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera in Germany. Scopri la Supercar XPENG Next P7 made in Cina. Non Perdere le Foto!
 XPENG Next P7 anterpima esposta allÂ´IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera in Germany. Scopri la Supercar XPENG Next P7. Non Perdere le Foto!
 XPENG Next P7 AI esposti allÂ´IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera in Germany. Scopri la Supercar XPENG Next P7. Guarda le Foto esclusive!
 XPENG Next P7 e Robot Iron esposti allÂ´IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera in Germany. Scopri la Supercar XPENG Next P7. Guarda le Foto esclusive!
News Correlate

Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli allâ€™IAA Mobility 2025 Il marchio cinese Aito presenta la Flotta di Veicoli allâ€™IAA Mobility 2025
A Monaco di Baviera presentate in Anteprima nazionale i veicoli: Aito 9 e Aito 5

IAA MOBILITY 2025 innovazione in prima linea IAA MOBILITY 2025 innovazione in prima linea
Una piattaforma di mobilitÃ  senza precedenti. Con anteprime mondiali e StartUp

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010