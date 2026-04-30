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Cassazione: obbligatorio far riparare l´auto da una carrozzeria convenzionata?

Sembra che il caso abbia messo in seria discussione le penali per gli automobilisti

30/04/2026diE’ ormai prassi delleimporre ai propri assicurati delle clausole che vincolano a rivolgersi esclusivamente ain caso di sinistri. Ebbene, sembra che un’ordinanza delladel 23 aprile scorso e firmata dal presidente Scarano Luigi Alessandro, abbia messo in dubbio la legittimità di tali clausole.Il caso è scaturito da una controversia nata tra un assicurato e la compagniache avrebbe inserito nellauna franchigia del 20% nel caso in cui il cliente avesse deciso di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria non convenzionata con l’assicurazione.Il ricorso, presentato presso il, era stato accolto in primo grado ritenendo nulla la clausola. Successivamente la Corte d’Appello di Milano ne aveva invece sostenuto la legittimità. Infine, la Cassazione è intervenuta ribadendo che ciò che è importante è stabilire se la clausola determini untra i diritti e gli obblighi delle parti, penalizzando il contraente più debole, ossia il consumatore. Pertanto, seguendo le indicazioni della Cassazione, la Corte di Appello, nel nuovo giudizio, dovrà esprimersi anche su tali disparità.Anche il presidente dell’associazione delle autocarrozzerie italiane () Davide Galli definendo la decisione “importantissima”, ha evidenziato come essa rappresenti una svolta per gli automobilisti. Difatti, l’attuale sistema prevede un diverso risarcimento dello stesso danno solo in base a chi effettua la riparazione. Inoltre, l’imposizione di carrozzerie convenzionate non garantirebbe necessariamente una migliore qualità del servizio, anche perché i prezzi degli interventi sono spesso determinati al ribasso dalle stesse compagnie.Fintanto che lachiarirà se tali clausole siano nulle o meno, il dibattito rimane acceso per milioni di automobilisti italiani. Infatti si tratterà di stabilire se la clausola con cui viene determinata unamaggiore nel caso in cui l’assicurato decida di farsi riparare l’auto da un carrozziere non convenzionato, sia vessatoria o abusiva in quanto va a limitare la libertà contrattuale del contraente più debole.