Grossa, cattiva ed ancora più arrabbiata: torna la Cupra VZ5 Formentor

Finché ci sarà benzina da bruciare Cupra avrà qualcosa d´emozionante da costruire

06/12/2025di[ Verona ] - Laè sempre stata lapiù bramata, con quel piccolo logo messo lì è pronto a ricordarti che la guida quotidiana può esser trasformata in, anche solo per andare in ufficio od a fare la spesa.. Un motore che suona come un’orchestra punk, ed un design scolpito: la nuovasignori, in tutta la sua arroganza.Il cuore della bestia resta sempre lui, ilora portato a bene rivisto per essere ancora più feroce; accompagna il consolidato cambioed il sistema di trazione integrale firmato Cupra, con una ripartizione della coppia così intelligente che saprebbe battervi agli scacchi mentre vi spiega il significato della parola epitalamio.Passaruota più larghi, paraurti posteriori scolpiti ed un diffusore di quelli veri, il tutto condito da: ingredienti che fanno capire fin da subito che non è il solito SUV con cui andare a prender i bimbi al doposcuola – a meno di non voler diventare il nuovo eroe di tutti gli amici di tuo figlio. Davanti linee rastremate, prese d’aria a non finire ed unoinciso per ricordare a chi ti scruta dallo specchietto retrovisore che mostro guidi – sì, forse ho esagerato, ma l’altezza da terra resta sempre quel che è.. Tornando a noi, cerchi dacompletano un design che devo dire, spudoratamente attraente.Dentroriprende invece il suo stile da, offrendo luci ambientali, materiali ricercati, finiture di pregio, dettagli ramati ovunque;poi sembrano volerti abbracciare, come se desiderassero assicurarti che non ti succederà nulla mentre non puoi fare a meno diad ogni accelerata, snocciolando tutte le marce possibili.Ovviamente resta il fatto che chi cerca unavuole anche farsi notare e non solo andare forte, basti pensare alle particolari tinte disponibili per la nuova: Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt, Enceladus Grey Matt.La produzione partirà nel primo trimestre 2026, direttamente da Barcellona; la riconferma di una declinazione così estrema dei modelli è in parte una dichiarazione vera e propria, di quelle che ti fanno sognare ad occhi aperti: finché ci sarà benzina da bruciareavrà qualcosa d’emozionante da costruire.