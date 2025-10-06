Notizie
EMC Auto alla Fiera del Levante a Bari
06/10/2025
di Catia Scalera
88^ Campionaria Internazionale e al Salone di Torino 2025: debutto nazionale per EMC 212 e Foton Tunland V9 Hybrid
EMC 212: lâ€™essenza dellâ€™Off-Road
Il nuovo EMC 212 Ã¨ un fuoristrada 4x4 pensato per affrontare ogni tipo di terreno, dalle strade sterrate alle salite piÃ¹ impegnative. Il design richiama linee essenziali e retrÃ², con una struttura solida e interni moderni. La versione benzina sarÃ disponibile da novembre, mentre quella diesel Ã¨ prevista per la primavera del 2026. EMC Auto 212 versione a Benzina con motore 2.0 Turbo da 217 CV, con prezzi che partono da â‚¬ 39.900,00 per l'allestimento Adventurer e salgono a â‚¬ 43.500,00 per la versione piÃ¹ accessoriata Officier.
Il veicolo EMC Auto 212 si ispira meccanicamente e stilisticamente ai fuoristrada classici e iconici come la Jeep Wrangler e la Land Rover Defender, ed anche alla Mercedes Classe G, con cui condivide lo spirito di un fuoristrada robusto e tradizionale. Il 212 Ã¨ dotato di tecnologie di sicurezza avanzate e comfort di ultima generazione e si propone come veicolo ideale per chi cerca uno stile distintivo e prestazioni affidabili.
EMC Foton Tunland V9 Hybrid: potenza e comfort
Il Pick-Up esposto successivamente al Salone dell'Auto di Torino, il nuovo EMC Foton Tunland V9 Hybrid combina un motore turbo diesel con tecnologia Mild Hybrid 48V, offrendo una soluzione versatile per il lavoro e il tempo libero. Robusto e elegante, Ã¨ equipaggiato con numerosi optional di serie, che lo rendono adatto anche allâ€™uso quotidiano. La sua configurazione ibrida consente una guida piÃ¹ efficiente, riducendo consumi e emissioni senza compromettere la forza e la capacitÃ di carico. Il prezzo del EMC Foton Tunland V9 Hybrid parte da circa â‚¬ 37.500 + IVA (per le versioni di base).
Unâ€™espansione strategica
Si tratta di unâ€™espansione strategica considerando che, dal 2024, EMC Auto ha rafforzato la propria struttura grazie allâ€™ingresso del Gruppo Intergea, che ha portato a un raddoppio dei volumi e a una crescita elevata della rete commerciale. Oggi il marchio conta oltre 150 punti vendita e una copertura territoriale del 90%, diventando un riferimento per i brand asiatici in Italia.
MobilitÃ intelligente e sostenibile
EMC Auto continua a promuovere una filosofia basata su accessibilitÃ , completezza e sostenibilitÃ . I nuovi modelli presentati a Bari presso la Fiera del Levante incarnano questa visione, offrendo soluzioni concrete per una mobilitÃ moderna, efficiente e alla portata di tutti.
Attenzione del pubblico
Queste nuove proposte hanno suscitato grande curiositÃ tra i visitatori, che si sono mostrati attratti dal design e dalle caratteristiche tecniche, manifestando un forte interesse e il desiderio di approfondire questa tipologia di veicoli.
EMC: Dalla Cina allâ€™Italia, la Nuova Frontiera dellâ€™Automotive
EMC Ã¨ l'acronimo di Eurasia Motor Company Ã¨ unâ€™azienda con sede a Brescia che, dal 2005, si occupa dellâ€™importazione di veicoli provenienti dalla Cina. Inizialmente il focus era sui modelli del marchio Great Wall, uno dei principali costruttori automobilistici cinesi. A partire dal 2019, lâ€™offerta si Ã¨ arricchita con lâ€™introduzione del brand Haval, specializzato in SUV di nuova generazione.
Nel 2022, lâ€™azienda ha compiuto un ulteriore passo evolutivo: oltre a essere importatore, Ã¨ diventata anche un vero e proprio marchio automobilistico, lanciando sul mercato il brand EMC. Questo nuovo capitolo rappresenta un'importante svolta strategica, con l'obiettivo di proporre veicoli pensati specificamente per il mercato europeo, pur mantenendo una stretta collaborazione con i partner cinesi.
La produzione dei veicoli avviene interamente in Cina, utilizzando tecnologie e piattaforme cinesi. Un esempio concreto Ã¨ emerso durante lâ€™edizione 2025 dellâ€™IAA Mobility in Germania (cliccare su BAW per vedere le foto), dove Ã¨ stato esposto un veicolo BAW 212 T01 Diesel. Osservandolo, abbiamo notato che si tratta dello stesso modello venduto in Italia con il nome EMC 212. Il nome del veicolo, infatti, Ã¨ identica 212; ciÃ² che cambia Ã¨ esclusivamente il marchio: BAW per il mercato cinese e EMC per quello italiano.
Questo esempio evidenzia una tendenza sempre piÃ¹ diffusa nell'industria automobilistica globale: i produttori cinesi scelgono di entrare nei mercati esteri attraverso marchi locali o adattati, cosÃ¬ da favorire lâ€™integrazione culturale e commerciale con i consumatori del posto. Una strategia che permette di superare diffidenze iniziali, migliorare la percezione del prodotto e consolidare la presenza sul territorio.
