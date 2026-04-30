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Cassazione: obbligatorio far riparare l´auto da una carrozzeria convenzionata?
30/04/2026
di Maura De Sanctis
Sembra che il caso abbia messo in seria discussione le penali per gli automobilisti
Il caso è scaturito da una controversia nata tra un assicurato e la compagnia Mma Iard Assurance che avrebbe inserito nella polizza assicurativa una franchigia del 20% nel caso in cui il cliente avesse deciso di riparare il proprio veicolo presso una carrozzeria non convenzionata con l’assicurazione.
Il ricorso, presentato presso il Tribunale di Milano, era stato accolto in primo grado ritenendo nulla la clausola. Successivamente la Corte d’Appello di Milano ne aveva invece sostenuto la legittimità. Infine, la Cassazione è intervenuta ribadendo che ciò che è importante è stabilire se la clausola determini un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, penalizzando il contraente più debole, ossia il consumatore. Pertanto, seguendo le indicazioni della Cassazione, la Corte di Appello, nel nuovo giudizio, dovrà esprimersi anche su tali disparità.
Anche il presidente dell’associazione delle autocarrozzerie italiane (Federcarrozzieri) Davide Galli definendo la decisione “importantissima”, ha evidenziato come essa rappresenti una svolta per gli automobilisti. Difatti, l’attuale sistema prevede un diverso risarcimento dello stesso danno solo in base a chi effettua la riparazione. Inoltre, l’imposizione di carrozzerie convenzionate non garantirebbe necessariamente una migliore qualità del servizio, anche perché i prezzi degli interventi sono spesso determinati al ribasso dalle stesse compagnie.
Fintanto che la Corte d’Appello chiarirà se tali clausole siano nulle o meno, il dibattito rimane acceso per milioni di automobilisti italiani. Infatti si tratterà di stabilire se la clausola con cui viene determinata una Franchigia maggiore nel caso in cui l’assicurato decida di farsi riparare l’auto da un carrozziere non convenzionato, sia vessatoria o abusiva in quanto va a limitare la libertà contrattuale del contraente più debole.
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