Si puÃ² rendere esclusiva, una cosa giÃ esclusiva? Porsche 911 GT3 90 F.A.

UltimÂ´ora: le parole sentimento e nostalgia esistono anche nel vocabolario tedesco e Porsche le declina ben 90 volte

19/12/2025di[ Stoccarda ] - Ci sono auto che nascono per fare numeri. Poi ci sono quelle che invece vengono al mondo per fare storia. Ecco, laappartiene senza alcun dubbio alla seconda categoria., come gli anni che questâ€™anno avrebbe compiutoâ€“ qualora vi chiediate lâ€™acronimo F.A. ed il numero 90 che adorna il nome della vettura che cosa richiami. E quale miglior modo per omaggiare lâ€™uomo che ha disegnato la 911, se non dedicargli un modello esclusivo?Attenzione. Questa. Questa ha unâ€™anima ed un carattere in ogni suo singolo dettaglio. Tecnicamente, quindi niente alettone posteriore stile tavola da picnic, niente prese dâ€™aria estreme, solo linee pulite, eleganti e sobrie per intenderci. Dietro câ€™Ã¨ sempre lui perÃ²: il, 510 cavalli snocciolati in sinfonia sino ai 9000 giri che ti fanno sorridere e tremare al tempo stesso; ma torniamo a noi, non distraiamoci, per una volta non Ã¨ il motore il protagonista, questaispirati ai Fuchs originali.si veste di un colore che si chiama: un verde profondo, elegante,negli anni â€™80. Una volta dentro continua la magia ed il, con il motivo dei sedili che riprende la giacca preferita del fondatore Porsche: ed Ã¨, cucito in pelle marrone tartufo e rifinito in impunture beige.Ovunque si guardi, sia dentro che fuori la vettura, che definirei quasi distanti dal freddo teutonico a cui spesso la Casa di Stoccarda ci ha abituati:, la targhetta placcata in oro, lâ€™orologio Sport Chrono che replica il, storico segnatempo uscito dalla matita di Ferdinand.Potrei aggiungere che oltre alla vettura, qualora avesteda poter spendere, avreste anche in Â«omaggioÂ» un orologio Chronograph I in edizione limitata, un borsone da viaggio in pelle ed unoche probabilmente costa piÃ¹ dellâ€™auto che custodisco in garage. Ah, giusto per dire,Ã¨ stato acquistato da un certo, figlio di Ferdinand: tutto questo solo per farvi capire ancora meglio lâ€™esclusivitÃ del modello in questione.La produzione inizierÃ a metÃ 2026 e sarÃ ordinabile da Aprile... ma in realtÃ non Ã¨ ordinabile.