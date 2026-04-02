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Esondazione del Cervaro: Statale 16 sommersa. Auto bloccate e traffico in Tilt
02/04/2026
di Catia Scalera
Disagi nella ViabilitÃ nel foggiano, la Strada Statale 16 Ã¨ stata bloccata
Il Cervaro Ã¨ esondato piÃ¹ volte in passato, essendo un corso dâ€™acqua a carattere torrentizio, Ã¨ soggetto ad innalzamenti improvvisi e violenti.I tecnici stanno monitorando lâ€™evoluzione della situazione idrogeologica, mentre si teme che ulteriori precipitazioni possano aggravare il quadro.
Le autoritÃ hanno disposto la chiusura immediata del tratto interessato, mentre sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Stradale per gestire lâ€™emergenza e assistere gli automobilisti. La Protezione Civile invita i cittadini a evitare spostamenti non necessari e a prestare massima attenzione alle indicazioni ufficiali.
Lâ€™episodio riaccende il dibattito sulla vulnerabilitÃ del territorio foggiano agli eventi meteorologici estremi, sempre piÃ¹ frequenti negli ultimi anni.
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