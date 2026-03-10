Notizie

Lotus Eletre X: lâ€™ibrido che fa paura

952 Cavalli in un SUV vi bastano? Ah sa esser anche molto rumoroso

10/03/2026diSe câ€™Ã¨ una cosa che il mondo dellâ€™auto non ha forse ancora imparato negli ultimi anni Ã¨ questa: tutti parlano di elettrico, ma quasi nessuno ha davvero risolto lâ€™unico problema che interessa a chi guida, non la potenza, non lo 0-100 e nemmeno il design futuristico. No. Il problema Ã¨ sempre stato uno: lâ€™autonomia. E, con la sua nuova tecnologia, sembra aver deciso di affrontarlo nello stesso modo in cui affronta tutto il resto, con una quantitÃ onestamente irresponsabile di cavalli.Benper lâ€™esattezza. SÃ¬, avete letto bene.. Tutti comodamente distribuiti in un SUV.Il primo modello a portare questa tecnologia in Europa sarÃ la nuova, versione ancor piÃ¹ estrema del giÃ muscolosoelettrico della Casa di Hethel. Ma questa volta Lotus non si limita a mettere una batteria piÃ¹ grande od a promettere miracoli software, ha infatti deciso diLa filosofia si chiama. In pratica lâ€™auto funziona come, ma con la possibilitÃ diestremamente sofisticato quando serve piÃ¹ autonomia o piÃ¹ potenza, grazie ad un motore 2.0 quattro cilindri; il sistema puÃ² passare in modo quasi impercettibile tra guida totalmente elettrica, ibrido in serie ed ibrido parallelo, scegliendo di volta in volta la configurazione piÃ¹ efficiente ed autoproclamandosi piÃ¹ intelligente di voi.Il risultato Ã¨ una cifra che fa sembrare obsolete molte auto elettriche moderne:. E per chi vuole guidare davvero in elettrico? Nessun problema: lapromette fino a 350 km di autonomia a spina, grazie ad una batteria da 70 kWh; piÃ¹ che sufficienti per gli spostamenti quotidiani o per far credere ai vicini di avere un SUV ecologico.Il sistema utilizza, uno per asse per una potenza combinata di 700 kW, equivalenti appunto a 952 CV e con. Il risultato Ã¨ uno. Numeri da supercar ma con cinque posti, bagagliaio e probabilmente anche un posto dove mettere la spesa. E se pensate che tutta questa potenza significhi lunghe pause alle colonnine,ha pensato anche a quello. La piattaforma utilizza un'architettura a 900 V, capace di, tempi che si avvicinano a quelli di un rifornimento tradizionale - e magari un caffÃ¨ volante.Ma il vero trucco del sistema Ã¨ il, uno dei piÃ¹ potenti mai montati su unâ€™auto di serie. In condizioni favorevoli puÃ² produrre fino a 25 kWh allâ€™ora,, mantenendo la carica durante la crociera e fornendo energia extra quando serve tutta la cavalleria disponibile. In altre parole?Tutta questa tecnologia poggia su quattro pilastri cheha deciso di chiamare: tecnologia avanzata, potenza ridicola, ricarica velocissima ed autonomia enorme., prima avevate la mia curiositÃ , ora avete la mia attenzione.