Compatta elettrica o giocattolo da curve? La veritÃ  sullâ€™A290 GTS


03/03/2026
di Lorenzo Pollini

Il tuo unico pensiero Ã¨ solamente comprendere il momento perfetto per premere quel pulsantino rosso collocato sul volante, pronto a darti unâ€™arrogante boost temporaneo in accelerazione

[ Roma ] - Che cosa vuol dire percorrere quasi 1000 km in una settimana? Semplice, si traduce nel dover affrontare una delle mie piÃ¹ grandi paure: un passo dietro al diventare celiaco, câ€™Ã¨ infatti subito lâ€™ansia da ricarica. Vi basti pensare che in passato, guidando unâ€™altra elettrica, anzichÃ© ricaricarla ad una colonnina come una persona responsabile, decisi di fare scienza; ho continuato a guidare finchÃ© lâ€™auto non ha iniziato a guardarmi con pietÃ : 10%, 7%, 5%, fino a portare il SOC ad un epico 4%.

Ma veniamo ora allâ€™autonomia dellâ€™Alpine A290 GTS. Su questo aspetto posso dirvi che quella dichiarata da Alpine Ã¨ una chimera e che nel mio uso quotidiano, composto da percorsi urbani ed anche un paio di viaggi extraurbani, non sono andato oltre i 280 km. La batteria da 52 kWh che equipaggia lâ€™A290 alla fine parla da sÃ©, mettendo in chiaro sin da subito che si ha a che fare con una compatta sportiva piÃ¹ vicina ad una citycar che ad unâ€™auto da viaggi. Una batteria piÃ¹ grande avrebbe garantito una maggior autonomia, sÃ¬ vero, ma anche un maggior peso: considerando che lâ€™A290 fa fermare lâ€™ago della bilancia piÃ¹ su di una Golf (MK8), aggiungerne di altro avrebbe assopito qualsiasi velleitÃ  sportiva nella guida, trasformandola in unâ€™altra anonima lavastoviglie su ruote.

I tempi di ricarica restano perÃ² il vero tallone dâ€™Achille: anche usufruendo delle colonnine fast charge in DC, serviranno circa 20-25 minuti per raggiungere un buon 80% di SOC, attese che ancora non competono con i tempi di un rifornimento tradizionale â€“ a meno di avere una wallbox domestica.

Poi perÃ² ti accomodi dentro, contempli quel volante ed i pensieri mutano subito, ci stringi le mani intorno e la sensazione che ti trasmette la vettura Ã¨ di voler esser lanciata fra le curve: una chiama lâ€™altra, divenendo una sorta di danza silenziosa ritmata solamente da qualche sibilo elettrico e rotolamento di pneumatico, sfruttando quellâ€™agilitÃ  che mamma Alpine ha saputo donarle; nessun accenno di rollio â€“ anche grazie al baricentro ribassato dato dalla presenza delle batterie â€“ il tuo unico pensiero Ã¨ solamente comprendere il momento perfetto per premere quel pulsantino rosso collocato sul volante, pronto a darti unâ€™arrogante boost temporaneo in accelerazione, uscendo dal punto di corda.

Note dolenti? Un punto debole lâ€™ho trovato nella posizione di guida, leggermente rialzata, che non sposa pienamente le aspettative e la dichiarata anima sportiva della vettura: basta infatti posare lo sguardo su quel manettino blu incastonato nel volante â€“ utile per la gestione del recupero in frenata â€“ per essere subito trasportati altrove: nei paddock che impregnano lâ€™aria di gomma calda, nelle decisioni prese allâ€™ultimo secondo sulle mescole, nelle griglie di partenza cariche di tensione. Un perfetto contrasto tra ciÃ² che il corpo percepisce e ciÃ² che la mente immagina.

Tornando con i piedi per terra, lâ€™Alpine A290 GTS devo ammettere che sa dimostrarsi brillante nel traffico urbano, sfoggiando un raggio di sterzata contenuto e rendendosi perfetta anche per Roma. La sensazione perÃ² Ã¨ che in Alpine abbiano sÃ¬, curato molti dettagli, tralasciando quelli a volte forse perÃ² piÃ¹ pratici e banali: dai ganci appendiabiti sui montanti posteriori â€“ di cui sentirete la mancanza mentre correte a ritirare in tintoria un paio di camicie â€“ alla cura delle portiere posteriori, per finire con la capienza del bagagliaio, in parte sacrificato. Ultimo aspetto, lâ€™insonorizzazione che si paga in autostrada, dove complice anche lâ€™assenza di un propulsore termico di sottofondo, fa sÃ¬ che i fruscii aerodinamici ed i rotolamenti di pneumatico risultino amplificati.

Ma quanto costa mettersi al volante di unâ€™Alpine A290 GTS elettrica da 0-100 km/h in 6,4 secondi? Sicuramente un prezzo poco democratico; per portarsi a casa lâ€™A290 in versione GTS servono infatti allâ€™incirca 45.000 euro: siete ancora lÃ¬ o siete svenuti?

