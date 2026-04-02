â˜°
Automania.it

Notizie

Esondazione del Cervaro: Statale 16 sommersa. Auto bloccate e traffico in Tilt


02/04/2026
di Catia Scalera

Disagi nella ViabilitÃ  nel foggiano, la Strada Statale 16 Ã¨ stata bloccata

Esondazione del Cervaro: Statale 16 sommersa. Auto bloccate e traffico in Tilt
[ Borgo Incoronata, Foggia ] - Siamo a Foggia, dove una violenta ondata di maltempo ha provocato lâ€™esondazione del torrente Cervaro, causando lâ€™allagamento di un tratto della Strada Statale 16 allâ€™altezza di Borgo Incoronata. Lâ€™acqua ha invaso completamente la carreggiata, sommergendo diverse automobili e rendendo impossibile la visibilitÃ .Secondo le prime ricostruzioni, lâ€™innalzamento improvviso del livello dellâ€™acqua ha colto di sorpresa numerosi automobilisti, alcuni dei quali hanno abbandonato i veicoli per mettersi in salvo. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano la strada trasformata in un vero e proprio canale fangoso, con campi circostanti anchâ€™essi allagati.

Il Cervaro Ã¨ esondato piÃ¹ volte in passato, essendo un corso dâ€™acqua a carattere torrentizio, Ã¨ soggetto ad innalzamenti improvvisi e violenti.I tecnici stanno monitorando lâ€™evoluzione della situazione idrogeologica, mentre si teme che ulteriori precipitazioni possano aggravare il quadro.

Le autoritÃ  hanno disposto la chiusura immediata del tratto interessato, mentre sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Stradale per gestire lâ€™emergenza e assistere gli automobilisti. La Protezione Civile invita i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a prestare massima attenzione alle indicazioni ufficiali.

Lâ€™episodio riaccende il dibattito sulla vulnerabilitÃ  del territorio foggiano agli eventi meteorologici estremi, sempre piÃ¹ frequenti negli ultimi anni.
News Correlate

Presentata da Ispra la Carta Idrogeologica del nostro Paese Presentata da Ispra la Carta Idrogeologica del nostro Paese
Offerto il quadro completo delle risorse idriche italiane e le proiezioni per comprendere presente e futuro dei cambiamenti climatici

Forte grandinata e auto distrutte al Centro commerciale Casamassima Forte grandinata e auto distrutte al Centro commerciale Casamassima
Distrutte molte vetture e notevoli danni allâ€™agricoltura: i cittadini increduli

Il maltempo flagella ancora la Sicilia Il maltempo flagella ancora la Sicilia
Molti comuni in grave difficoltÃ . Forti problemi sulla viabilitÃ . Scuole chiuse a Catania. I danni alle campagne sono ingenti

Nubifragio colpisce la Sicilia Orientale Nubifragio colpisce la Sicilia Orientale
Chiuso lo scalo catanese di Fontanarossa. Allagata la Strada Statale 417 che collega il capoluogo etneo a Gela. Numerosi gli interventi del Vigili del fuoco

   [ Altre news correlate ]



© 2015 - 2025 Automania® è un marchio registrato - Testata Giornalistica on line iscritta nel Registro della Stampa presso il Tribunale Bari n. 405/2010