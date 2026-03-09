1 - Auto storiche esclusive dalla Fiat Zero alla Fiat Antonelli esemplare unico

Notizie
1 - Auto storiche esclusive dalla Fiat Zero alla Fiat Antonelli esemplare unico09/03/2026
di Domenico Scalera
AutomotoretrÃ² 2026 collezione del Registro Storico Fiat. Ecco il Video e Foto by AutomaniaScheda 1 di 6
[ Fiere di Parma ] -
La manifestazione, giunta alla sua 42Âª edizione in concomitanza con Mercanteinfiera, ha trasformato i padiglioni fieristici in un centro espositivo di oltre 50.000 mq, dedicato a vetture leggendarie, ricambi e collezionismo.
Presenza del Registro Fiat Italiano
Il Registro Fiat Italiano utilizza la fiera come punto di incontro per appassionati e proprietari di vetture storiche del marchio del Lingotto. In genere, lo stand del Registro Storico Fiat offre consulenza sulle procedure di iscrizione, sulla certificazione di rilevanza storica (CRS) e informazioni tecniche sui modelli Fiat. I soci del Registro o di enti convenzionati, come ACI Storico, possono inoltre beneficiare di vantaggi esclusivi e agevolazioni durante lâ€™evento.
Ad AutomotoretrÃ² 2026 sono state esposte vetture molto rare, tra cui: la Fiat Zero del 1925 prima vettura di serie di casa Fiat, la vintage cars SCAT 15/20 HP degli anni 1910 â€” azienda poi assorbita dalla famiglia Agnelli â€”, la Fiat 525 SS del 1930, la Fiat 2300 CoupÃ© personalizzata per il mondo delle corse da Stanguellini e la straordinaria Fiat Antonelli del 1938 su base Fiat 500 Topolino modificata dal'Ing. Mario Antonelli, esemplare unico. Era inoltre presente un pannello che illustrava lâ€™evoluzione dei marchi Fiat, accompagnato da unâ€™esposizione di motori dâ€™epoca.
La collezione lascia davvero senza fiato, perciÃ² le auto storiche le passeremo in rassegna una per una. Nel caso vi foste persi lâ€™evento, nessun problema: mettetevi comodi e godetevi il video che abbiamo girato per voi ad AutomotoretrÃ² 2026.
