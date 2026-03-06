Notizie

Jaguar celebra 91 anni: ad AutomotoretrÃ² che apre i battenti

La casa Inglese in un percorso tra i modelli che hanno fatto la storia come la SS Jaguar 3.5 fino ad arrivare alla Jagiar F-Type V6 moderna

Le Regine: Jaguar E-Type 4.2 del 1964 e la SS Jaguar 3.5 del 1939

Le auto piÃ¹ moderne come la Jaguar F-Type 3.0 V6

Alleva in scena AutomotoretrÃ² oggi ha aperto i battenti per la stampa e operatori, dal 7 allâ€™8 marzo per il Pubblico. La, celebrare i suoi 91 anni del marchio britannico con una selezione di una serie di vetture che ripercorrono oltre settantâ€™anni di design e innovazione. Presenti sette modelli iconici del maschio Jaguar.Lâ€™esposizione riunisce alcuni dei modelli piÃ¹ rappresentativi della casa di Coventry. Tra questi spicca ladel 1964, considerata una delle auto piÃ¹ eleganti mai costruite e divenuta unâ€™icona culturale grazie alla sua presenza nel cinema, nei fumetti e nella moda dellâ€™epoca. Accanto a lei, la scintillantedel 1939, vera reggina di AutoMotoRetrÃ², una delle prime vetture a portare il nome Jaguar, la scintillantedel 1950, che allâ€™epoca deteneva il primato di auto di serie piÃ¹ veloce al mondo. La miticadel 1963 con motore 6 cilindri in linea da 1781 CC.A completare il percorso, altri modelli che raccontano la fase piÃ¹ recente della storia del brand: ladel 1998, simbolo del rilancio sportivo degli anni Novanta, e laazzurra, erede contemporanea della tradizione Roadster, lail coupÃ© a due porte senza montanti del 1975.La scelta dinon Ã¨ soltanto un omaggio al passato, ma anche un modo per mostrare come proprio quel passato continui a essere una risorsa strategica. Lâ€™anniversario arriva in una fase di profonda trasformazione per Jaguar, impegnata nella transizione verso lâ€™elettrico e le tecnologie di nuova generazione. Recuperare i modelli che hanno segnato la storia del marchio significa quindi riconoscere le proprie radici e, allo stesso tempo, utilizzarle come piattaforma di ispirazione per costruire laMettevi comodi e godetevi ila breve sarÃ attivo anche uno speciale dedicato a AutoMotoRetrÃ².