Jeep Recon: lÂ´off-road con la presa

Grossa, potente, cattiva e completamente elettrica. 650 CV ed 850 Nm di coppia da sfogare fra fango, pioggia e neve

25/01/2026di[ Detroit ] - Lairrompe alfrantumando stereotipi nel campo dellâ€™off-road firmato. Grossa, potente, cattiva e completamente elettrica.erogata in modo lineare che le permettono uno spaventoso 0-100 km/h da far impallidire anche lâ€™ultima BMW M2: breve storia triste.. Ãˆ il badge che indica i modelli Jeep dalle spiccate caratteristiche off-road e questalo mostra con orgoglio. Forme squadrate ed arroganti quanto bastano vestono gli esterni, immancabile la griglia a 7 feritoie marchio Jeep, che si accompagna allaed agli ampi vetri panoramici: ah a proposito, quelli posteriori insieme alle portiere sono rimovibili, ricalcando un poâ€™e portando ad un altro livello le sensazioni di guida off-road â€“ con tutta la gioia degli autolavaggi.La piattaforma non Ã¨ di nuova concezione, ma Ã¨ condivisa con altri modelli del marchio Stellantis a spina, solo che qui lâ€™assetto Ã¨ stato messo appunto per affrontare il meglio del peggio: la trazione integrale elettrica di serie promette infatti sicurezza su ogni terreno, supportata dal sistemacon modalitÃ di guida multiple per tutte le condizioni. In poche parole, potrestesenza problemi nellee finire tranquillamente la giornata fra le sabbie del pianetaDentro lasi mostra solida, un mix di robustezza artigianale ed anche attenzione allâ€™ambiente: grande, un display centrale dalle dimensioni importanti e soluzioni per organizzare attrezzature da campeggio, riserve di cibo per il viaggio e quel sacco di cose che non sai mai dove mettere. Con un peso che sfiora le quasi, Jeep dichiara che lapuÃ² garantire unâ€™autonomia di 400 km.Il prezzo? Probabilmente per portarsela a casa si partirÃ da poco sotto i