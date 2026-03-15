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50 anni e non sentirli. Audi RS3 Competition Limited. The last dance?

750 fortunati pronti a stringer fra le mani quel volante sagomato che provoca orgasmi solo a guardarlo

15/03/2026diQuando un motore diventa leggenda c’è solo un modo per omaggiarlo: farlo gorgheggiare a squarciagola fino all’ultimo ottano. Per celebrare idel, la divisione sportiva dellaha presentato nientemeno che. Che cambia, direte? Nuove tinte od impianto audio migliore? Nope. Per fortuna. Si tratta di una serie molto speciale, prodotta, che miscela il carattere brutale dellaad affinamenti tecnici e tecnologici con chiara, azzarderei chiarissima,Sotto il cofano scalpita sempre ilche si traducono nello 0-100 in soli 3,8 secondi; e fin qui la storia la conoscevate già, quel cheè invece, reso ancora più aggressivo e coinvolgente grazie ad unoe ad una buona riduzione dei materiali fonoassorbenti nel vano motore – dalla regia dicono per alleggerire la vettura, ma non ci metterei la mano sul fuoco.Ma non è solo potenza, perché come recitava un famoso slogan, la potenza è nulla senza il controllo:adotta infatti, con registrazioni separate per compressione ed estensione, probabilmente una nuova categoria porno sbloccata per gli ingegneri. A completare il pacchetto anche unaposteriore più rigida, il sistemaper evitare di scambiare qualche curva presa troppo allegramente in un rettilineo, ed impiantodi serie.Anche l’estetica vuole la sua parte però, con une muscoloso dato da un pacchetto aerodinamico in carbonio opaco con splitter anteriore, canard, minigonne e spoiler dedicato. Completano la mise folgoranti– tranquilli il loro potere magnetizzante è solo con lo sguardo.Dentro, infine, si respira aria da serie limitata: sedili a, rivestimenti in microfibra Dinamica con accenti dorati ed un badge sul tunnel centrale pronto a ricordarti che sei uno deia sederti lì ed a stringer fra le mani quel volante sagomato chesolo a guardarlo. Con una tiratura limitata, di cuiper il mercato italiano, laarriverà a Giugno 2026, con prezzi a partire da. L’emozione non ha prezzo. O forse sì?