BMW CE 02: il silenzio che urla futuro
23/10/2025
di Lorenzo Pollini
Se un designer BMW avesse guardato Tron troppo spesso, probabilmente il risultato sarebbe proprio questo
Se un designer BMW avesse guardato Tron troppo spesso, probabilmente il risultato sarebbe proprio questo: linee tese, profili taglienti, superfici piatte ed una postura che urla “T-max spostati”.
La moto BMW CE 02 sembra uscito da un concept show, ma poi ti rendi conto che è reale, puoi toccarlo, con tanto di luci a LED, display TFT da 10,25 pollici e connettività smartphone che ti fa dimenticare il telefono in tasca. È un oggetto che non si guida: piuttosto s’indossa.
Sotto quella carrozzeria minimalista c’è un cuore elettrico da 15 cavalli (11 kW), capace di portarti da 0 a 50 km/h in poco più di 3 secondi. È come se qualcuno ti avesse spinto giù da un trampolino con un elastico legato alla schiena — sì, il tipico sprint dell’elettrico.
La velocità massima? Circa 95 km/h per la versione da 11 kW, mentre la versione da 4 kW è limitata a 45 km/h, più che sufficienti per schivare il traffico e sentirti il padrone dell’asfalto urbano. L’autonomia dichiarata è di circa 100 km, che nella giungla cittadina equivale ad una settimana di andate e ritorni casa-lavoro – sempre che tu non viva a metà strada tra Roma ed Oslo. E quando la batteria si scarica? Ricaricare il BMW CE 02 è più semplice di quello che pensassi: lo colleghi a una presa di casa ed in circa 4 ore sei pronto a ripartire: se invece si opta per il caricatore rapido opzionale, bastano un’ora e mezza.
E com'è da guidare? La sella è ampia e comoda, la posizione di guida rilassata, la sensazione generale è di fluttuare più che di muoversi. E grazie al baricentro basso e alla ciclistica firmata BMW Motorrad, la maneggevolezza è sorprendente.
Attenzione però. C’è un piccolo dettaglio che potrebbe frenare l’entusiasmo: il prezzo. Si parte per la versione 4kW (patenti AM) a partire da 7.750 €, mentre per la versione 11kW a partire da 8.750 €, una cifra che fa tremare le ginocchia se la paragoni ad uno Scooter tradizionale, ma il BMW CE 02 non si compra con la logica: si compra con la voglia di essere avanti: un manifesto del io ci credo nel futuro elettrico, nel design radicale e nella libertà di muoversi a zero emissioni — e zero rumore. È forse la prova che anche il silenzio può essere emozionante? Vi lascio con il dubbio.
