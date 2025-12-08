Notizie

Le cinque auto piÃ¹ vendute in Italia

I modelli piÃ¹ richiesti sono Fiat Panda, Dacia Sandero, Toyota Yaris Cross, Jeep Avenger e Toyota Yaris. Il mercato perÃ² non offre segnali di ripresa

08/12/2025di. Ma il mercato dellâ€™auto continua la sua(Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), nelÃ¨ stata registrato un, con 1.417.621 immatricolazioni contro 1.452.994 nei primi undici del 2024. Ancora piÃ¹, anno precedente alla crisi provocata dalla pandemia del Covid,Unariguarda gliconcessi dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica(Bev) si sono velocemente esauriti prima della fine del mese di novembre. Grazie a questa possibilitÃ si Ã¨sullâ€™acquisto di auto elettriche che hanno raggiunto una quota di mercato del 12,2%, rispetto al 5% del mese di ottobre 2025 e al 5,2% del mese di novembre 2024. Il timore Ã¨ che una volta concluso lâ€™impatto positivo degli incentivi ci sia un nuovo rallentamento delle vendite.Le(Phev), per il cui acquisto non Ã¨ previsto alcun incentivo, si sono attestate a novembre al 7,7% di quota come nello scorso mese di ottobre ma con una crescita significativa rispetto al 3,1% di novembre 2024. Con questi dati, la percentuale totale delle vetture ricaricabili arriva al 19,4% di quota dellâ€™intero mercato.Dichiara: Â«, che i dati di novembre confermano con chiarezza. Come Unrae abbiamo avanzato proposte concrete â€“ anche congiuntamente alle altre Associazioni rilevanti del settore - ma, ad oggi, non abbiamo ancora riscontrato passi avanti dalle Istituzioni, in particolare sulla, che, generare benefici tangibili per ambiente e sicurezza e sostenere le imprese, che contribuiscono in modo determinante allâ€™economia del Paese. Bene il forte balzo delle immatricolazioni Bev grazie agli incentivi, ma il timore che si tratti di un fuoco di paglia Ã¨ concreto e stride con la necessitÃ , non piÃ¹ rinviabile, di allineare lâ€™Italia agli standard europei: servono misure strutturali, di medio-lungo periodo, per accompagnare davvero la transizione energetica e dare stabilitÃ alla domandaÂ».