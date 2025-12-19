â˜°
Automania.it

Notizie

Si puÃ² rendere esclusiva, una cosa giÃ  esclusiva? Porsche 911 GT3 90 F.A.


19/12/2025
di Lorenzo Pollini

UltimÂ´ora: le parole sentimento e nostalgia esistono anche nel vocabolario tedesco e Porsche le declina ben 90 volte

Si puÃ² rendere esclusiva, una cosa giÃ  esclusiva? Porsche 911 GT3 90 F.A.
[ Stoccarda ] - Ci sono auto che nascono per fare numeri. Poi ci sono quelle che invece vengono al mondo per fare storia. Ecco, la Porsche 911 GT3 90 F.A. appartiene senza alcun dubbio alla seconda categoria. Novanta esemplari, come gli anni che questâ€™anno avrebbe compiuto Ferdinand Alexander Porsche â€“ qualora vi chiediate lâ€™acronimo F.A. ed il numero 90 che adorna il nome della vettura che cosa richiami. E quale miglior modo per omaggiare lâ€™uomo che ha disegnato la 911, se non dedicargli un modello esclusivo?

Attenzione. Questa non Ã¨ una semplice GT3 speciale. Questa ha unâ€™anima ed un carattere in ogni suo singolo dettaglio. Tecnicamente la base di partenza Ã¨ una 911 GT3 Touring, quindi niente alettone posteriore stile tavola da picnic, niente prese dâ€™aria estreme, solo linee pulite, eleganti e sobrie per intenderci. Dietro câ€™Ã¨ sempre lui perÃ²: il 4.0 boxer aspirato, 510 cavalli snocciolati in sinfonia sino ai 9000 giri che ti fanno sorridere e tremare al tempo stesso; ma torniamo a noi, non distraiamoci, per una volta non Ã¨ il motore il protagonista, questa GT3 Ã¨ arte su cerchi Sport Classic neri satinati ispirati ai Fuchs originali.

La carrozzeria si veste di un colore che si chiama F.A. GrÃ¼nmetallic: un verde profondo, elegante, ispirato alla 911 personale che guidava Ferdinand Porsche negli anni â€™80. Una volta dentro continua la magia ed il richiamo al passato, con il motivo dei sedili che riprende la giacca preferita del fondatore Porsche: ed Ã¨ come sedersi dentro un ricordo di famiglia, cucito in pelle marrone tartufo e rifinito in impunture beige.

Ovunque si guardi, sia dentro che fuori la vettura ci sono dettagli caldi, nostalgici e sentimentali, che definirei quasi distanti dal freddo teutonico a cui spesso la Casa di Stoccarda ci ha abituati: una firma di Ferdinand Porsche incisa sul pomello del cambio in legno di noce, la targhetta placcata in oro Â«One of 90Â», lâ€™orologio Sport Chrono che replica il Chronograph I del â€˜72, storico segnatempo uscito dalla matita di Ferdinand.

Potrei aggiungere che oltre alla vettura, qualora aveste 367.000 euro da poter spendere, avreste anche in Â«omaggioÂ» un orologio Chronograph I in edizione limitata, un borsone da viaggio in pelle ed uno slittino Porsche Junior che probabilmente costa piÃ¹ dellâ€™auto che custodisco in garage. Ah, giusto per dire, uno dei 90 esemplari Ã¨ stato acquistato da un certo Mark Porsche, figlio di Ferdinand: tutto questo solo per farvi capire ancora meglio lâ€™esclusivitÃ  del modello in questione.

La produzione inizierÃ  a metÃ  2026 e sarÃ  ordinabile da Aprile... ma in realtÃ  non Ã¨ ordinabile. Ãˆ destinata. PerchÃ© auto cosÃ¬ non si scelgono, ti scelgono.
News Correlate

Porsche: novitÃ  per la gamma 911 Porsche: novitÃ  per la gamma 911
SportivitÃ  al top per le versioni coupÃ¨ e cabriolet della Porsche Carrera

Porsche: pronto il restyling della 911 Cabriolet Porsche: pronto il restyling della 911 Cabriolet
Linee moderne e nuovi dispositivi per lÂ´iconica openair

Porsche 911 Carrera T: sportivitÃ  emozionale Porsche 911 Carrera T: sportivitÃ  emozionale
Disponibile da gennaio 2018, la vettura assicura una guida esaltata da una impostazione minimal

Porsche: a Detroit con le sportive 911 Turbo e 911 Turbo S Porsche: a Detroit con le sportive 911 Turbo e 911 Turbo S
GiÃ  ordinabile, la sportiva tedesca Ã¨ offerta ad un prezzo di listino compreso tra 180.394 e 222.728 euro

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010