Notizie
Si puÃ² rendere esclusiva, una cosa giÃ esclusiva? Porsche 911 GT3 90 F.A.
19/12/2025
di Lorenzo Pollini
UltimÂ´ora: le parole sentimento e nostalgia esistono anche nel vocabolario tedesco e Porsche le declina ben 90 volte
Attenzione. Questa non Ã¨ una semplice GT3 speciale. Questa ha unâ€™anima ed un carattere in ogni suo singolo dettaglio. Tecnicamente la base di partenza Ã¨ una 911 GT3 Touring, quindi niente alettone posteriore stile tavola da picnic, niente prese dâ€™aria estreme, solo linee pulite, eleganti e sobrie per intenderci. Dietro câ€™Ã¨ sempre lui perÃ²: il 4.0 boxer aspirato, 510 cavalli snocciolati in sinfonia sino ai 9000 giri che ti fanno sorridere e tremare al tempo stesso; ma torniamo a noi, non distraiamoci, per una volta non Ã¨ il motore il protagonista, questa GT3 Ã¨ arte su cerchi Sport Classic neri satinati ispirati ai Fuchs originali.
La carrozzeria si veste di un colore che si chiama F.A. GrÃ¼nmetallic: un verde profondo, elegante, ispirato alla 911 personale che guidava Ferdinand Porsche negli anni â€™80. Una volta dentro continua la magia ed il richiamo al passato, con il motivo dei sedili che riprende la giacca preferita del fondatore Porsche: ed Ã¨ come sedersi dentro un ricordo di famiglia, cucito in pelle marrone tartufo e rifinito in impunture beige.
Ovunque si guardi, sia dentro che fuori la vettura ci sono dettagli caldi, nostalgici e sentimentali, che definirei quasi distanti dal freddo teutonico a cui spesso la Casa di Stoccarda ci ha abituati: una firma di Ferdinand Porsche incisa sul pomello del cambio in legno di noce, la targhetta placcata in oro Â«One of 90Â», lâ€™orologio Sport Chrono che replica il Chronograph I del â€˜72, storico segnatempo uscito dalla matita di Ferdinand.
Potrei aggiungere che oltre alla vettura, qualora aveste 367.000 euro da poter spendere, avreste anche in Â«omaggioÂ» un orologio Chronograph I in edizione limitata, un borsone da viaggio in pelle ed uno slittino Porsche Junior che probabilmente costa piÃ¹ dellâ€™auto che custodisco in garage. Ah, giusto per dire, uno dei 90 esemplari Ã¨ stato acquistato da un certo Mark Porsche, figlio di Ferdinand: tutto questo solo per farvi capire ancora meglio lâ€™esclusivitÃ del modello in questione.
La produzione inizierÃ a metÃ 2026 e sarÃ ordinabile da Aprile... ma in realtÃ non Ã¨ ordinabile. Ãˆ destinata. PerchÃ© auto cosÃ¬ non si scelgono, ti scelgono.
