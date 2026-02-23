Notizie

Audi RS5: ultra sportiva ma con la spina

23/02/2026diSe vi dicessia cosa pensereste? Forse conintuireste più facilmente.Un’unica parola, una sigla, un badge in grado di celare emozioni forti e pelle d’oca, anche se non conoscete il tedesco.per la prima volta declina la tecnologianel cuore della, trasformando un modello iconico in un manifesto tecnico: più veloce, più sofisticato, ma anche più efficiente. In breve, la nuovaEsteticamente la nuova creatura dei Quattro Anelli si distingue come sempre per la suasmoderatamente aggressiva, come siamo stati abituati negli anni d'altronde: carreggiate più larghe, prese d’aria enormi edalle dimensioni tali che potreste tranquillamente. Ciò che cambia veramente è sottopelle. Nascosto dall’enorme cofano si conferma il propulsore, ma con l’ausilio ora di un, per una potenza complessiva di circaed una coppia massima di 825 Nm, fermando lo 0-100 km/h a 3,6 secondi, meno del tempo che impieghereste per allacciarvi una scarpa per intenderci.Motore elettrico vuol dire ancheperò, ed in questo caso si parla di una ministilo nel panorama automobilistico odierno: circache le permettono di percorrere ben 80 km in modalità completamente elettrica - prima ovviamente di esser massacrati da qualsiasi passante riconosca cosa si stia guidando e come lo si stia utilizzando. Qualora aveste questa brillante idea sappiate che poi per la ricarica serviranno circaNota a favore la trazione integrale quattro, dotata di unelettromeccanico dal fantasioso nome “Dynamic Torque Control”, che regola laper migliorare aderenza e dinamica nella guida, intervenendo nello stesso tempo nel quale un colibrì ritma il battito delle sue ali. Completa il quadro il cambio, che è unintegrato con il sistema elettrico.Sia in versione berlina che in declinazione station wagon - per i papà più temerari - lasarà offerta a partire, fino ad arrivare alla Performance proposta a circa: penso non esista modo migliore di spendere tutti quei soldi - a patto di non utilizzarla in elettrico ovviamente.