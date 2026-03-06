Notizie
Jaguar celebra 91 anni: ad AutomotoretrÃ² che apre i battenti
06/03/2026
di Catia Scalera
La casa Inglese in un percorso tra i modelli che hanno fatto la storia come la SS Jaguar 3.5 fino ad arrivare alla Jagiar F-Type V6 moderna
Le Regine: Jaguar E-Type 4.2 del 1964 e la SS Jaguar 3.5 del 1939
Lâ€™esposizione riunisce alcuni dei modelli piÃ¹ rappresentativi della casa di Coventry. Tra questi spicca la Jaguar E-Type 4.2 del 1964, considerata una delle auto piÃ¹ eleganti mai costruite e divenuta unâ€™icona culturale grazie alla sua presenza nel cinema, nei fumetti e nella moda dellâ€™epoca. Accanto a lei, la scintillante SS Jaguar 3.5 del 1939, vera reggina di AutoMotoRetrÃ², una delle prime vetture a portare il nome Jaguar, la scintillante Jaguar XK 120 del 1950, che allâ€™epoca deteneva il primato di auto di serie piÃ¹ veloce al mondo. La mitica Jaguar MK 2 3.8 del 1963 con motore 6 cilindri in linea da 1781 CC.
Le auto piÃ¹ moderne come la Jaguar F-Type 3.0 V6
A completare il percorso, altri modelli che raccontano la fase piÃ¹ recente della storia del brand: la Jaguar XJR V8 del 1998, simbolo del rilancio sportivo degli anni Novanta, e la Jaguar F-Type 3.0 V6 azzurra, erede contemporanea della tradizione Roadster, la Jaguar XJ 42C il coupÃ© a due porte senza montanti del 1975.
La scelta di celebrare i 91 anni non Ã¨ soltanto un omaggio al passato, ma anche un modo per mostrare come proprio quel passato continui a essere una risorsa strategica. Lâ€™anniversario arriva in una fase di profonda trasformazione per Jaguar, impegnata nella transizione verso lâ€™elettrico e le tecnologie di nuova generazione. Recuperare i modelli che hanno segnato la storia del marchio significa quindi riconoscere le proprie radici e, allo stesso tempo, utilizzarle come piattaforma di ispirazione per costruire la Jaguar del futuro.
Mettevi comodi e godetevi il video by Automania a breve sarÃ attivo anche uno speciale dedicato a AutoMotoRetrÃ².
