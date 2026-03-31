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La rivoluzione delle Software Defined Vehicle
31/03/2026
di Giovanni Iozzia
Le auto erano progettate con componenti hardware rigidi, con aggiornamenti limitati. Adesso la struttura si sta spostando verso sistemi centralizzati, simili a quelli degli smartphone
Fino ad ora le auto erano progettate con componenti hardware rigidi, con aggiornamenti limitati e cicli di vita lunghi. Adesso, invece, la struttura si sta spostando verso sistemi centralizzati, simili a quelli degli smartphone, dove funzionalitÃ , sicurezza e persino le prestazioni possono essere migliorate tramite aggiornamenti over-the-air (OTA). In questa nuova realtÃ , acquistare unâ€™auto significa sempre piÃ¹ acquistare un ecosistema digitale in evoluzione.
Il cambiamento Ã¨ indirizzato da diversi fattori: elettrificazione, connettivitÃ e guida autonoma. I veicoli elettrici, in particolare, si prestano maggiormente a un controllo software piÃ¹ sofisticato, mentre la crescente domanda di servizi connessi â€“ navigazione avanzata, infotainment, assistenza alla guida â€“ richiede piattaforme informatiche sempre piÃ¹ potenti e dinamiche.
Tale evoluzione sta anche ridefinendo la competizione nel settore. Le case automobilistiche tradizionali si trovano a confrontarsi con nuovi soggetti provenienti dal mondo tecnologico, portando a una convergenza tra automotive e consumer electronics. Il valore si sposta dallâ€™hardware al software: interfacce utente, sistemi operativi proprietari e servizi digitali diventano elementi distintivi tanto quanto motore e design.
Non mancano le sfide. La cybersecurity diventa cruciale in veicoli costantemente connessi; la gestione dei dati solleva interrogativi su privacy e proprietÃ delle informazioni; e la complessitÃ dello sviluppo software richiede competenze e investimenti senza precedenti per unâ€™industria tradizionalmente meccanica.
Nonostante ciÃ², la direzione Ã¨ ormai tracciata. Le Software-Defined Vehicle promettono di rendere lâ€™auto piÃ¹ sicura, personalizzabile e aggiornata nel tempo, trasformandola da prodotto statico a servizio dinamico. In altre parole, lâ€™auto del futuro non sarÃ solo guidata: sarÃ continuamente aggiornata, come qualsiasi dispositivo digitale.
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