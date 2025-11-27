Notizie
Porsche 911 GT3 Manthey Kit: tutorial su come spaccare il secondo in pista
27/11/2025
di Lorenzo Pollini
Allacciate le cinture, dispositivi elettronici in modalitÃ offline, godetevi il panorama dal finestrino, la 911 GT3 col Manthey kit is ready for departure
Questo pacchetto non si presenta infatti come un semplice addobbo artistico, ma piuttosto come un guanto di sfida ingegneristico composto da sospensioni studiate per la pista, impianto frenante maggiorato ed unâ€™aerodinamica portata allâ€™estremo: sottoscocca completamente ripensato con elementi aerodinamici piÃ¹ efficienti, diffusore ora con pinne da squalo, ala posteriore piÃ¹ grande ed importanti Gurney flap per incrementare vertiginosamente la deportanza, portando a 355 kg il downforce in strada alla velocitÃ di 285 km/h, ed a ben 540 kg â€“ per chi ha abbastanza fegato â€“ in pista. Se non ci credete chiedete pure a Ayhancan GÃ¼ven, campione DTM che al volante della GT3 firmata Manthey ha fermato il cronometro a ben 6:52.981 minuti nel tempio della velocitÃ , nientemeno che il NÃ¼rburgring Nordschleife. Ah, in tutto questo il signor Manthey ha anche aggiunto che avrebbero potuto abbassare il tempo sul giro se le condizioni dellâ€™inferno verde fossero state migliori, considerando lâ€™anno di lavoro in galleria del vento ed i test su circuiti europei svolti per plasmare questo kit approvato da Porsche.
Impianto frenante con tubi in treccia dâ€™acciaio e cerchi forgiati da 20 o 21 pollici completano lâ€™opera, limando con questâ€™ultimi ben 6 kg di masse non sospese dalla bilancia. Poi per chi vuole farsi notare ancor di piÃ¹, Manthey offre diversi accessori per sottolineare lâ€™estrema sportivitÃ ed esclusivitÃ del modello, come soglie in carbonio illuminate firmate dal preparatore, LED sulle portiere che proiettano il logo Manthey, aero-disc colorati ed ovviamente appendici e prese dâ€™aria in carbonio a profusione.
Lo so cosa vi state chiedendo ora, il prezzo. Probabilmente chi acquista una GT3 non si farebbe molti problemi a spender quasi lâ€™equivalente di una Golf R-Line superaccessoriata per questo pack, ma nel caso in cui voleste saperlo per bene, servono circa 42000 euro per far volare la vostra Porsche.
Il Manthey Kit sarÃ disponibile da marzo 2026 e Porsche assicura che la garanzia rimarrÃ intatta: pista o strada, la 911 GT3 Manthey Kit Ã¨ pronta a dominare e voi? Siete pronti a decollare?
News Correlate
Normative per i portabici auto 2024
Consigli e suggerimenti utili per la cura dellÂ´auto
CosÂ´Ã¨ un termostato auto e come funziona. Sintomi di usura del termostato
Filtro olio Bosch: la giusta soluzione per garantire una lunga durata al motore
Normative per i portabici auto 2024
Tutto quello che dovresti sapere sui portabici auto
Consigli e suggerimenti utili per la cura dellÂ´auto
La cura dellÂ´auto richiede lÂ´attenzione a molte parti, ognuna delle quali influisce sulla sicurezza e sul comfort di guida. Ecco alcuni accorgimenti da prendere
CosÂ´Ã¨ un termostato auto e come funziona. Sintomi di usura del termostato
Come effettuare una regolare manutenzione al termostato auto per evitare problemi al motore
Filtro olio Bosch: la giusta soluzione per garantire una lunga durata al motore
La mancata sostituzione regolare del filtro dellâ€™olio Ã¨ un errore che molti commettono