Nuova Mazda CX-5: eleganza, sportivitÃ e comfort in unico SUV Ã¨ possibile?

Presentata la nuova CX-5, un mix di design, funzionalitÃ , tecnologia e jinba ittai

15/10/2025diLa terza generazione della Mazdaarriva prendendo tutto ciÃ² che abbiamo apprezzato su questo modello e portandolo, interni piÃ¹ spaziosi e confortevoli, tecnologia intuitiva e la famosa, elemento molto caro alla filosofia giapponese e che punta a trasmettere quella sensazione di esser un, fondendo il cavaliere al proprio destriero: spoiler, rende l'idea ma, dove si raggiunge veramente la fusione perfetta..ma ne riparleremo, stay tuned!Câ€™Ã¨ da dire che lagode di un passato abbastanza glorioso, con oltre, vuoi in parte per ilâ€“ studiato per trasmettere dinamismo e vita come se lâ€™auto fosse pronta a muoversi anche da ferma â€“ vuoi per le prestazioni interessanti per un SUV che non Ã¨ un SUV. Con la nuova generazione perÃ²prova spostare lâ€™asticella piÃ¹ in alto, migliorandosi su tutti quegli aspetti legati a spazio, comfort percepito, tecnologia ed ovviamente sicurezza e connettivitÃ .Ã¨ un risultato di proporzioni armoniose ed efficienza:, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano la nuova veste; una volta dentro sono invecea prendere la parola, trasmettendo le sensazioni di un ambiente premium.Sotto al cofano batte il propulsore, abbinato al sistemache consente accelerazioni piÃ¹ rapide e fluide, mentre il sistemae la taratura ricercata delle sospensioni assicurano comfort e stabilitÃ , anche sulle strade piÃ¹ impegnative.4 gli allestimenti proposti:â€“ entry-level pratica e completa,â€“ stile e comfort extra,â€“ lusso funzionale con audio BOSE e tetto panoramico ed infine, ovvero il top di gamma; ogni versione resta perÃ² legata a doppio filo da un obiettivo comune: piacere di guida e connessione totale fra auto e guidatore. Il prezzo? Affacciandosi un poâ€™ sul mercato odierno, direi competitivo con i suoidella entry-level.In sintesi, la nuovasi propone come un: un ossimoro continuo fra i concetti di urbano e sportivo, raffinato e robusto, pronto per il tragitto casa-lavoro ma anche per lâ€™avventura del weekend. Il tutto ovviamente firmato. Sayōnara!