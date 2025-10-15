Notizie
Nuova Mazda CX-5: eleganza, sportivitÃ e comfort in unico SUV Ã¨ possibile?
15/10/2025
di Lorenzo Pollini
Presentata la nuova CX-5, un mix di design, funzionalitÃ , tecnologia e jinba ittai
Câ€™Ã¨ da dire che la CX-5 gode di un passato abbastanza glorioso, con oltre 4,5 milioni di unitÃ vendute dal 2012, vuoi in parte per il design Kodo â€“ studiato per trasmettere dinamismo e vita come se lâ€™auto fosse pronta a muoversi anche da ferma â€“ vuoi per le prestazioni interessanti per un SUV che non Ã¨ un SUV. Con la nuova generazione perÃ² Mazda prova spostare lâ€™asticella piÃ¹ in alto, migliorandosi su tutti quegli aspetti legati a spazio, comfort percepito, tecnologia ed ovviamente sicurezza e connettivitÃ .
Il design Ã¨ un risultato di proporzioni armoniose ed efficienza: passaruota muscolosi, frontale importante, cerchi che vanno da 17 sino ai 19 pollici, sono solo alcuni degli aspetti che caratterizzano la nuova veste; una volta dentro sono invece spazio, equilibrio, materiali di qualitÃ ed armonia a prendere la parola, trasmettendo le sensazioni di un ambiente premium.
Sotto al cofano batte il propulsore e-Skyactiv G 2.5 da 141 CV, abbinato al sistema M-Hybrid che consente accelerazioni piÃ¹ rapide e fluide, mentre il sistema brake-by-wire e la taratura ricercata delle sospensioni assicurano comfort e stabilitÃ , anche sulle strade piÃ¹ impegnative.
4 gli allestimenti proposti: Prime-Line â€“ entry-level pratica e completa, Centre-Line â€“ stile e comfort extra, Exclusive-Line â€“ lusso funzionale con audio BOSE e tetto panoramico ed infine Homura, ovvero il top di gamma; ogni versione resta perÃ² legata a doppio filo da un obiettivo comune: piacere di guida e connessione totale fra auto e guidatore. Il prezzo? Affacciandosi un poâ€™ sul mercato odierno, direi competitivo con i suoi 36000 euro della entry-level.
In sintesi, la nuova Mazda CX-5 si propone come un SUV versatile e polivalente: un ossimoro continuo fra i concetti di urbano e sportivo, raffinato e robusto, pronto per il tragitto casa-lavoro ma anche per lâ€™avventura del weekend. Il tutto ovviamente firmato made in Japan. Sayōnara!
