Auto, le novità del 2027
21/02/2026
di Giovanni Iozzia
Si attende un anno di innovazione per l’industria automobilistica, contraddistinto da nuovi modelli in particolare quelli elettrici
Una delle novità più importanti del 2027 sarà senza dubbio la Volkswagen ID.1 (derivante dalla Concept Volkswagen ID.Every1), una citycar elettrica economica da circa 20.000 euro, progettata per la mobilità urbana. Con una lunghezza di poco meno di 4 metri, si posiziona tra Volkswagen Up! e Polo, con un'autonomia di oltre 250 chilometri.
Lo storico marchio Yogo ritornerà con una piccola hatchback di segmento B, adeguata ai tempi moderni, un mix di estetica retrò e tecnologie contemporanee, alimentata a benzina. Non si conosce ancora il nome ma dovrebbe essere presentata al Belgrade Expo 2027 nel prossimo mese di maggio.
Vedrà la luce anche la seconda generazione della Chevrolet Bolt: crossover EV su piattaforma Ultium con maggiore autonomia e ricarica più rapida, pensata per essere competitiva nella fascia media.
Le grandi case amplieranno le proprie gamme con piani ambiziosi.
Toyota punta ad avere circa 15 modelli elettrici sviluppati internamente entro il 2027 oltre a lanciare la sesta generazione di ibridi, ibridi plug-in e versioni BEV.
I progetti di Mercedes-Benz includono la “baby G” (Classe G compatta) e la nuova generazione di GLA (anche elettrica) oltre al restyling di GLC.
Per quel che riguarda il Gruppo Stellantis: debutto della nuova Jeep Avenger oltre a numerosi modelli Full Electric; arriverà anche la Fiat Multipla SUV, revival sotto forma di SUV di dimensioni medio-grandi dall’estetica ispirata allo storico modello.
Audi lancerà sul mercato la versione di serie basata sulla Audi Concept C con un nuovo design che sarà di fatto l'erede elettrica della TT.
La nuova generazione elettrica della Peugeot e-208 monterà la nuova piattaforma STLA Small con batterie più capienti e nuove tecnologie di assistenza alla guida.
E ancora: la Caterham Project V, sportiva elettrica leggera di nicchia con design e filosofia da pista; la Renault 5 Turbo 3E – EV ad alte prestazioni in stile mini-supercar, ispirata alla 5 Turbo originale; accelerazione rapida e produzione limitata.
Per le vetture di alto livello arriveranno la Ferrari Luce, prima elettrica con portiere controvento); la Porsche 911 GT3 RS turbo e la Porsche 718 EV (Cayman e Boxster elettriche), con potenze che potrebbero superare i 450 CV e versioni AWD; la Bentley EV SUV primo SUV completamente elettrico del marchio; la BMW i3 (nuova 3-Series EV), versione elettrica della futura Serie 3 con autonomia e performance elevate grazie alla nuova piattaforma EV 800 V.
