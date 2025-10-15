â˜°
Automania.it

Notizie

Nuova Mazda CX-5: eleganza, sportivitÃ  e comfort in unico SUV Ã¨ possibile?


15/10/2025
di Lorenzo Pollini

Presentata la nuova CX-5, un mix di design, funzionalitÃ , tecnologia e jinba ittai

Nuova Mazda CX-5: eleganza, sportivitÃ  e comfort in unico SUV Ã¨ possibile?
La terza generazione della Mazda CX-5 arriva prendendo tutto ciÃ² che abbiamo apprezzato su questo modello e portandolo ad un livello superiore: design piÃ¹ incisivo, interni piÃ¹ spaziosi e confortevoli, tecnologia intuitiva e la famosa sensazione di guida jinba ittai, elemento molto caro alla filosofia giapponese e che punta a trasmettere quella sensazione di esser un tuttâ€™uno con la vettura, fondendo il cavaliere al proprio destriero: spoiler, rende l'idea ma il pensiero Ã¨ subito alla sorellina MX-5, dove si raggiunge veramente la fusione perfetta..ma ne riparleremo, stay tuned!

Câ€™Ã¨ da dire che la CX-5 gode di un passato abbastanza glorioso, con oltre 4,5 milioni di unitÃ  vendute dal 2012, vuoi in parte per il design Kodo â€“ studiato per trasmettere dinamismo e vita come se lâ€™auto fosse pronta a muoversi anche da ferma â€“ vuoi per le prestazioni interessanti per un SUV che non Ã¨ un SUV. Con la nuova generazione perÃ² Mazda prova spostare lâ€™asticella piÃ¹ in alto, migliorandosi su tutti quegli aspetti legati a spazio, comfort percepito, tecnologia ed ovviamente sicurezza e connettivitÃ .

Il design Ã¨ un risultato di proporzioni armoniose ed efficienza: passaruota muscolosi, frontale importante, cerchi che vanno da 17 sino ai 19 pollici, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano la nuova veste; una volta dentro sono invece spazio, equilibrio, materiali di qualitÃ  ed armonia a prendere la parola, trasmettendo le sensazioni di un ambiente premium.

Sotto al cofano batte il propulsore e-Skyactiv G 2.5 da 141 CV, abbinato al sistema M-Hybrid che consente accelerazioni piÃ¹ rapide e fluide, mentre il sistema brake-by-wire e la taratura ricercata delle sospensioni assicurano comfort e stabilitÃ , anche sulle strade piÃ¹ impegnative.

4 gli allestimenti proposti: Prime-Line â€“ entry-level pratica e completa, Centre-Line â€“ stile e comfort extra, Exclusive-Line â€“ lusso funzionale con audio BOSE e tetto panoramico ed infine Homura, ovvero il top di gamma; ogni versione resta perÃ² legata a doppio filo da un obiettivo comune: piacere di guida e connessione totale fra auto e guidatore. Il prezzo? Affacciandosi un poâ€™ sul mercato odierno, direi competitivo con i suoi 36000 euro della entry-level.

In sintesi, la nuova Mazda CX-5 si propone come un SUV versatile e polivalente: un ossimoro continuo fra i concetti di urbano e sportivo, raffinato e robusto, pronto per il tragitto casa-lavoro ma anche per lâ€™avventura del weekend. Il tutto ovviamente firmato made in Japan. Sayōnara!
News Correlate

Arriva la Mazda CX-5 Arriva la Mazda CX-5
Prezzi a partire da 22.900 euro: il SUV compatto di Mazda si propone sul mercato dovendo vedersela con numerose concorrenti

Mazda CX-5: guest star al Motor Show di Bologna Mazda CX-5: guest star al Motor Show di Bologna
Nello stand del costruttore nipponico lÂ´incontro con la squadra di calcio della Fiorentina, che saluterÃ  il main sponsor

Mazda CX-5: svelati i dettagli Mazda CX-5: svelati i dettagli
Il Suv nipponico sfilerÃ  nella passerella di Francoforte e lancia la sfida ai concorrenti del segmento

Mazda CX-5: il debutto al Salone di Francoforte Mazda CX-5: il debutto al Salone di Francoforte
Linguaggio stilistico Kodo e tecnologia SkyActive per il nuovo crossover nipponico

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010