Ferrari Luce, arriva il cockpit dellâ€™elettrica

Tradizione e futuro sâ€™intrecciano fra le razze del volante del cockpit che rivoluziona la Casa del Cavallino

16/02/2026diCosa câ€™Ã¨ di piÃ¹ emozionante nel veder sfilare per stradaSicuramente riempirsi le orecchie con la sinfonia del suo passaggio, ma ancora di piÃ¹ potersi accomodare dentro, stringere quel volante carico di storia e promesse e â€“ per i piÃ¹ fortunati â€“ premere il pulsante, cosÃ¬ da far partire la magia acustica ed amplificare le emozioni alle stelle, finendo con quel sorriso da ebete sul viso.â€¦e se schiacciare quel bottone non portasse a produrre piÃ¹ alcun timbro?Come avrete senzâ€™altro letto, anche lasi sta adoperando per restare al passo con i tempi â€“ abbastanza discutibili aggiungerei â€“ e questo si Ã¨ tradotto nel mettere in pratica il pensiero di cui si parla da diverso tempo:. No, purtroppo non Ã¨ un ossimoro, per ora si Ã¨ declinato come un esercizio di stile e di design che ha visto la presentazione di quello che potrÃ essere ilche accoglierÃ chi si accomoderÃ dentro questa, denominataLâ€™abitacolo dellacombinerÃ elementi classici e moderni, puntando ad intrecciare il passato che ha reso il Cavallino famoso in tutto il mondo, con il futuro chesta provando a riscrivere; il volante a tre razze ispirato ai modelli storici del marchio, con comandi integrati e realizzato con materiali riciclati di alta qualitÃ , si sposa con un quadro strumenti montato sulla colonna del volante: duesovrapposti con grafica ispirata allâ€™avionica in grado di rendere le informazioni ben visibili ed intuitive.Contrariamente poi alle tendenze attuali, che vedono il complesso di Napoleone degli schermi touch nel mondo automobilistico, Ferrari ha puntato piuttosto ae precisi, oltre ad un piccolo display centrale orientabile verso pilota o passeggero.Lâ€™idea alla base delproposto da Ferrari Ã¨ abbastanza semplice, offrire un punto dâ€™incontro fra passato e futuro, prendendo quei punti cardine del Cavallino, comee lâ€™utilizzo di pulsanti analogici, mescolandola con lâ€™ausilio di comandi digitali e cercando un senso di continuitÃ con quella che Ã¨ lache guida il marchio da quel 1947, anno in cui un certo Enzo Ferrari la fondÃ², qualcosa che lascia ancora a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, ed anche i loro papÃ .