Lotus Eletre X: lâ€™ibrido che fa paura
10/03/2026
di Lorenzo Pollini
952 Cavalli in un SUV vi bastano? Ah sa esser anche molto rumoroso
Ben 952 CV per lâ€™esattezza. SÃ¬, avete letto bene. Novecentocinquantadue. Tutti comodamente distribuiti in un SUV.
Il primo modello a portare questa tecnologia in Europa sarÃ la nuova Lotus Eletre X, versione ancor piÃ¹ estrema del giÃ muscoloso SUV elettrico della Casa di Hethel. Ma questa volta Lotus non si limita a mettere una batteria piÃ¹ grande od a promettere miracoli software, ha infatti deciso di reinventare il concetto stesso di ibrido.
La filosofia si chiama Â«Electric-First, Hybrid-EmpoweredÂ». In pratica lâ€™auto funziona come unâ€™elettrica pura nella maggior parte delle situazioni, ma con la possibilitÃ di trasformarsi in un ibrido estremamente sofisticato quando serve piÃ¹ autonomia o piÃ¹ potenza, grazie ad un motore 2.0 quattro cilindri turbo benzina da 279 CV; il sistema puÃ² passare in modo quasi impercettibile tra guida totalmente elettrica, ibrido in serie ed ibrido parallelo, scegliendo di volta in volta la configurazione piÃ¹ efficiente ed autoproclamandosi piÃ¹ intelligente di voi.
Il risultato Ã¨ una cifra che fa sembrare obsolete molte auto elettriche moderne: oltre 1.200 km di autonomia complessiva. E per chi vuole guidare davvero in elettrico? Nessun problema: la Eletre X promette fino a 350 km di autonomia a spina, grazie ad una batteria da 70 kWh; piÃ¹ che sufficienti per gli spostamenti quotidiani o per far credere ai vicini di avere un SUV ecologico.
Il sistema utilizza due motori elettrici a magneti permanenti, uno per asse per una potenza combinata di 700 kW, equivalenti appunto a 952 CV e con 935 Nm di coppia. Il risultato Ã¨ uno 0-100 km/h in 3,3 secondi. Numeri da supercar ma con cinque posti, bagagliaio e probabilmente anche un posto dove mettere la spesa. E se pensate che tutta questa potenza significhi lunghe pause alle colonnine, Lotus ha pensato anche a quello. La piattaforma utilizza un'architettura a 900 V, capace di portare la batteria dal 20% allâ€™80% in circa 9 minuti, tempi che si avvicinano a quelli di un rifornimento tradizionale - e magari un caffÃ¨ volante.
Ma il vero trucco del sistema Ã¨ il generatore ibrido da 150 kW, uno dei piÃ¹ potenti mai montati su unâ€™auto di serie. In condizioni favorevoli puÃ² produrre fino a 25 kWh allâ€™ora, ricaricando la batteria mentre si guida, mantenendo la carica durante la crociera e fornendo energia extra quando serve tutta la cavalleria disponibile. In altre parole? La macchina continua a ricaricarsi mentre state cercando di scaricare il tachimetro.
Tutta questa tecnologia poggia su quattro pilastri che Lotus ha deciso di chiamare Next Technology, Extra Power, Extreme Charging ed Extended Range: tecnologia avanzata, potenza ridicola, ricarica velocissima ed autonomia enorme. Lotus, prima avevate la mia curiositÃ , ora avete la mia attenzione.
