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Due modi di essere leggenda: Alfa Giulia TZ2 e Ferrari 275P Fantuzzi

Da una parte la storia del Biscione, dallÂ´altra il Cavallino Rampante

27/04/2026di[ Roma ] -

Speciale Concorso di Eleganza Roma

ALFA ROMEO GIULIA TZ2

FERRARI 275P FANTUZZI

Aggirarsi frasignifica imbattersi anche in oggetti che, piÃ¹ che automobili, sembrano appartenere ad unâ€™altra dimensione: veresu ruote capaci di brillare anche fuori da qualsiasi concorso.Sto parlando dellâ€™e dellaDa una parte la storia del, dove negli anni 60 decisero di progettare e realizzare una vettura per correre nella, facendo vestire daun telaio tubolare con meccanica di derivazione Giulia â€“ da qui il: nasceva cosÃ¬ la, affiancata e poi sostituita dalla piÃ¹ evoluta, questâ€™ultima in una tiratura complessiva di, ed esposta all'Lesono quelleche caratterizzavano i modelli sportivi di quegli anni, la, il telaio ine laâ€“ per gli amici tronca â€“ ulteriore firma di un design inconfondibilmenteSotto le vesti unin linea 1.6 da soli, sÃ¬, ma in grado di lanciarla alla, grazie al suo peso piuma di ben: sÃ¬ avete letto bene. Ma quello che colpisce di piÃ¹ ancor oggi sono le forme, veramente senza tempo.Lacome in numerosi modelli Ferrari indicava: in questo caso un chiaro messaggio di come questa fosse cresciuta ed evoluta rispetto al precedente modello, la Ferrari 250 P.Rispetto alla Giulia TZ2 si mostrae con quelle forme quasi liquide, plasmate dalle sapienti mani della. Ferrari ne costruisceper il Campionato Mondiale Sport Prototipi. Dove lâ€™Alfa Ã¨ chirurgica nei pesi al pari di un chimico con il suo bilancino di precisione,celato sotto le vesti della 275, nato e cresciuto in cattivitÃ con un solo obiettivo,, cosa che faAffascinante, con quelleche avvolgono lâ€™abitacolo e quel roll hoop cosÃ¬ integrato nella vettura da sembrare quasi piÃ¹ un elemento di design che un dispositivo di sicurezza.Ã¨ una di quelle vetture inspiegabili: ha piÃ¹ di 60 anni ma emana ancora, sospesa fra illa guardi e ti chiedi se esista veramente, al punto da costringerti a strofinare gli occhi per capire che non stai sognando. Ãˆ lÃ¬, anche lei