Pagani a Bologna: il ritorno degli dèi del tuono

In un mondo che corre verso l’elettrico e le stringenti leggi sull’omologazione, Pagani continua a scolpire emozioni, ad indossare eau de 100 octane e mise in carbonio

31/10/2025 Bologna

Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani Huayra R

Pagani Rinascimento

Pagani continua a scolpire emozioni

Ci sono stand e poi c’è quello di. Ad, in programma a, il piccolo atelier emiliano è tornato, ma non per esporre auto, bensì per ricordare a tutti cosa succede quando la bellezza sposa la follia meccanica: sul palcoscenico c’erano qualcosa come lae la. Sì, forse voi lo state pensando, ma io lo dico e lo sottoscrivo: è stato un raduno di divinità a dodici cilindri, o meglioLaè la lettera d’amore dialla sua stessa leggenda. Diciotto anni dopo la prima, lui decise di costruirsi un tributo – e non un modellino da scaffale, ma unavera, con tre soli esemplari al mondo: un concentrato di memoria ed ingegneria che sembra uscita da un sogno dalla trama in fibra di carbonio e kevlar. Dentro, i sedili in tartan omaggiano, l’uomo che per Pagani ha trasformato la velocità in poesia; mentre sotto il cofano un– l’ultimo dinosauro della specie – urla, canta, vibra e ti fa capire cosa significhi avere un’anima meccanica. Condi peso a secco ed un monoscocca in(materiale made in Pagani), laè praticamente una piuma vestita da scultura. Le sospensioni Öhlins, i freni Brembo in carboceramica ed ogni singola vite sono un’autentica ossessione di ricerca alla perfezione meccanica.. Ed il cliente? In questo caso, il cliente è Horacio stesso. Chi altri, dopotutto, avrebbe l’arroganza — ed il diritto aggiungerei — di costruirsi un’auto per celebrare la propria leggenda?è invece la versione diche grida sesso droga e rock’n’roll, solo che invece di corde di chitarra elettrica ha unsviluppato con HWA, che si traduce ined una zona rossa che arriva a. È semplicemente un’auto da pista e nient’altro. Senza targa, senza compromessi, senza la minima intenzione di sembrare civile; il motore pesa appena 198 kg e suona come una Formula 1 degli anni ’80. Con un monoscocca in(modo figo per dire High Performance di livello 2),complessivi e freni Brembo, latrasforma ogni curva in un’esperienza mistica: è come pensare di danzare con un jet privato. Qualora avessi la fortuna di possederne una, Pagani avrebbe un invito per te all’evento: non si tratta di dipingere una tela fra il paddock ed i box, ma piuttosto scatenare la propria creatura tra i cordoli con l’assistenza del team ufficiale e piloti professionisti. Attenzione però, non è un semplice track day, ma la definirei più unaDomanda: e quando il tempo passa e la vernice inizia a mostrare le prime rughe? È qui che entra in scena, il programma di restauro ufficiale dove ogni vettura rinasce come un’opera d’arte sotto le attente e sapienti cure modenesi.In un mondo che corre verso l’elettrico in scia alle stringenti normative sull’omologazione, Pagani continua a far sognare, scolpendo emozioni, indossando eau de 100 octane e mise in carbonio:Ed a Bologna, tra le luci dei padiglioni e l’odore di passato ricordano a tutti che questa bellezza,, non ha rivali – aggiungerei che in realtà anche da ferma avrebbe da dire tanto...