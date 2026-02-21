Notizie

Wow Women Motor 2026 a Imola, ritorna l’evento alla sua quarta edizione

L’8 marzo presso l’Autodromo di Imola si apre al pubblico il potere femminile

21/02/2026di[ Imola, Emilia Romagna ] - Ritorna alla sua quarta edizione l’nella cornice dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola l’8 marzo, che per l’occasione si trasformerà per tutta la giornata in una, storie ed esperienze. Un vero e proprio spazio dedicato alla riflessione anche su importanti temi come la parità di genere, delle opportunità che si possono creare fra motori, innovazione e persone. Il Wow è un, un confronto misto al divertimento che apre le porte anche a studentesse e studenti delle scuole superiori sino all’università, aziende e professionisti, attraverso attività eProvare l’emozione delle pista,in modo attivo a workshop con aziende primarie nel campo dell’Automotive, assieme all’occasione dei simulatori di guida e sicurezza stradale, è proprio l’essenza dell’eventoe nelle discipline STEM. Il concetto è anche quello die professionalità delle donne, cercando di superare gli stereotipi ancora purtroppo esistenti in alcuni settori di stampo maschile.Connubio di incontro per il pubblico mirato a sostenere e raccontare quanto lacampi e sempre più, ingegnere, manager, sino a professioniste dei processi di innovazione italiano. Nel corso della mattinata, l’intero Autodromo diventerà una cartolina per tutti, con attività in pista e nei box, sino aattraverso spunti formativi già dalle ore 9.00. Nella galleria dei campioni si terrà l’esposizione della“Donne e motori: Gioie e basta” a cura del Museo Fratelli Cozzi.Nel pomeriggio invece saranno, a prezzo speciale per le donne con la parata di auto storiche guidate da donne organizzata da ASI – Automotoclub Storico Italiano che dal centro di Imola arriverà fino all’interno del circuito.WOW, ricco di interviste e testimonianze concentrate sul tema della parità di genere affrontato nelle svariate prospettive di impresa, territorio e sport. La giornata si conclude con l’, rivolti a figure femminili che si sono contraddistinte per competenza, impegno e capacità di generare un impatto positivo sul territorio, tutto questo a cornice di un aperitivo.Il Wow è nato nel 2023 e promosso dal Comune di Imola, Formula Imola, e proprio quest’anno mira a compiere un’ancor più l’attenzione sull’empowerment femminile, orientamento ed inclusione. Un progetto che si estenderà a tutto l’anno con tante iniziative affinché sempre più si possa, garantendo il pieno controllo sulla vita e sulle scelte di essa.