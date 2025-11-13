Notizie
Rina Mignatta: un ponte tra passato e futuro
13/11/2025
di Lorenzo Pollini
Una vera esperienza di guida alla vecchia maniera, fra artigianato italiano ed ingegneria moderna
La Rina perÃ² non Ã¨ pensata per rimanere su un piedistallo ed essere ammirata al pari dellâ€™ultimo trofeo vinto al torneo di Bowling - Â«Lo hai detto hermano. No se escherza con Jesus!Â» cit. Il Grande Lewboski.
Ãˆ una vettura da guidare: niente parabrezza, niente tetto fisso, pochi compromessi ma tanta emozione. Il cofano lungo, i passaruota scolpiti, lâ€™abitacolo essenziale con gli strumenti analogici Ã¨ una bellezza senza tempo, raggiungendo la perfezione se si sbircia poi fra i sedili, dove alloggia un cambio ad H a 6 marce di quelli come non si vedono piÃ¹ cosÃ¬ spesso. Allâ€™interno via tutti gli schermi: solo pedali regolabili, sedili ricavati nella scocca stessa della vettura, tanti inserti in alluminio fresato come addobbi su alberi di Natale e pelle italiana conciata a mano.
Carbonio rinforzato con kevlar, telaio tubolare a doppio braccio oscillante e monoscocca in fibre composite sono solo alcuni degli ingredienti di questa ricetta pazzesca Rina, con un grande protagonista indiscusso: un V8 aspirato da 5.0 litri e circa 500 CV derivato da fornitori a stelle e strisce ed opportunamente rivisitato in ottica Mignatta dalla Italtecnica Engineering.
Casa Automobili Rina sarÃ prodotta in edizione limitata, si parla di appena 30 esemplari allâ€™anno, ovviamente tutti realizzati in maniera artigianale nello stabilimento della Casa Automobili Mignatta, a Valfenera dâ€™Asti.
Prezzo? 290.000 euro per entrare in questo nuovo esclusivo club. Ah, se ancora non vi siete convinti vi lascio scritte altre tre magiche paroline: trazione rigorosamente posteriore.
Fotogallery
|
|
|
|
Le 5 supercar che hanno definito unÂ´epoca
Questi Sport Cars rappresentano veri e propri punti di svolta nellÂ´ingegneria e nellÂ´estetica. Eccole
Dallara Stradale, lÂ´aggiornamento targato 2025
Quando lÂ´eleganza e il lusso si uniscono alla sportivitÃ . Eccola
Kimera EVO 38: lÂ´ultima erede
Il debutto al prossimo Salone di Ginevra
Bizzarrini Giotto: sportivitÃ senza tempo
Il rinato brand propone una inedita Supercar