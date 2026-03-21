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Nuova Volkswagen ID.3 Neo: probabilmente sarÃ piÃ¹ intelligente di noi
21/03/2026
di Lorenzo Pollini
Nuovo nome, identitÃ , software: una sorta di programma protezioni testimoni
La ID.3 Neo debutterÃ ufficialmente a metÃ Aprile, ma giÃ ora Ã¨ chiaro che Volkswagen non si Ã¨ limitata a cambiare qualche plastica e ad aggiornare i gruppi ottici, sembrerebbe infatti che
Volkswagen sembra aver voluto adottare la filosofia per la quale oggigiorno lâ€™auto non Ã¨ piÃ¹ vista solo come un mero mezzo di trasporto, ma bensÃ¬ come una piattaforma multifunzionale: e quindi sarÃ possibile, con il nuovo sistema Innovision, avere un app store integrato e pensato per gestire streaming video, app e persino una zona gaming â€“ probabilmente utile per affrontare i tempi di ricarica.
In tutta questa tecnologia perÃ², per un appassionato come me del buon vecchio analogico câ€™Ã¨ qualche speranza, Volkswagen ha infatti fatto marcia indietro sui comandi touch troppo estremi: sui nuovi modelli ID. torneranno infatti i pulsanti fisici sul volante. Quelli veri, che puoi premere senza guardare e senza imprecare. Una piccola rivoluzione? No. PiÃ¹ che altro una correzione di rotta intelligente direi.
Ah, dimenticavo che un altro aggiornamento che investirÃ la nuova ID.3 Neo sarÃ di potersi trasformare allâ€™occorrenza in un power bank su ruote, permettendo con i suoi 3,6 kW di poter alimentare dal â€“ banale â€“ cellulare, sino ad una macchinetta del caffÃ¨: chi Ã¨ che non va in giro con una di queste di solito. Ãˆ inutile? Dipende. Ma Ã¨ anche esattamente il tipo di cosa che rende unâ€™elettrica piÃ¹ appetibile al pubblico oggigiorno.
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