Notizie

ETU SmartCity EV Concept: la rivoluzione della mobilità urbana

Tra Scooter e Microcar, il veicolo Etu si guida come un Segway e monopattini elettrici

27/09/2025di[ Monaco di Baviera, Germania ] -

Speciale IAA Mobility 2025

Design Compatto e definito

Tecnologia e Prestazioni

Nell'ambito in continuo cambiamento della mobilità nelle città, stanno emergendo sempre più soluzioni improntate alla sostenibilità, alla riduzione delle dimensioni e all'efficienza. Tra queste,ilorizzontali ideato da una start-up austriaca con alle spalle il know-how dell'azienda tirolese, guidata dall'amministratore delegato Wolfgang Podleiszek. Il veicolo si distingue come un'idea didotato di un abitacolo chiuso che si guida come une monopattini elettrici, progettato per fornire una nuova modalità di trasporto individuale nelle aree metropolitane. Si propone come un'alternativa effettiva tra glie le, concepito per occupare meno spazio sulla strada e diminuire l'impatto ambientale.Ilabbiamo avuto modo di ammirarlo aldi Monaco di Baviera in Germania. La sua strana forma ha attirato subito la nostra attenzione, ne abbiamo ammirato la parte esterna mentre gli interni non ancora accessibili li abbiamo potuti vedere attraverso occhiali in 3D, in modo da vivere in anteprima l’esperienza di guida che è risultata originale e suggestiva, molto più vicina al Segway.La caratteristica principale di, una peculiarità rara tra i veicoli a due ruote. Questa funzione assicura al conducente una protezione dalle condizioni atmosferiche e una maggiore sicurezza rispetto ai tradizionali scooter o biciclette elettriche. Esternamente si presenta con un design semplice ma con linee eleganti e una struttura ergonomica che ottimizza comfort e visibilità.L'abitacolo è progettato per trasportare un solo passeggero, ma all’occorrenza può accogliere anche un secondo passeggero ed è dotato di tutti i maggiori comfort tra cui controlli digitali e, in alcune versioni, sistemi di ventilazione o raffreddamento leggero. Il veicolo è dotato di une leggero che soddisfa i requisiti di crash dei più elevati standard TÜV ed Euro NCAP.Dal punto di vista tecnico,utilizza uncon, capace di garantire un'accelerazione uniforme e silenziosa, particolarmente adatta per i percorsi cittadini. Le specifiche principali includono:

● Motore elettrico integrato con potenza variabile a seconda della versione (circa 2 e 4 kW);

● batteria agli Ioni di Litio, con autonomia variabile tra 60 e 100 km;

● sistema di frenata rigenerativa, utile per migliorare l'efficienza energetica;

● pannello di controllo digitale con schermo multifunzionale, GPS integrato e connessione mobile;

● sistemi di sicurezza attiva, come luci LED, sensori di prossimità e indicatori di pericolo.

Un Nuovo Segmento tra Scooter e Microcar

Ma quali le prospettive di mercato?

La batteria portatile può essere ricaricata tramite una presa domestica. Il veicolo è dotato di uno, noto come tecnologia “”. Questo dovrebbe creare una connessione quasi fisica tra il conducente e la strada, promette il fornitore. L'in ogni direzione insieme al conducente, rafforzato da sospensioni attive, controllabili individualmente tramite l'Il veicolo garantisce un’autonomia di 200 km anche se si prevede entro il 2029 di raggiungere i 400 km, unadi 50-90 km/h ed undi 400-450 kg. Un ulteriore ma non meno importante caratteristica del veicolo è le sueche ne permettono il parcheggio senza difficoltà anche in spazi ristretti, rendendolo una scelta perfetta per i centri urbani densamente popolati.ETU Mobility collocandosi in unatra lee gli, rappresenta la soluzione ideale per chi ha necessità di muoversi liberamente nei centri urbani e zone ZTL rispettando l’ambiente e rispettando tutte quelle normative sempre più orientate allae a basse emissioni. In tale contesto, ETU costituisce una risposta concreta alla crescente esigenza di soluzioni compatte, ecologiche e sicure. Etu è progettato per soddisfare i più elevati standard di sicurezza, pur rimanendo leggero e agile.Sembra che ETU Mobility si propone come proposta strategica nel settore della, con ampi margini di crescita, in particolare nelle metropoli europee e asiatiche, dove l'alta densità e le normative ecologiche richiedono un ripensamento del trasporto personale.Grazie ad un stuttura compatta e costi di gestione contenuti, il veicolo ha il potenziale per diventare un simbolo nella nuova era della mobilità urbana intelligibile. L'azienda con un prezzo poco competitivo inferiore comunque ai 25.000 euro, punta ad espandersi entro il 2031 coprendo un mercato da miliardi di dollari.