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Nuova Volkswagen ID.3 Neo: probabilmente sarÃ  piÃ¹ intelligente di noi


21/03/2026
di Lorenzo Pollini

Nuovo nome, identitÃ , software: una sorta di programma protezioni testimoni

Nuova Volkswagen ID.3 Neo: probabilmente sarÃ  piÃ¹ intelligente di noi
12 marzo 2026. Segnatevi la data, perchÃ© potrebbe essere uno di quei momenti in cui il mondo delle auto elettriche fa un piccolo â€“ ma deciso â€“ scatto in avanti. Volkswagen ha infatti deciso che la sua ID.3 â€“ lâ€™auto che doveva essere il Maggiolino dei tempi moderni per intenderci â€“ non basta piÃ¹. E quindi? Nuovo nome, nuova identitÃ , nuovo software; una sorta di programma protezioni testimoni. Si chiamerÃ  ID.3 Neo, come se dovesse risvegliarsi da Matrix.

La ID.3 Neo debutterÃ  ufficialmente a metÃ  Aprile, ma giÃ  ora Ã¨ chiaro che Volkswagen non si Ã¨ limitata a cambiare qualche plastica e ad aggiornare i gruppi ottici, sembrerebbe infatti che il vero salto in avanti sia nascosto sotto la pelle o meglio sotto la lamiera e risieda nel software, aggiornamento che investirÃ  anche le sorellone ID.4, ID.5 ed ID.7; grazie alla nuova piattaforma digitale infatti, la nuova nata avrÃ  funzioni che fino a ieri erano territorio battuto da Tesla e pochi altri: il Travel Assist ora sarÃ  in grado di leggere i semafori, il che significa che la macchina non solo seguirÃ  la strada, ma riuscirÃ  a capire cosa succede intorno piÃ¹ in fretta di voi. Altro upgrade sarÃ  poi la guida One Pedal, sistema che permette di recuperare energia cinetica in frenata â€“ e far durare le pastiglie qualche km in piÃ¹.

Volkswagen sembra aver voluto adottare la filosofia per la quale oggigiorno lâ€™auto non Ã¨ piÃ¹ vista solo come un mero mezzo di trasporto, ma bensÃ¬ come una piattaforma multifunzionale: e quindi sarÃ  possibile, con il nuovo sistema Innovision, avere un app store integrato e pensato per gestire streaming video, app e persino una zona gaming â€“ probabilmente utile per affrontare i tempi di ricarica.

In tutta questa tecnologia perÃ², per un appassionato come me del buon vecchio analogico câ€™Ã¨ qualche speranza, Volkswagen ha infatti fatto marcia indietro sui comandi touch troppo estremi: sui nuovi modelli ID. torneranno infatti i pulsanti fisici sul volante. Quelli veri, che puoi premere senza guardare e senza imprecare. Una piccola rivoluzione? No. PiÃ¹ che altro una correzione di rotta intelligente direi.

Ah, dimenticavo che un altro aggiornamento che investirÃ  la nuova ID.3 Neo sarÃ  di potersi trasformare allâ€™occorrenza in un power bank su ruote, permettendo con i suoi 3,6 kW di poter alimentare dal â€“ banale â€“ cellulare, sino ad una macchinetta del caffÃ¨: chi Ã¨ che non va in giro con una di queste di solito. Ãˆ inutile? Dipende. Ma Ã¨ anche esattamente il tipo di cosa che rende unâ€™elettrica piÃ¹ appetibile al pubblico oggigiorno.
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