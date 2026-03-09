Notizie

1 - Auto storiche esclusive dalla Fiat Zero alla Fiat Antonelli esemplare unico

AutomotoretrÃ² 2026 collezione del Registro Storico Fiat. Ecco il Video e Foto by Automania

09/03/2026di Domenico Scalera

Zoom immagine

[ Fiere di Parma ] -

Speciale AutoMotoRetrÃ² 2026

Presenza del Registro Fiat Italiano

"Scheda successiva 2"

"Fiat Zero 1912 fu la prima auto realizzata da Fiat"

Jaguar celebra 91 anni: ad AutomotoretrÃ² che apre i battenti

La casa Inglese in un percorso tra i modelli che hanno fatto la storia come la SS Jaguar 3.5 fino ad arrivare alla Jagiar F-Type V6 moderna

AutomotoretrÃ² valorizza il motorismo storico

LÂ´eccellenza della Motor Valley in scena a Fiere di Parma

Il momento del giaguaro

Motori V8, linea bassa e filante, cofano lungo ed abitacolo lussuoso, volendo anche in versione cabriolet, queste sono le caratteristiche di una grande GT

Lâ€™edizione 2026 disi Ã¨ svolta dal 7 allâ€™8 marzo 2026 presso. Ilha partecipato ufficialmente allâ€™evento con uno spazio dedicato, celebrando il motorismo storico e offrendo assistenza ai soci, con una collezione di vetture storiche di grande prestigio.La manifestazione, giunta alla suain concomitanza con, ha trasformato i padiglioni fieristici in un centro espositivo di oltre 50.000 mq, dedicato a vetture leggendarie, ricambi e collezionismo.Il Registro Fiat Italiano utilizza la fiera come punto di incontro per appassionati e proprietari di vetture storiche del marchio del Lingotto. In genere, lo stand deloffre consulenza sulle procedure di iscrizione, sulla certificazione di rilevanza storica (CRS) e informazioni tecniche sui modelli Fiat. I soci del Registro o di enti convenzionati, come, possono inoltre beneficiare di vantaggi esclusivi e agevolazioni durante lâ€™evento.Adsono state esposte vetture molto rare, tra cui: ladel 1925 prima vettura di serie di casa Fiat, la vintage carsdegli anni 1910 â€” azienda poi assorbita dalla famiglia Agnelli â€”, ladel 1930, lapersonalizzata per il mondo delle corse dae la straordinariadel 1938 su base Fiat 500 Topolino modificata dal', esemplare unico. Era inoltre presente un pannello che illustrava lâ€™evoluzione dei marchi Fiat, accompagnato da unâ€™esposizione di motori dâ€™epoca.La collezione lascia davvero senza fiato, perciÃ² lele passeremo in rassegna una per una. Nel caso vi foste persi lâ€™evento, nessun problema: mettetevi comodi e godetevi il video che abbiamo girato per voi ad AutomotoretrÃ² 2026.

[ Altre news correlate ]