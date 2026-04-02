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Esondazione del Cervaro: Statale 16 sommersa. Auto bloccate e traffico in Tilt

Disagi nella ViabilitÃ nel foggiano, la Strada Statale 16 Ã¨ stata bloccata

02/04/2026di[ Borgo Incoronata, Foggia ] - Siamo a, dove una violenta ondata di maltempo ha provocato lâ€™esondazione del torrente Cervaro, causando lâ€™allagamento di un tratto dellaallâ€™altezza di. Lâ€™acqua ha invaso completamente la carreggiata, sommergendo diverse automobili e rendendo impossibile la visibilitÃ .Secondo le prime ricostruzioni, lâ€™innalzamento improvviso del livello dellâ€™acqua ha colto di sorpresa numerosi automobilisti, alcuni dei quali hanno abbandonato i veicoli per mettersi in salvo. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano la strada trasformata in un vero e proprio canale fangoso, con campi circostanti anchâ€™essi allagati.IlÃ¨ esondato piÃ¹ volte in passato, essendo una carattere, Ã¨ soggetto ad innalzamenti improvvisi e violenti.I tecnici stanno monitorando lâ€™evoluzione della situazione idrogeologica, mentre si teme che ulteriori precipitazioni possano aggravare il quadro.Le autoritÃ hanno disposto la chiusura immediata del tratto interessato, mentre sul posto sono intervenutiper gestire lâ€™emergenza e assistere gli automobilisti. La Protezione Civilenon necessari e a prestare massima attenzione alle indicazioni ufficiali.Lâ€™episodio riaccende il dibattito sulla vulnerabilitÃ del territorio foggiano agli, sempre piÃ¹ frequenti negli ultimi anni.