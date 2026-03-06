â˜°
Jaguar celebra 91 anni: ad AutomotoretrÃ² che apre i battenti


06/03/2026
di Catia Scalera

La casa Inglese in un percorso tra i modelli che hanno fatto la storia come la SS Jaguar 3.5 fino ad arrivare alla Jagiar F-Type V6 moderna

[ Fiere di Parma ] -

Speciale AutoMotoRetrÃ² 2026

Alle Fiere di Parma va in scena AutomotoretrÃ² oggi ha aperto i battenti per la stampa e operatori, dal 7 allâ€™8 marzo per il Pubblico. La Scuderia Jaguar Storiche, celebrare i suoi 91 anni del marchio britannico con una selezione di una serie di vetture che ripercorrono oltre settantâ€™anni di design e innovazione. Presenti sette modelli iconici del maschio Jaguar.

Le Regine: Jaguar E-Type 4.2 del 1964 e la SS Jaguar 3.5 del 1939
Lâ€™esposizione riunisce alcuni dei modelli piÃ¹ rappresentativi della casa di Coventry. Tra questi spicca la Jaguar E-Type 4.2 del 1964, considerata una delle auto piÃ¹ eleganti mai costruite e divenuta unâ€™icona culturale grazie alla sua presenza nel cinema, nei fumetti e nella moda dellâ€™epoca. Accanto a lei, la scintillante SS Jaguar 3.5 del 1939, vera reggina di AutoMotoRetrÃ², una delle prime vetture a portare il nome Jaguar, la scintillante Jaguar XK 120 del 1950, che allâ€™epoca deteneva il primato di auto di serie piÃ¹ veloce al mondo. La mitica Jaguar MK 2 3.8 del 1963 con motore 6 cilindri in linea da 1781 CC.

Le auto piÃ¹ moderne come la Jaguar F-Type 3.0 V6
A completare il percorso, altri modelli che raccontano la fase piÃ¹ recente della storia del brand: la Jaguar XJR V8 del 1998, simbolo del rilancio sportivo degli anni Novanta, e la Jaguar F-Type 3.0 V6 azzurra, erede contemporanea della tradizione Roadster, la Jaguar XJ 42C il coupÃ© a due porte senza montanti del 1975.

La scelta di celebrare i 91 anni non Ã¨ soltanto un omaggio al passato, ma anche un modo per mostrare come proprio quel passato continui a essere una risorsa strategica. Lâ€™anniversario arriva in una fase di profonda trasformazione per Jaguar, impegnata nella transizione verso lâ€™elettrico e le tecnologie di nuova generazione. Recuperare i modelli che hanno segnato la storia del marchio significa quindi riconoscere le proprie radici e, allo stesso tempo, utilizzarle come piattaforma di ispirazione per costruire la Jaguar del futuro.

Mettevi comodi e godetevi il video by Automania a breve sarÃ  attivo anche uno speciale dedicato a AutoMotoRetrÃ².

Fotogallery

SS Jaguar 3.5 del 1939 vintage cars ad AutomotretrÃ² 2026 presso Fiere di Parma. Scopri la rare cars Jaguar SS 3.5 regina dellÂ´evento. Guarda le Foto esclusive di Automania.it!
 Jaguar XK 120 OTS vintage cars del 1954 ad AutomotretrÃ² 2026 presso Fiere di Parma. Scopri la vettura storica esclusiva Jaguar XK 120 OTS. Guarda le Foto esemplari di Automania!
 Jaguar MK 2 3.8 del 1963 auto vintage ad AutomotretrÃ² 2025 presso Fiere di Parma. Scopri la Jaguar MK 2 3.8 del 1963. Guarda le Foto esclusive di Automania!
 Jaguar E-Type 4.2 posteriore vintage cars ad AutomotretrÃ² 2025 presso Fiere di Parma. Scopri la Jaguar E-Type del 1964. Ecco le Foto esclusive di Automania!
 Jaguar SS 3.5 classic car la reggina assoluta di AutomotretrÃ² 2025 presso Fiere di Parma. Scopri la Jaguar SS 3.5 del 1939. Guarda le Foto esclusive di Automania!
 Jaguar F-Type 3.0 V6 in bella mostra ad AutomotretrÃ² 2025 presso Fiere di Parma. Scopri la Jaguar E-Type 4.2 del 1964. Guarda le Foto esclusive di Automania!
 Jaguar XJR esposta in ocasione dei 91 anni di Jaguar ad Automotretro 2025 presso Fiere di Parma. Scopri la Jaguar XJR auto storia. Guarda le Foto!
 Auto dÂ´epoca Jaguar XJ 42C coupÃ¨ a due porte senza montanti. Scopri la vettura storica Jaguar XJ 42C coupÃ¨. Non perdere le Foto!
