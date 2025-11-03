Notizie

Tornanti e traffico: il brivido della MX‑5 c’è anche in città

Proporzioni da sogliola, cofano nervato e quello sguardo volitivo a LED che s’incornicia fra i tratti morbidi del muso: richiami semplicemente irresistibili

Mazda MX-5 SkyActive G Roadster

Prime sensazioni a bordo della Mazda MX-5 Roadster

Terst Drive su strade urbane con la Mazda MX-5

Velocità e prossimo episodio della Mazda MX-5 roadster

03/11/2025di[ Roma ] - Ve la ricordate quell’emozione autentica, quando da bambini si desiderava con tutto il cuore quel favoloso giocattolo visto in vetrina e poi, quasi per magia, inaspettatamente, lo si trovava lì impacchettato sotto i vostri occhi? Ecco, probabilmente è stata una sensazione simile quel Lunedì attendere davanti alle officine, con la sola differenza che...non sono più un bambino – e qualcuna su questo forse avrebbe da ridire – e che il ”giocattolino” in questione indossaa 4 pompanti, vestescamosciati ed ha un debole per il. Basterebbero 3 semplici caratteri a far comprendere di cosa stiamo parlando, ma in questo caso penso che sia d’obbligo spendere due parole in più e per iniziare ne batto una:Passione ardente, fuoco. I giapponesi hanno un lungo retaggio legato al mondo automotive e soprattutto con l’arte del tuning. Con– in giapponese appunto fiamma, ardore – Mazda ha voluto celebrare ed esaltare la sua piccola creazione rendendola ancora più personale, ed almeno sulla carta più indirizzata alla pista:ed alleggeriti made in Japan, retrovisori esterni con, sedilidedicati e pinze freno rosse a 4 pompanti: quest’ultimo un accento cromatico fra le sfumatureche veste la carrozzeria del modello in prova, sottolineando l’equilibrio perfetto fra. Per dirla tutta però non sono mai stato un grande amante delle soft top, ed in realtà nutro un brutto debole per le linee della RF – ma non glielo dite – eppure devo dire che qui, complice anche il tono su tono, sono riusciti a rendere gradevole anche questo elemento., cofano nervato e quelloche s’incornicia fra i tratti morbidi del muso: richiami semplicemente irresistibili a qualsiasi amante dei motori; e come il canto ammaliante di una sirena, quella portiera dal design magnetico ti chiama ad avvicinarti sempre di più, con l’intento di schiuderla e calarti in quell’abitacolo che tutto sembra, fuorché a misura d’uomo.Jinbetta. È la seconda parola che mi viene in mente una volta seduti dentro, o meglio sarebbe, filosofia giapponese che vede nella sua massima espressione, ed effettivamente è la percezione che si ha una volta dentro: letteralmente, ed ogni elemento, pulsante, leva ha un suo design e posizione studiata. Dopo un po’ inizi a sentirti parte di tutto ciò: l’essenziale è a disposizione intorno a te, c’è solo da abituarsi all’estrema compattezza dell’abitacolo. Ah, se ve lo stavate chiedendo,è il soprannome che le ho dato: sapete, dopo più di 1600 km uno un po’ si affeziona.Ed eccola lì, una volta a bordo che mi osserva dal basso dei suoi ben 5 cm di altezza,che trasmette emozioni anche solo da ferma:, innesto diretto sul corpo del cambio, essenziale e bella nella sua semplice fattura. Probabilmente, a capo della divisione Powertrain Development Mazda ad Hiroshima, meriterebbe 90 minuti di applausi solo per questo capolavoro di design e meccanica. Tutto molto bello, ma non conto di rimanere due settimane seduto fermo solo a guardarla questaed avviene la magia: un piccoloper qualche secondo, provocando piccoli brividi di godimento lungo la schiena e dando vita ad unche cela un fascino senza età, fatto di: eh sì, sono un po’ vintage su certe cose. Qualche secondo per abituarsi alle proporzioni e si parte.Nel traffico urbano lasi comporta egregiamente, filtrando le irregolarità stradali tipiche di Roma senza comprometterne la rigidità del telaio, grazie anche al peso contenuto, fermo a poco più di 1000 kg. La sua altezza ridotta da terra la rende unin un mondo di SUV e crossover, a volte divenendo oggetto di sguardi incuriositi al semaforo;dei sedili Recaro consente di distendere bene le gambe ed avere una posizione dei pedali perfetta anche per qualche, regalando una sensazione di controllo e connessione unica con la piccola giapponese.poi, malgrado i suoi soliha un fascino tutto suo, mostrando belle tonalità in particolar modoin su fino al muro rosso dei 7000, aggiungendo un piacere di guida puro ed adrenalinico: anche andare a fare la spesa diventa all'improvviso un momento estremamente piacevole – soprattutto see fra te ed il reparto surgelati ti separano molte curve. Attenzione però a quanto la fate cantare, perché nel momento in cui viene tenuta su di tono per parecchio, può farvi diventare il miglior amico del vostro benzinaio; nella guida invece misurata posso dire di aver raggiunto, tipicamente in regime autostradale.Amabile in città, diventa per natura meno confortevole nei tratti autostradali: il rotolamento degli pneumatici ed iiniziano a picchiettarti prepotentemente dalla capote, per non parlare della pioggia – ma parliamoci chiaro, pensare di godersela in autostrada sarebbe come chiedere adi cantare. La situazione si fa invece interessantee tornanti fra le montagne: ed è lì che la piccola giapponese dà il meglio di sé, ma questa storia merita un suo capitolo a parte.