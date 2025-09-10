Notizie
XPENG Next P7: tra AI, auto volanti e robot umanoidi (sÃ¬, sul serio)
10/09/2025
di Lorenzo Pollini
Il marchio cinese ha tirato fuori AI, auto volanti e perfino robot umanoidi. In pratica un episodio di Black Mirror coi fari full LED
Probabilmente, in questo momento, vi starete chiedendo chi sia XPENG: nata nel 2014 a Guangzhou, questa Casa automobilistica cinese nasce con lâ€™idea di rivoluzionare la mobilitÃ con veicoli elettrici intelligenti ed autonomi. Ma chi câ€™Ã¨ dietro XPENG? Tra i principali investitori figurano nomi come Alibaba, Xiaomi, Foxconn e Volkswagen per citarne alcuni.
XPENG Next P7 Ã¨ una berlina sportiva con 593 cavalli, 0-100 in 3,7 secondi ed autonomia da record (3.961 km in 24 ore: sÃ¬, hanno fatto pure il Guinness), XPENG ha presentato in anteprima europea la The Next P7, punta di diamante della formazione cinese; ma non Ã¨ solo questione di numeri: XPENG ci tiene a ribadire che questa Ã¨ la prima auto al mondo definita dallâ€™AI. Tradotto? Non solo cavalli e batterie, ma un cervello digitale che promette di rendere la guida autonoma di livello L4 realtÃ entro il 2026.
Ma XPENG non vuole limitarsi alle sole quattro ruote. Ad ottobre, infatti, a Dubai farÃ decollare la Land Aircraft Carrier, la sua flying car modulare con giÃ 5000 preordini e produzione in serie prevista nel 2026 â€“ giusto in tempo per rovinare i piani di chi pensava che il drone fosse il massimo della modernitÃ . E se lâ€™idea di un SUV che vola non bastasse, IRON potrebbe lasciarvi senza parole: un robot umanoide che entrerÃ anchâ€™esso in produzione nel 2026.
Câ€™Ã¨ da dire che la Casa dagli occhi a mandorla sa che per dare maggior peso alla sua credibilitÃ deve mettere radici qui da noi; ed infatti aprirÃ a Monaco il suo primo centro R&D europeo, per collaborare con partner locali ed adattare al meglio le sue soluzioni hi-tech agli automobilisti del Vecchio Continente. Per chi invece non ha voglia di aspettare il 2026 per volare o farsi servire il caffÃ¨ da IRON, XPENG porta giÃ da noi due modelli elettrici: il G6, SUV da 39.700 â‚¬, e il G9, da 55.790 â‚¬, pronte a competere con Tesla e compagnia elettrica.
Le cose negli ultimi tempi sono cambiate, ed il mondo automobilistico ci sta insegnando che paesi come Cina e Giappone sono sempre piÃ¹ competitivi in questo mercato occupando un ruolo di primo piano, come dimostra XPENG, oggi sesto produttore EV al mondo ed azienda pronta a mettere AI, ruote ed ali nello stesso pacchetto. Se manterranno le promesse, entro pochi anni potremo parcheggiare un SUV che vola mentre un robot personale IRON scarica la spesa: ed il piacere di guida dove finirÃ perÃ²?
